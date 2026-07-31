Підлогомийна машина BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + з/п 12A)
Акумуляторна підлогомийно-всмоктуюча машина з сидінням для оператора BD 50/70 R Classic оснащена баками об'ємом 70 л і дисковою щітковою головою з робочою шириною 51 см. У стандартну комплектацію машини входить літій-іонна батарея ємністю 80 Агод і зарядний пристрій.
BD 50/70 R Classic Bp – компактна акумуляторна підлогомийно-всмоктуюча машина з сидінням для оператора, яка вражає хорошим співвідношенням ціна-продуктивність, високою якістю прибирання, безліччю корисних елементів оснащення та простотою управління. Завдяки компактній конструкції вона є хорошою альтернативою машинам з ручним управлінням, що забезпечує оператору більш комфортні умови праці. Елементи управління з кольоровим кодуванням значно спрощують експлуатацію машини, а довговічна літій-іонна батарея ємністю 80 Агод завдяки швидкому заряду і можливості проміжних підзарядів забезпечує її постійну готовність до роботи. Мінімалістичну, але при цьому ефективну концепцію моделі BD 50/70 R Classic Bp вдало доповнюють тримачі для перевезення прибирального інвентарю, які входять до стандартної комплектації, а також опціональна можливість встановлення тримача для сміттєвого мішка або мопа для попереднього підмітання.
Особливості та переваги
Простота управління
Ефективна система фільтрації
Технологія дискової щітки
Компактний, вузький дизайн
Додаткові аксесуари: моп для попереднього підмітання
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Батарея
|Привід ходової частини
|Тяговий двигун
|Робоча ширина щіток (мм)
|510
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|850
|Об’єм баків для чистої / брудної води (л)
|70 / 75
|Теоретична продуктивність по площі (м²/год)
|2805
|Практична продуктивність по площі (м²/год)
|2000
|Тип батареї
|Літій-іон
|Батарея (В/Ач)
|25,6 / 90
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|макс. 2
|Час зарядки батареї (год)
|8
|Частота обертання щітки (об/хв)
|180
|Тиск притиску щітки (г/см²/кг)
|13 / 20
|Ширина розвороту (мм)
|1650
|Витрата води (л/хв)
|макс. 2,3
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|67
|Споживана потужність (Вт)
|1400
|Повна нормативна маса (кг)
|345
|Маса (без приладдя) (кг)
|112
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1310 x 590 x 1060
Комплектація
- Батарея
- Батарея та зарядний пристрій
- V-подібна всмоктуюча балка
Оснащення
- Потужний тяговий привід
- Автоматичне вимкнення подачі води
- Електромагнітні клапани
- Система 2 резервуарів
- Концепція кольорового кодування та обслуговування Kärcher
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