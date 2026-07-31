Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 30/1 Tact Te H ACD

Пилосос для сухого та вологого прибирання NT 30/1 Tact Te H ACD з гарантованою ефективністю фільтрації 99,995% та сертифікатом ACD - це ідеальний вибір для безпечного збору пилу класу H.

Під час реконструкції старих будівель часто вивільняються азбест та інші небезпечні та канцерогенні речовини. NT 30/1 Tact Te H ACD - це компактний пилосос для сухого та вологого прибирання, розроблений спеціально для їх безпечного видалення. Апарат сертифікований за стандартом ACD, відповідно до IEC 60335-2-69:2021, та схвалений для збору горючого пилу і пилу класу H. Фільтр Safety/HEPA, разом із системою автоматичного очищення фільтра Tact, забезпечує стабільно високу ефективність всмоктування. Пилосос оснащений розеткою для електроінструментів з функцією автоматичного запуску та повною антистатичною системою з провідними аксесуарами, що робить його ідеальним рішенням для мобільного використання на різних об’єктах.

Особливості та переваги
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 30/1 Tact Te H ACD: Система фільтрації з фільтром класу Н та автоматичною системою очищення Tact.
Система фільтрації з фільтром класу Н та автоматичною системою очищення Tact.
Забезпечує всмоктування менш небезпечного пилу прямо у контейнер. Ефективність фільтрації: 99,995%. Максимальний захист здоров’я без зменшення потужності всмоктування чи ресурсу фільтра.
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 30/1 Tact Te H ACD: Відповідає вимогам тестування для збору пилу класу H, з додатковим випробуванням на "Азбест", відповідно до TRGS 519.
Відповідає вимогам тестування для збору пилу класу H, з додатковим випробуванням на "Азбест", відповідно до TRGS 519.
У Німеччині дозволено використовувати тільки сертифіковані безпечні пилососи для збору азбестового пилу.
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 30/1 Tact Te H ACD: Сертифікація ACD.
Сертифікація ACD.
Схвалено для збору вибухонебезпечного пилу. Сертифікований, відповідно до IEC 60335-2-69:2021. Підвищена безпека для користувачів.
Автоматична система очищення фільтра.
  • Гарантує максимальну потужність всмоктування та ємність фільтра.
  • Оптимальна частота очищення фільтра, відповідно до потреб.
  • Знижений рівень шуму.
Повна антистатична система з електропровідними аксесуарами.
  • Підвищена безпека для користувачів.
  • Відведення електростатичного заряду.
  • Захист від електростатичного розряду.
Розетка з автоматичним вмиканням/вимиканням.
  • Електроінструмент легко підключається до пилососа.
  • Зручність експлуатації, завдяки функції автоматичного вмикання/вимикання.
  • Енергоефективний: пилосос вимикається автоматично.
Безпечний пилосос для збору пилу класу H.
  • Ефективність фільтрації 99,995%.
  • Система електронного контролю повітряного потоку.
  • Забезпечує чистоту та безпеку на робочих місцях.
Плоский складчастий фільтр Safety/HEPA.
  • Сертифіковано для збору пилу класу H. Ступінь фільтрації 99,995%.
  • Матеріал PES з подвійним покриттям PTFE: стійкий до гниття та вологи.
  • Ідеальне рішення для збору рідин, дрібного пилу та великих часток бруду.
Адаптер для електроінструментів.
  • Дозволяє свердлити, пилити або шліфувати без пилу з використанням електроінструментів.
  • У комплект входять гумова насадка та обертальне кільце для регулювання подачі зовнішнього повітря.
  • Поворотне кільце для регулювання потужності всмоктування.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 1
Напруга (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Витрата повітря (л/с) 74
Розрідження (мбар/кПа) 273 / 27,3
Об'єм сміттєзбірника (л) 30
Споживана потужність (Вт) макс. 1380
Стандартна номінальна ширина ( ) DN 35
Довжина кабелю. (м) 7,5
Матеріал кабелю. Гума
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 69
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 14,4
Вага (з упаковкою) (кг) 19,6
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 560 x 370 x 580

Комплектація

  • Захисний фільтр-мішок: 1 шт.
  • Довжина всмоктувального шлангу: 4 м
  • Тип всмоктувального шлангу: електропровідний
  • Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
  • Довжина всмоктувальних трубок: 550 мм
  • Матеріал всмоктувальних трубок: з нержавіючої сталі
  • Коліно: електропровідний
  • Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
  • Матеріал фільтр-мішка: з нетканого матеріалу
  • Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 360 мм
  • Щілинна насадка
  • Адаптер для підключення електроінструментів
  • Плоский складчастий фільтр: HEPA-фільтр з покриттям PTFE
  • Поліетиленовий мішок для утилізації без утворення пилу.: 1 шт.

Оснащення

  • Автоматичний перемикач для роботи з електроінструментами.
  • Антистатична система
  • Ударостійкий бампер по периметру.
  • Ступінь захисту: л
  • Фіксуючий механізм для поворотного ролика.
  • Система очищення фільтру: Автоматична система очищення фільтра Tact.
  • Матеріал сміттєзбірника: Пластик
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 30/1 Tact Te H ACD
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 30/1 Tact Te H ACD

Відео

Області застосування
  • Пилосос класу H для безпечного видалення пилу, шкідливого для здоров’я та/або канцерогенного.
  • Для збору дрібного пилу та великих часток бруду.
  • Схвалено для роботи з азбестом, згідно з німецьким регламентом охорони праці TRGS 519.
  • Відповідає вимогам стандарту ACD IEC 60335-2-69:2021 для збору вибухонебезпечного пилу.
Аксесуари
Запчастини для NT 30/1 Tact Te H ACD

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Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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