Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 40/1 Tact Te M ACD
Ідеальний вибір для роботи з великими обсягами деревного пилу: пилосос для сухого та вологого прибирання NT 40/1 Tact Te M ACD з картриджним фільтром Wood, автоматичною системою очищення фільтра Tact, контейнером об’ємом 40 л та зручною ручкою для транспортування. Сертифікований за стандартом ACD.
Великі обсяги деревного пилу та ворсу швидко забивають звичайні фільтри – з NT 40/1 Tact Te M ACD це більше не проблема. Компактний пилосос для сухого та вологого прибирання спеціально розроблений для столярних майстерень та деревообробних підприємств. Завдяки картриджному фільтру Wood і системі автоматичного очищення фільтра Tact він справляється з великими обсягами деревного пилу з гарантованою ефективністю фільтрації 99,9%. Сертифікований за новим стандартом ACD, відповідно до IEC 60335-2-69:2021, та схвалений для збору горючого пилу. Для прямого підключення до електроінструментів пилосос оснащений інтегрованою розеткою з функцією автоматичного запуску та повною антистатичною системою з провідними аксесуарами. Завдяки ергономічній ручці та міцному контейнеру об’ємом 40 л пилосос для сухого та волого прибирання NT 40/1 Tact Te M ACD ідеально підходить для використання в майстернях, столярних цехах та на промислових підприємствах.
Особливості та переваги
Автоматична система очищення фільтра.
- Гарантує максимальну потужність всмоктування та ємність фільтра.
- Оптимальна частота очищення фільтра, відповідно до потреб.
- Знижений рівень шуму.
Патронний (картриджний) фільтр сертифікований для збору пилу класу M.
- Патронний (картриджний) фільтр забезпечує захист від засмічення.
- Ефективність фільтрації 99,9% при зборі великих об'ємів волокон і деревного пилу.
Сертифікація ACD.
- Схвалено для збору вибухонебезпечного пилу.
- Сертифікований, відповідно до IEC 60335-2-69:2021.
- Підвищена безпека для користувачів.
Ефективність фільтрації підтверджена на рівні 99,9%.
- Захищає дихальні шляхи від дрібного пилу.
- Випробуваний, відповідно до вимог збору пилу класу M.
Повна антистатична система з електропровідними аксесуарами.
- Підвищена безпека для користувачів.
- Відведення електростатичного заряду.
- Захист від електростатичного розряду.
Розетка з автоматичним вмиканням/вимиканням.
- Електроінструмент легко підключається до пилососа.
- Зручність експлуатації, завдяки функції автоматичного вмикання/вимикання.
- Енергоефективний: пилосос вимикається автоматично.
Пилосос для безпечного збору пилу класу М.
- Ефективність фільтрації 99,9%.
- Система електронного контролю повітряного потоку.
- Забезпечує чистоту та безпеку на робочих місцях.
Фільтрація охолоджуючого повітря.
- Подовжує термін служби турбіни.
Адаптер для електроінструментів.
- Дозволяє свердлити, пилити або шліфувати без пилу з використанням електроінструментів.
- У комплект входять гумова насадка та обертальне кільце для регулювання подачі зовнішнього повітря.
- Поворотне кільце для регулювання потужності всмоктування.
Ергономічна ручка.
- Ергономічний дизайн забезпечує комфортне транспортування техніки.
Специфікації
Технічні характеристики
|Напруга (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Витрата повітря (л/с)
|74
|Розрідження (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|40
|Споживана потужність (Вт)
|макс. 1380
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 35
|Довжина кабелю. (м)
|7,5
|Матеріал кабелю.
|Гума
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|69
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|17,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|22,816
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|650 x 370 x 1100
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 4 м
- Тип всмоктувального шлангу: електропровідний
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 500 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: з нержавіючої сталі
- Коліно: електропровідний
- Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
- Матеріал фільтр-мішка: з нетканого матеріалу
- Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 360 мм
- Щілинна насадка
- Адаптер для підключення електроінструментів
- Фільтр-свічка Wood.
- Ручка для транспортування.
- Поліетиленовий мішок для утилізації без утворення пилу.: 1 шт.
Оснащення
- Автоматичний перемикач для роботи з електроінструментами.
- Антистатична система
- Ударостійкий бампер по периметру.
- Ступінь захисту: л
- Фіксуючий механізм для поворотного ролика.
- Система очищення фільтру: Автоматична система очищення фільтра Tact.
- Клас пилу: M
- Матеріал сміттєзбірника: Пластик
Відео
Області застосування
- Безпечний пилосос класу M для роботи з дрібним пилом.
- Для збору дрібного пилу та великих часток бруду.
- Для майстерень, наприклад, при роботі з каменем або деревом, а також у деревообробній промисловості.
- Для видалення всіх видів кам’яного, деревного та керамічного пилу тощо.
- Відповідає вимогам стандарту ACD IEC 60335-2-69:2021 для збору вибухонебезпечного пилу.
Аксесуари
Запчастини для NT 40/1 Tact Te M ACD
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.