Поломоечная машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
Аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с сиденьем для оператора BD 50/70 R Classic оснащена баками объемом 70 л и дисковой щеточной головой с рабочей шириной 51 см. В стандартную комплектацию машины входит литий-ионная батарея емкостью 80 Ач и зарядное устройство.
BD 50/70 R Classic Bp – компактная аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с сиденьем для оператора, впечатляющая превосходным соотношением цена-производительность, высоким качеством уборки, множеством полезных элементов оснащения и предельной простотой в управлении. Благодаря компактной конструкции она является хорошей альтернативой машинам с ручным управлением, обеспечивающей оператору более комфортные условия труда. Элементы управления с цветовой кодировкой значительно упрощают обращение с машиной, а долговечная литий-ионная батарея емкостью 80 Ач благодаря быстрому заряду и возможности промежуточных подзарядов обеспечивает ее постоянную готовность к работе. Минималистическую, но при этом эффективную концепцию модели BD 50/70 R Classic Bp удачно дополняют входящие в стандартную комплектацию держатели для перевозки уборочного инвентаря, а также опциональная возможность установки держателя для мусорного мешка или мопа для предварительного подметания.
Особенности и преимущества
Универсальные возможностиНаглядная панель управления с понятной символикой. Простота освоения машины. Ряд выделенных желтым цветом элементов управления обеспечивают простоту эксплуатации
Долговечная литий-ионная батареяДолгий срок службы и высокая производительность благодаря возможности быстрого заряда и промежуточного подзаряда батареи. Необслуживаемая батарея, не требующая доливки воды.
Технология дисковой щеткиКрепкое конструктивное исполнение с интегрированной дисковой щеточного головой Высокая производительность благодаря большой рабочей ширине Замена щеток нажатием педали
Компактный, узкий дизайн
- Очень маневренная машина
- Отличный обзор рабочей зоны
- Удобство транспортировки.
Дополнительные аксессуары: моп для предварительного подметания
- Собирает сухой мусор, что облегчает процесс уборки
- Уменьшает вероятность засорения всасывающего канала машины.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|510
|Ширина всасывающей балки (мм)
|850
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|70 / 75
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|2805
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|2000
|Тип батареи
|Литий-ион
|Батарея (В/Ач)
|25,6 / 90
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2
|Время заряда батареи (ч)
|8
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|13 / 20
|Ширина разворота (мм)
|1650
|Расход воды (л/мин)
|макс. 2,3
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|67
|Потребляемая мощность (Вт)
|1400
|Полная нормативная масса (кг)
|345
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|112
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1310 x 590 x 1060
Комплектация
- Батарея
- Батарея и зарядное устройство
- V-образная всасывающая балка
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Автоматическое отключение подачи воды
- Электромагнитные клапаны
- Система 2 резервуаров
- Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
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