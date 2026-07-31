BD 50/70 R Classic Bp – компактна акумуляторна підлогомийно-всмоктуюча машина з сидінням для оператора, яка вражає хорошим співвідношенням ціна-продуктивність, високою якістю прибирання, безліччю корисних елементів оснащення та простотою управління. Завдяки компактній конструкції вона є хорошою альтернативою машинам з ручним управлінням, що забезпечує оператору більш комфортні умови праці. Елементи управління з кольоровим кодуванням значно спрощують експлуатацію машини, а довговічна літій-іонна батарея ємністю 80 Агод завдяки швидкому заряду і можливості проміжних підзарядів забезпечує її постійну готовність до роботи. Мінімалістичну, але при цьому ефективну концепцію моделі BD 50/70 R Classic Bp вдало доповнюють тримачі для перевезення прибирального інвентарю, які входять до стандартної комплектації, а також опціональна можливість встановлення тримача для сміттєвого мішка або мопа для попереднього підмітання.