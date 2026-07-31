Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te H

Пылесос для сухой и влажной уборки NT 30/1 Tact Te H ACD с гарантированной эффективностью фильтрации 99,995% и сертификатом ACD — идеальный выбор для безопасного сбора пыли класса H.

Во время реконструкции старых зданий часто высвобождаются асбест и другие опасные и канцерогенные вещества. NT 30/1 Tact Te H ACD — это компактный пылесос для сухой и влажной уборки, специально разработанный для их безопасного удаления. Аппарат сертифицирован по стандарту ACD, в соответствии с IEC 60335-2-69:2021, и одобрен для сбора горючей пыли и пыли класса H. Фильтр Safety/HEPA в сочетании с системой автоматической очистки фильтра Tact обеспечивает стабильно высокую эффективность всасывания. Пылесос оснащён розеткой для электроинструментов с функцией автоматического запуска и полной антистатической системой с проводящими аксессуарами, что делает его идеальным решением для мобильного использования на различных объектах.

Особенности и преимущества
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te H: Система фильтрации с фильтром класса H и автоматической системой очистки Tact.
Система фильтрации с фильтром класса H и автоматической системой очистки Tact.
Обеспечивает всасывание менее опасной пыли прямо в контейнер. Эффективность фильтрации: 99,995%. Максимальная защита здоровья без снижения мощности всасывания или ресурса фильтра.
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te H: Соответствует требованиям тестирования для сбора пыли класса H, с дополнительным испытанием на «Асбест», согласно TRGS 519.
Соответствует требованиям тестирования для сбора пыли класса H, с дополнительным испытанием на «Асбест», согласно TRGS 519.
В Германии разрешено использовать только сертифицированные безопасные пылесосы для сбора асбестовой пыли.
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te H: Сертификация ACD.
Сертификация ACD.
Одобрено для сбора взрывоопасной пыли. Сертифицирован, в соответствии с IEC 60335-2-69:2021. Повышенная безопасность для пользователя.
Автоматическая система очистки фильтра.
  • Гарантирует максимальную мощность всасывания и ёмкость фильтра.
  • Оптимальная частота очистки фильтра в зависимости от потребностей.
  • Сниженный уровень шума.
Полная антистатическая система с электропроводными аксессуарами.
  • Повышенная безопасность для пользователя.
  • Отведение электростатического заряда.
  • Защита от электростатического разряда.
Розетка с автоматическим включением/выключением.
  • Электроинструмент легко подключается к пылесосу.
  • Удобство эксплуатации, благодаря функции автоматического включения/выключения.
  • Энергоэффективный: пылесос выключается автоматически.
Безопасный пылесос для сбора пыли класса H.
  • Эффективность фильтрации 99,995%.
  • Система электронного контроля воздушного потока.
  • Обеспечивает чистоту и безопасность на рабочих местах.
Плоский складчатый фильтр Safety/HEPA
  • Сертифицировано для сбора пыли класса H. Степень фильтрации 99,995%.
  • Материал PES с двойным покрытием PTFE: устойчив к гниению и влаге.
  • Идеальное решение для сбора жидкостей, мелкой пыли и крупных частиц грязи.
Адаптер для электроинструментов.
  • Позволяет работать с электроинструментами без пыли при сверлении, пилении или шлифовании.
  • В комплекте с резиновой насадкой и поворотным кольцом для регулировки подачи внешнего воздуха.
  • Регулировка силы всасывания с помощью поворотного кольца.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Расход воздуха (л/с) 74
Разрежение (мбар/кПа) 273 / 27,3
Объем мусоросборника (л) 30
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1380
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 7,5
Материал кабеля Резина
Уровень звукового давления (дБ(А)) 69
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 14,4
Вес (с упаковкой) (кг) 19,6
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 560 x 370 x 580

Комплектация

  • Защитный фильтр-мешок.: 1 шт.
  • Длина всасывающего шланга: 4 м
  • Тип всасывающего шланга: электропроводный
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 550 мм
  • Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
  • Колено: электропроводный
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Адаптер для подключения электроинструментов.
  • Плоский складчатый фильтр: HEPA-фильтр с покрытием PTFE
  • Полиэтиленовый мешок для утилизации без пыли: 1 шт.

Оснащение

  • Автоматический переключатель для работы с электроинструментами.
  • Антистатическая система
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Степень защиты: л
  • Фиксирующий механизм для поворотного ролика
  • Система очистки фильтра: Автоматическая система очистки фильтра Tact.
  • Материал контейнера для мусора: Пластик
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te H
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te H

Видео

Области применения
  • Пылесос класса H для безопасного удаления пыли, вредной для здоровья и/или канцерогенной.
  • Для сбора мелкой пыли и крупных частиц грязи.
  • Допуск для сбора асбеста, в соответствии с немецким стандартом охраны труда TRGS 519
  • Соответствует требованиям стандарта ACD IEC 60335-2-69:2021 для сбора взрывоопасной пыли.
Принадлежности
Запчасти для NT 30/1 Tact Te H

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Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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