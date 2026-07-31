Поломоечная машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)

Аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с сиденьем для оператора BD 50/70 R Classic оснащена баками объемом 70 л и дисковой щеточной головой с рабочей шириной 51 см. В стандартную комплектацию машины входит литий-ионная батарея емкостью 80 Ач и зарядное устройство.

BD 50/70 R Classic Bp – компактная аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с сиденьем для оператора, впечатляющая превосходным соотношением цена-производительность, высоким качеством уборки, множеством полезных элементов оснащения и предельной простотой в управлении. Благодаря компактной конструкции она является хорошей альтернативой машинам с ручным управлением, обеспечивающей оператору более комфортные условия труда. Элементы управления с цветовой кодировкой значительно упрощают обращение с машиной, а долговечная литий-ионная батарея емкостью 80 Ач благодаря быстрому заряду и возможности промежуточных подзарядов обеспечивает ее постоянную готовность к работе. Минималистическую, но при этом эффективную концепцию модели BD 50/70 R Classic Bp удачно дополняют входящие в стандартную комплектацию держатели для перевозки уборочного инвентаря, а также опциональная возможность установки держателя для мусорного мешка или мопа для предварительного подметания.

Особенности и преимущества
Поломоечная машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A): Универсальные возможности
Универсальные возможности
Наглядная панель управления с понятной символикой. Простота освоения машины. Ряд выделенных желтым цветом элементов управления обеспечивают простоту эксплуатации
Поломоечная машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A): Долговечная литий-ионная батарея
Долговечная литий-ионная батарея
Долгий срок службы и высокая производительность благодаря возможности быстрого заряда и промежуточного подзаряда батареи. Необслуживаемая батарея, не требующая доливки воды.
Поломоечная машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A): Технология дисковой щетки
Технология дисковой щетки
Крепкое конструктивное исполнение с интегрированной дисковой щеточного головой Высокая производительность благодаря большой рабочей ширине Замена щеток нажатием педали
Компактный, узкий дизайн
  • Очень маневренная машина
  • Отличный обзор рабочей зоны
  • Удобство транспортировки.
Дополнительные аксессуары: моп для предварительного подметания
  • Собирает сухой мусор, что облегчает процесс уборки
  • Уменьшает вероятность засорения всасывающего канала машины.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток (мм) 510
Ширина всасывающей балки (мм) 850
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 70 / 75
Теор. производительность по площади (м²/ч) 2805
Практ. производительность по площади (м²/ч) 2000
Тип батареи Литий-ион
Батарея (В/Ач) 25,6 / 90
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2
Время заряда батареи (ч) 8
Частота вращения щетки (об/мин) 180
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 13 / 20
Ширина разворота (мм) 1650
Расход воды (л/мин) макс. 2,3
Уровень звукового давления (дБ(А)) 67
Потребляемая мощность (Вт) 1400
Полная нормативная масса (кг) 345
Вес (без аксессуаров) (кг) 112
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1310 x 590 x 1060

Комплектация

  • Батарея
  • Батарея и зарядное устройство
  • V-образная всасывающая балка

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Автоматическое отключение подачи воды
  • Электромагнитные клапаны
  • Система 2 резервуаров
  • Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
Поломоечная машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
Поломоечная машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
Поломоечная машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
Поломоечная машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
Поломоечная машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
Поломоечная машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
Поломоечная машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
Поломоечная машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
Поломоечная машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)

Видео

Принадлежности
Чистящее средство
Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой Visa, Mastercard

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 7000 грн. До 7000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ СЕРВИС

0 800 500 126, (067) 329-71-41
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники)
service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

Магазины и сервисные центры

Керхер Центры

Поиск магазинов и сервисных центров

KÄRCHER HOME & GARDEN
KÄRCHER PROFESSIONAL
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.