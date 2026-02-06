Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 75/1 Me Ec M Z22
Безопасный пылесос NT 75/1 Me Ec M Z22, сертифицированный институтом IBExU, в соответствии с директивой ЕС 2014/34 (ATEX), предназначен для эксплуатации на участках с возможным кратковременным формированием взрывоопасной атмосферы (в зоне 22).
Безопасный пылесос NT 75/1 Me Ec M Z22, сертифицированный независимым испытательным институтом IBExU на соответствие обязательной на всей территории ЕС директиве ATEX 2014/34, пригоден для сбора горючей и прочей опасной пыли класса M на участках с возможным кратковременным формированием взрывоопасной атмосферы (в зоне 22). Он оснащен бесщеточным двигателем c электронным коммутатором, ресурс которого составляет 5000 ч. Полностью заземленная конструкция и электропроводные принадлежности эффективно предотвращают электростатические разряды. 75-литровый мусоросборник из нержавеющей стали и прочное шасси, с регулируемой ручкой для перемещения, позволяют собирать большие объемы пыли, крупного мусора или жидкостей, а затем удобно и безопасно утилизировать их. Аппарат NT 75/1 Me Ec M Z22 оснащается плоским складчатым фильтром Wet & Dry класса M, гарантирующим задержание пыли на 99,9% и пригодным также для сбора жидкостей. При необходимости пылесос влажной и сухой уборки может эксплуатироваться даже без фильтр-мешка или мешка для утилизации . Для этого в него может устанавливаться опциональный фильтр- картридж Wood, разработанный специально для сбора волокнистой пыли без использования фильтр-мешка.
Особенности и преимущества
Сертифицирован на пригодность для эксплуатации во взрывоопасной зоне 22, согласно директиве ЕС 2014/34 (по результатам испытаний IBExU)Максимальная безопасность эксплуатации на участках с возможным кратковременным формированием взрывоопасной атмосферы Пригоден для сбора опасных типов пыли класса M (средней степени опасности)
Бесщеточный ЕС-двигательВысокая износостойкость и долгий срок службы (5000 ч)
Антистатическая системаАнтистатическая система с электропроводными аксессуарами
Плоский складчатый фильтр Wet & Dry
- Плоский складчатый фильтр для пыли класса M из полиэстера PES надежно задерживает 99,9% всех частиц
- Фильтр из влагостойкого полиэфирного шелка
- Допуск для сбора опасных типов пыли класса М
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с)
|61
|Разрежение (мбар/кПа)
|220 / 22
|Объем мусоросборника (л)
|75
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1000
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 40
|Длина кабеля (м)
|10
|Материал кабеля
|Резина
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|76
|Цвет
|серебряный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|25,1
|Вес (с упаковкой) (кг)
|31,859
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|695 x 540 x 1012
Комплектация
- Длина всасывающего шланга: 4 м
- Тип всасывающего шланга: электропроводный
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 550 мм
- Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
- Колено: электропроводный
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Флис
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Мусоросборник из нержавеющей стали
- Плоский складчатый фильтр: Фильтр PES с покрытием PTFE
- Рукоятка для перемещения
Оснащение
- Антистатическая система
- Степень защиты: л
- Фиксирующий механизм для поворотного ролика
- Класс пыли: M
- Материал контейнера для мусора: з нержавеющей стали
Области применения
- Безопасный пылесос для эксплуатации на взрывоопасных участках в зоне 22
- Сертифицирован для пыли классов M и L
Принадлежности
Запчасти для NT 75/1 Me Ec M Z22
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.