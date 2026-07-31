Во время реконструкции старых зданий часто высвобождаются асбест и другие опасные и канцерогенные вещества. NT 30/1 Tact Te H ACD — это компактный пылесос для сухой и влажной уборки, специально разработанный для их безопасного удаления. Аппарат сертифицирован по стандарту ACD, в соответствии с IEC 60335-2-69:2021, и одобрен для сбора горючей пыли и пыли класса H. Фильтр Safety/HEPA в сочетании с системой автоматической очистки фильтра Tact обеспечивает стабильно высокую эффективность всасывания. Пылесос оснащён розеткой для электроинструментов с функцией автоматического запуска и полной антистатической системой с проводящими аксессуарами, что делает его идеальным решением для мобильного использования на различных объектах.