Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 40/1 Tact Te M ACD

Ідеальний вибір для роботи з великими обсягами деревного пилу: пилосос для сухого та вологого прибирання NT 40/1 Tact Te M ACD з картриджним фільтром Wood, автоматичною системою очищення фільтра Tact, контейнером об’ємом 40 л та зручною ручкою для транспортування. Сертифікований за стандартом ACD.

Великі обсяги деревного пилу та ворсу швидко забивають звичайні фільтри – з NT 40/1 Tact Te M ACD це більше не проблема. Компактний пилосос для сухого та вологого прибирання спеціально розроблений для столярних майстерень та деревообробних підприємств. Завдяки картриджному фільтру Wood і системі автоматичного очищення фільтра Tact він справляється з великими обсягами деревного пилу з гарантованою ефективністю фільтрації 99,9%. Сертифікований за новим стандартом ACD, відповідно до IEC 60335-2-69:2021, та схвалений для збору горючого пилу. Для прямого підключення до електроінструментів пилосос оснащений інтегрованою розеткою з функцією автоматичного запуску та повною антистатичною системою з провідними аксесуарами. Завдяки ергономічній ручці та міцному контейнеру об’ємом 40 л пилосос для сухого та волого прибирання NT 40/1 Tact Te M ACD ідеально підходить для використання в майстернях, столярних цехах та на промислових підприємствах.

Особливості та переваги
Автоматична система очищення фільтра.
  • Гарантує максимальну потужність всмоктування та ємність фільтра.
  • Оптимальна частота очищення фільтра, відповідно до потреб.
  • Знижений рівень шуму.
Патронний (картриджний) фільтр сертифікований для збору пилу класу M.
  • Патронний (картриджний) фільтр забезпечує захист від засмічення.
  • Ефективність фільтрації 99,9% при зборі великих об'ємів волокон і деревного пилу.
Сертифікація ACD.
  • Схвалено для збору вибухонебезпечного пилу.
  • Сертифікований, відповідно до IEC 60335-2-69:2021.
  • Підвищена безпека для користувачів.
Ефективність фільтрації підтверджена на рівні 99,9%.
  • Захищає дихальні шляхи від дрібного пилу.
  • Випробуваний, відповідно до вимог збору пилу класу M.
Повна антистатична система з електропровідними аксесуарами.
  • Підвищена безпека для користувачів.
  • Відведення електростатичного заряду.
  • Захист від електростатичного розряду.
Розетка з автоматичним вмиканням/вимиканням.
  • Електроінструмент легко підключається до пилососа.
  • Зручність експлуатації, завдяки функції автоматичного вмикання/вимикання.
  • Енергоефективний: пилосос вимикається автоматично.
Пилосос для безпечного збору пилу класу М.
  • Ефективність фільтрації 99,9%.
  • Система електронного контролю повітряного потоку.
  • Забезпечує чистоту та безпеку на робочих місцях.
Фільтрація охолоджуючого повітря.
  • Подовжує термін служби турбіни.
Адаптер для електроінструментів.
  • Дозволяє свердлити, пилити або шліфувати без пилу з використанням електроінструментів.
  • У комплект входять гумова насадка та обертальне кільце для регулювання подачі зовнішнього повітря.
  • Поворотне кільце для регулювання потужності всмоктування.
Ергономічна ручка.
  • Ергономічний дизайн забезпечує комфортне транспортування техніки.
Специфікації

Технічні характеристики

Напруга (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Витрата повітря (л/с) 74
Розрідження (мбар/кПа) 273 / 27,3
Об'єм сміттєзбірника (л) 40
Споживана потужність (Вт) макс. 1380
Стандартна номінальна ширина ( ) DN 35
Довжина кабелю. (м) 7,5
Матеріал кабелю. Гума
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 69
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 17,5
Вага (з упаковкою) (кг) 22,816
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 650 x 370 x 1100

Комплектація

  • Довжина всмоктувального шлангу: 4 м
  • Тип всмоктувального шлангу: електропровідний
  • Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
  • Довжина всмоктувальних трубок: 500 мм
  • Матеріал всмоктувальних трубок: з нержавіючої сталі
  • Коліно: електропровідний
  • Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
  • Матеріал фільтр-мішка: з нетканого матеріалу
  • Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 360 мм
  • Щілинна насадка
  • Адаптер для підключення електроінструментів
  • Фільтр-свічка Wood.
  • Ручка для транспортування.
  • Поліетиленовий мішок для утилізації без утворення пилу.: 1 шт.

Оснащення

  • Автоматичний перемикач для роботи з електроінструментами.
  • Антистатична система
  • Ударостійкий бампер по периметру.
  • Ступінь захисту: л
  • Фіксуючий механізм для поворотного ролика.
  • Система очищення фільтру: Автоматична система очищення фільтра Tact.
  • Клас пилу: M
  • Матеріал сміттєзбірника: Пластик
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 40/1 Tact Te M ACD
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 40/1 Tact Te M ACD

Відео

Області застосування
  • Безпечний пилосос класу M для роботи з дрібним пилом.
  • Для збору дрібного пилу та великих часток бруду.
  • Для майстерень, наприклад, при роботі з каменем або деревом, а також у деревообробній промисловості.
  • Для видалення всіх видів кам’яного, деревного та керамічного пилу тощо.
  • Відповідає вимогам стандарту ACD IEC 60335-2-69:2021 для збору вибухонебезпечного пилу.
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Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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