Підлогомийна машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + з/п 12A)

Акумуляторна підлогомийно-всмоктуюча машина з сидінням для оператора BD 50/70 R Classic оснащена баками об'ємом 70 л і дисковою щітковою головою з робочою шириною 51 см. У стандартну комплектацію машини входить літій-іонна батарея ємністю 80 Агод і зарядний пристрій.

BD 50/70 R Classic Bp – компактна акумуляторна підлогомийно-всмоктуюча машина з сидінням для оператора, яка вражає хорошим співвідношенням ціна-продуктивність, високою якістю прибирання, безліччю корисних елементів оснащення та простотою управління. Завдяки компактній конструкції вона є хорошою альтернативою машинам з ручним управлінням, що забезпечує оператору більш комфортні умови праці. Елементи управління з кольоровим кодуванням значно спрощують експлуатацію машини, а довговічна літій-іонна батарея ємністю 80 Агод завдяки швидкому заряду і можливості проміжних підзарядів забезпечує її постійну готовність до роботи. Мінімалістичну, але при цьому ефективну концепцію моделі BD 50/70 R Classic Bp вдало доповнюють тримачі для перевезення прибирального інвентарю, які входять до стандартної комплектації, а також опціональна можливість встановлення тримача для сміттєвого мішка або мопа для попереднього підмітання.

Особливості та переваги
Підлогомийна машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + з/п 12A): Простота управління
Простота управління
Підлогомийна машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + з/п 12A): Ефективна система фільтрації
Ефективна система фільтрації
Підлогомийна машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + з/п 12A): Технологія дискової щітки
Технологія дискової щітки
Компактний, вузький дизайн
Додаткові аксесуари: моп для попереднього підмітання
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Батарея
Привід ходової частини Тяговий двигун
Робоча ширина щіток (мм) 510
Ширина всмоктуючої балки (мм) 850
Об’єм баків для чистої / брудної води (л) 70 / 75
Теоретична продуктивність по площі (м²/год) 2805
Практична продуктивність по площі (м²/год) 2000
Тип батареї Літій-іон
Батарея (В/Ач) 25,6 / 90
Час роботи від комплекту батарей (год) макс. 2
Час зарядки батареї (год) 8
Частота обертання щітки (об/хв) 180
Тиск притиску щітки (г/см²/кг) 13 / 20
Ширина розвороту (мм) 1650
Витрата води (л/хв) макс. 2,3
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 67
Споживана потужність (Вт) 1400
Повна нормативна маса (кг) 345
Маса (без приладдя) (кг) 112
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1310 x 590 x 1060

Комплектація

  • Батарея
  • Батарея та зарядний пристрій
  • V-подібна всмоктуюча балка

Оснащення

  • Потужний тяговий привід
  • Автоматичне вимкнення подачі води
  • Електромагнітні клапани
  • Система 2 резервуарів
  • Концепція кольорового кодування та обслуговування Kärcher
Підлогомийна машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + з/п 12A)
Підлогомийна машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + з/п 12A)
Підлогомийна машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + з/п 12A)
Підлогомийна машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + з/п 12A)
Підлогомийна машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + з/п 12A)
Підлогомийна машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + з/п 12A)
Підлогомийна машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + з/п 12A)
Підлогомийна машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + з/п 12A)
Підлогомийна машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + з/п 12A)

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