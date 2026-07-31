Большие объёмы древесной пыли и ворса быстро забивают обычные фильтры - с NT 40/1 Tact Te M ACD это больше не проблема. Компактный пылесос для сухой и влажной уборки специально разработан для столярных мастерских и деревообрабатывающих предприятий. Благодаря картриджному фильтру Wood и системе автоматической очистки фильтра Tact он справляется с большими объёмами древесной пыли с гарантированной эффективностью фильтрации 99,9%. Сертифицирован по новому стандарту ACD, в соответствии с IEC 60335-2-69:2021, и одобрен для сбора горючей пыли. Для прямого подключения к электроинструменту пылесос оснащён встроенной розеткой с функцией автоматического запуска и полной антистатической системой с проводными аксессуарами. Благодаря эргономичной ручке и прочному контейнеру объёмом 40 л, пылесос для сухой и влажной уборки NT 40/1 Tact Te M ACD идеально подходит для использования в мастерских, столярных цехах и на промышленных предприятиях.