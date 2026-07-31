Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 40/1 Tact Te M
Идеальный выбор для работы с большими объёмами древесной пыли: пылесос для сухой и влажной уборки NT 40/1 Tact Te M ACD с картриджным фильтром Wood, автоматической системой очистки фильтра Tact, контейнером объёмом 40 л и удобной ручкой для транспортировки. Сертифицирован по стандарту ACD.
Большие объёмы древесной пыли и ворса быстро забивают обычные фильтры - с NT 40/1 Tact Te M ACD это больше не проблема. Компактный пылесос для сухой и влажной уборки специально разработан для столярных мастерских и деревообрабатывающих предприятий. Благодаря картриджному фильтру Wood и системе автоматической очистки фильтра Tact он справляется с большими объёмами древесной пыли с гарантированной эффективностью фильтрации 99,9%. Сертифицирован по новому стандарту ACD, в соответствии с IEC 60335-2-69:2021, и одобрен для сбора горючей пыли. Для прямого подключения к электроинструменту пылесос оснащён встроенной розеткой с функцией автоматического запуска и полной антистатической системой с проводными аксессуарами. Благодаря эргономичной ручке и прочному контейнеру объёмом 40 л, пылесос для сухой и влажной уборки NT 40/1 Tact Te M ACD идеально подходит для использования в мастерских, столярных цехах и на промышленных предприятиях.
Особенности и преимущества
Автоматическая система очистки фильтра.
- Гарантирует максимальную мощность всасывания и ёмкость фильтра.
- Оптимальная частота очистки фильтра в зависимости от потребностей.
- Сниженный уровень шума.
Картриджный фильтр сертифицирован для сбора пыли класса M.
- Картриджный фильтр защищает от засорения.
- Эффективность фильтрации 99,9% при сборе больших объёмов волокон и древесной пыли.
Сертификация ACD.
- Одобрено для сбора взрывоопасной пыли.
- Сертифицирован, в соответствии с IEC 60335-2-69:2021.
- Повышенная безопасность для пользователя.
Эффективность фильтрации подтверждена на уровне 99,9%.
- Защищает дыхательные пути от мелкой пыли.
- Испытан в соответствии с требованиями сбора пыли класса M.
Полная антистатическая система с электропроводными аксессуарами.
- Повышенная безопасность для пользователя.
- Отведение электростатического заряда.
- Защита от электростатического разряда.
Розетка с автоматическим включением/выключением.
- Электроинструмент легко подключается к пылесосу.
- Удобство эксплуатации, благодаря функции автоматического включения/выключения.
- Энергоэффективный: пылесос выключается автоматически.
Пылесос для безопасного сбора пыли класса M.
- Эффективность фильтрации 99,9%.
- Система электронного контроля воздушного потока.
- Обеспечивает чистоту и безопасность на рабочих местах.
Фильтрация охлаждающего воздуха
- Продлевает срок службы турбины.
Адаптер для электроинструментов.
- Позволяет работать с электроинструментами без пыли при сверлении, пилении или шлифовании.
- В комплекте с резиновой насадкой и поворотным кольцом для регулировки подачи внешнего воздуха.
- Регулировка силы всасывания с помощью поворотного кольца.
Эргономичная ручка
- Эргономичный дизайн обеспечивает комфортное транспортирование техники.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Расход воздуха (л/с)
|74
|Разрежение (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Объем мусоросборника (л)
|40
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1380
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Материал кабеля
|Резина
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|69
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|17,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|22,816
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|650 x 370 x 1100
Комплектация
- Длина всасывающего шланга: 4 м
- Тип всасывающего шланга: электропроводный
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 500 мм
- Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
- Колено: электропроводный
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Адаптер для подключения электроинструментов.
- Свечной фильтр Wood
- Рукоятка для перемещения
- Полиэтиленовый мешок для утилизации без пыли: 1 шт.
Оснащение
- Автоматический переключатель для работы с электроинструментами.
- Антистатическая система
- Ударопрочный бампер по периметру
- Степень защиты: л
- Фиксирующий механизм для поворотного ролика
- Система очистки фильтра: Автоматическая система очистки фильтра Tact.
- Класс пыли: M
- Материал контейнера для мусора: Пластик
Видео
Области применения
- Безопасный пылесос класса M для работы с мелкой пылью.
- Для сбора мелкой пыли и крупных частиц грязи.
- Для мастерских, например, при работе с камнем или деревом, а также в деревообрабатывающей промышленности.
- Для удаления всех видов каменной, древесной и керамической пыли.
- Соответствует требованиям стандарта ACD IEC 60335-2-69:2021 для сбора взрывоопасной пыли.
Принадлежности
Запчасти для NT 40/1 Tact Te M
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