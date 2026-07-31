Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 40/1 Tact Te M

Идеальный выбор для работы с большими объёмами древесной пыли: пылесос для сухой и влажной уборки NT 40/1 Tact Te M ACD с картриджным фильтром Wood, автоматической системой очистки фильтра Tact, контейнером объёмом 40 л и удобной ручкой для транспортировки. Сертифицирован по стандарту ACD.

Большие объёмы древесной пыли и ворса быстро забивают обычные фильтры - с NT 40/1 Tact Te M ACD это больше не проблема. Компактный пылесос для сухой и влажной уборки специально разработан для столярных мастерских и деревообрабатывающих предприятий. Благодаря картриджному фильтру Wood и системе автоматической очистки фильтра Tact он справляется с большими объёмами древесной пыли с гарантированной эффективностью фильтрации 99,9%. Сертифицирован по новому стандарту ACD, в соответствии с IEC 60335-2-69:2021, и одобрен для сбора горючей пыли. Для прямого подключения к электроинструменту пылесос оснащён встроенной розеткой с функцией автоматического запуска и полной антистатической системой с проводными аксессуарами. Благодаря эргономичной ручке и прочному контейнеру объёмом 40 л, пылесос для сухой и влажной уборки NT 40/1 Tact Te M ACD идеально подходит для использования в мастерских, столярных цехах и на промышленных предприятиях.

Особенности и преимущества
Автоматическая система очистки фильтра.
  • Гарантирует максимальную мощность всасывания и ёмкость фильтра.
  • Оптимальная частота очистки фильтра в зависимости от потребностей.
  • Сниженный уровень шума.
Картриджный фильтр сертифицирован для сбора пыли класса M.
  • Картриджный фильтр защищает от засорения.
  • Эффективность фильтрации 99,9% при сборе больших объёмов волокон и древесной пыли.
Сертификация ACD.
  • Одобрено для сбора взрывоопасной пыли.
  • Сертифицирован, в соответствии с IEC 60335-2-69:2021.
  • Повышенная безопасность для пользователя.
Эффективность фильтрации подтверждена на уровне 99,9%.
  • Защищает дыхательные пути от мелкой пыли.
  • Испытан в соответствии с требованиями сбора пыли класса M.
Полная антистатическая система с электропроводными аксессуарами.
  • Повышенная безопасность для пользователя.
  • Отведение электростатического заряда.
  • Защита от электростатического разряда.
Розетка с автоматическим включением/выключением.
  • Электроинструмент легко подключается к пылесосу.
  • Удобство эксплуатации, благодаря функции автоматического включения/выключения.
  • Энергоэффективный: пылесос выключается автоматически.
Пылесос для безопасного сбора пыли класса M.
  • Эффективность фильтрации 99,9%.
  • Система электронного контроля воздушного потока.
  • Обеспечивает чистоту и безопасность на рабочих местах.
Фильтрация охлаждающего воздуха
  • Продлевает срок службы турбины.
Адаптер для электроинструментов.
  • Позволяет работать с электроинструментами без пыли при сверлении, пилении или шлифовании.
  • В комплекте с резиновой насадкой и поворотным кольцом для регулировки подачи внешнего воздуха.
  • Регулировка силы всасывания с помощью поворотного кольца.
Эргономичная ручка
  • Эргономичный дизайн обеспечивает комфортное транспортирование техники.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Расход воздуха (л/с) 74
Разрежение (мбар/кПа) 273 / 27,3
Объем мусоросборника (л) 40
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1380
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 7,5
Материал кабеля Резина
Уровень звукового давления (дБ(А)) 69
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 17,5
Вес (с упаковкой) (кг) 22,816
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 650 x 370 x 1100

Комплектация

  • Длина всасывающего шланга: 4 м
  • Тип всасывающего шланга: электропроводный
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 500 мм
  • Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
  • Колено: электропроводный
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Адаптер для подключения электроинструментов.
  • Свечной фильтр Wood
  • Рукоятка для перемещения
  • Полиэтиленовый мешок для утилизации без пыли: 1 шт.

Оснащение

  • Автоматический переключатель для работы с электроинструментами.
  • Антистатическая система
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Степень защиты: л
  • Фиксирующий механизм для поворотного ролика
  • Система очистки фильтра: Автоматическая система очистки фильтра Tact.
  • Класс пыли: M
  • Материал контейнера для мусора: Пластик
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 40/1 Tact Te M
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 40/1 Tact Te M

Видео

Области применения
  • Безопасный пылесос класса M для работы с мелкой пылью.
  • Для сбора мелкой пыли и крупных частиц грязи.
  • Для мастерских, например, при работе с камнем или деревом, а также в деревообрабатывающей промышленности.
  • Для удаления всех видов каменной, древесной и керамической пыли.
  • Соответствует требованиям стандарта ACD IEC 60335-2-69:2021 для сбора взрывоопасной пыли.
Принадлежности
Запчасти для NT 40/1 Tact Te M

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой Visa, Mastercard

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 7000 грн. До 7000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ СЕРВИС

0 800 500 126, (067) 329-71-41
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники)
service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

Магазины и сервисные центры

Керхер Центры

Поиск магазинов и сервисных центров

KÄRCHER HOME & GARDEN
KÄRCHER PROFESSIONAL
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.