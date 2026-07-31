Під час реконструкції старих будівель часто вивільняються азбест та інші небезпечні та канцерогенні речовини. NT 30/1 Tact Te H ACD - це компактний пилосос для сухого та вологого прибирання, розроблений спеціально для їх безпечного видалення. Апарат сертифікований за стандартом ACD, відповідно до IEC 60335-2-69:2021, та схвалений для збору горючого пилу і пилу класу H. Фільтр Safety/HEPA, разом із системою автоматичного очищення фільтра Tact, забезпечує стабільно високу ефективність всмоктування. Пилосос оснащений розеткою для електроінструментів з функцією автоматичного запуску та повною антистатичною системою з провідними аксесуарами, що робить його ідеальним рішенням для мобільного використання на різних об’єктах.