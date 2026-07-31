Великі обсяги деревного пилу та ворсу швидко забивають звичайні фільтри – з NT 40/1 Tact Te M ACD це більше не проблема. Компактний пилосос для сухого та вологого прибирання спеціально розроблений для столярних майстерень та деревообробних підприємств. Завдяки картриджному фільтру Wood і системі автоматичного очищення фільтра Tact він справляється з великими обсягами деревного пилу з гарантованою ефективністю фільтрації 99,9%. Сертифікований за новим стандартом ACD, відповідно до IEC 60335-2-69:2021, та схвалений для збору горючого пилу. Для прямого підключення до електроінструментів пилосос оснащений інтегрованою розеткою з функцією автоматичного запуску та повною антистатичною системою з провідними аксесуарами. Завдяки ергономічній ручці та міцному контейнеру об’ємом 40 л пилосос для сухого та волого прибирання NT 40/1 Tact Te M ACD ідеально підходить для використання в майстернях, столярних цехах та на промислових підприємствах.