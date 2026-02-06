Безопасный пылесос NT 75/1 Me Ec M Z22, сертифицированный независимым испытательным институтом IBExU на соответствие обязательной на всей территории ЕС директиве ATEX 2014/34, пригоден для сбора горючей и прочей опасной пыли класса M на участках с возможным кратковременным формированием взрывоопасной атмосферы (в зоне 22). Он оснащен бесщеточным двигателем c электронным коммутатором, ресурс которого составляет 5000 ч. Полностью заземленная конструкция и электропроводные принадлежности эффективно предотвращают электростатические разряды. 75-литровый мусоросборник из нержавеющей стали и прочное шасси, с регулируемой ручкой для перемещения, позволяют собирать большие объемы пыли, крупного мусора или жидкостей, а затем удобно и безопасно утилизировать их. Аппарат NT 75/1 Me Ec M Z22 оснащается плоским складчатым фильтром Wet & Dry класса M, гарантирующим задержание пыли на 99,9% и пригодным также для сбора жидкостей. При необходимости пылесос влажной и сухой уборки может эксплуатироваться даже без фильтр-мешка или мешка для утилизации . Для этого в него может устанавливаться опциональный фильтр- картридж Wood, разработанный специально для сбора волокнистой пыли без использования фильтр-мешка.