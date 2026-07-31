BD 50/70 R Classic Bp – компактная аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с сиденьем для оператора, впечатляющая превосходным соотношением цена-производительность, высоким качеством уборки, множеством полезных элементов оснащения и предельной простотой в управлении. Благодаря компактной конструкции она является хорошей альтернативой машинам с ручным управлением, обеспечивающей оператору более комфортные условия труда. Элементы управления с цветовой кодировкой значительно упрощают обращение с машиной, а долговечная литий-ионная батарея емкостью 80 Ач благодаря быстрому заряду и возможности промежуточных подзарядов обеспечивает ее постоянную готовность к работе. Минималистическую, но при этом эффективную концепцию модели BD 50/70 R Classic Bp удачно дополняют входящие в стандартную комплектацию держатели для перевозки уборочного инвентаря, а также опциональная возможность установки держателя для мусорного мешка или мопа для предварительного подметания.