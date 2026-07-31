Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 30/1 Tact Te H ACD
Пилосос для сухого та вологого прибирання NT 30/1 Tact Te H ACD з гарантованою ефективністю фільтрації 99,995% та сертифікатом ACD - це ідеальний вибір для безпечного збору пилу класу H.
Під час реконструкції старих будівель часто вивільняються азбест та інші небезпечні та канцерогенні речовини. NT 30/1 Tact Te H ACD - це компактний пилосос для сухого та вологого прибирання, розроблений спеціально для їх безпечного видалення. Апарат сертифікований за стандартом ACD, відповідно до IEC 60335-2-69:2021, та схвалений для збору горючого пилу і пилу класу H. Фільтр Safety/HEPA, разом із системою автоматичного очищення фільтра Tact, забезпечує стабільно високу ефективність всмоктування. Пилосос оснащений розеткою для електроінструментів з функцією автоматичного запуску та повною антистатичною системою з провідними аксесуарами, що робить його ідеальним рішенням для мобільного використання на різних об’єктах.
Особливості та переваги
Система фільтрації з фільтром класу Н та автоматичною системою очищення Tact.Забезпечує всмоктування менш небезпечного пилу прямо у контейнер. Ефективність фільтрації: 99,995%. Максимальний захист здоров’я без зменшення потужності всмоктування чи ресурсу фільтра.
Відповідає вимогам тестування для збору пилу класу H, з додатковим випробуванням на "Азбест", відповідно до TRGS 519.У Німеччині дозволено використовувати тільки сертифіковані безпечні пилососи для збору азбестового пилу.
Сертифікація ACD.Схвалено для збору вибухонебезпечного пилу. Сертифікований, відповідно до IEC 60335-2-69:2021. Підвищена безпека для користувачів.
Автоматична система очищення фільтра.
- Гарантує максимальну потужність всмоктування та ємність фільтра.
- Оптимальна частота очищення фільтра, відповідно до потреб.
- Знижений рівень шуму.
Повна антистатична система з електропровідними аксесуарами.
- Підвищена безпека для користувачів.
- Відведення електростатичного заряду.
- Захист від електростатичного розряду.
Розетка з автоматичним вмиканням/вимиканням.
- Електроінструмент легко підключається до пилососа.
- Зручність експлуатації, завдяки функції автоматичного вмикання/вимикання.
- Енергоефективний: пилосос вимикається автоматично.
Безпечний пилосос для збору пилу класу H.
- Ефективність фільтрації 99,995%.
- Система електронного контролю повітряного потоку.
- Забезпечує чистоту та безпеку на робочих місцях.
Плоский складчастий фільтр Safety/HEPA.
- Сертифіковано для збору пилу класу H. Ступінь фільтрації 99,995%.
- Матеріал PES з подвійним покриттям PTFE: стійкий до гниття та вологи.
- Ідеальне рішення для збору рідин, дрібного пилу та великих часток бруду.
Адаптер для електроінструментів.
- Дозволяє свердлити, пилити або шліфувати без пилу з використанням електроінструментів.
- У комплект входять гумова насадка та обертальне кільце для регулювання подачі зовнішнього повітря.
- Поворотне кільце для регулювання потужності всмоктування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|1
|Напруга (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Витрата повітря (л/с)
|74
|Розрідження (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|30
|Споживана потужність (Вт)
|макс. 1380
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 35
|Довжина кабелю. (м)
|7,5
|Матеріал кабелю.
|Гума
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|69
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|14,4
|Вага (з упаковкою) (кг)
|19,6
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|560 x 370 x 580
Комплектація
- Захисний фільтр-мішок: 1 шт.
- Довжина всмоктувального шлангу: 4 м
- Тип всмоктувального шлангу: електропровідний
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 550 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: з нержавіючої сталі
- Коліно: електропровідний
- Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
- Матеріал фільтр-мішка: з нетканого матеріалу
- Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 360 мм
- Щілинна насадка
- Адаптер для підключення електроінструментів
- Плоский складчастий фільтр: HEPA-фільтр з покриттям PTFE
- Поліетиленовий мішок для утилізації без утворення пилу.: 1 шт.
Оснащення
- Автоматичний перемикач для роботи з електроінструментами.
- Антистатична система
- Ударостійкий бампер по периметру.
- Ступінь захисту: л
- Фіксуючий механізм для поворотного ролика.
- Система очищення фільтру: Автоматична система очищення фільтра Tact.
- Матеріал сміттєзбірника: Пластик
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Області застосування
- Пилосос класу H для безпечного видалення пилу, шкідливого для здоров’я та/або канцерогенного.
- Для збору дрібного пилу та великих часток бруду.
- Схвалено для роботи з азбестом, згідно з німецьким регламентом охорони праці TRGS 519.
- Відповідає вимогам стандарту ACD IEC 60335-2-69:2021 для збору вибухонебезпечного пилу.
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Запчастини для NT 30/1 Tact Te H ACD
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