Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 75/1 Me Ec M Z22

Безопасный пылесос NT 75/1 Me Ec M Z22, сертифицированный институтом IBExU, в соответствии с директивой ЕС 2014/34 (ATEX), предназначен для эксплуатации на участках с возможным кратковременным формированием взрывоопасной атмосферы (в зоне 22).

Безопасный пылесос NT 75/1 Me Ec M Z22, сертифицированный независимым испытательным институтом IBExU на соответствие обязательной на всей территории ЕС директиве ATEX 2014/34, пригоден для сбора горючей и прочей опасной пыли класса M на участках с возможным кратковременным формированием взрывоопасной атмосферы (в зоне 22). Он оснащен бесщеточным двигателем c электронным коммутатором, ресурс которого составляет 5000 ч. Полностью заземленная конструкция и электропроводные принадлежности эффективно предотвращают электростатические разряды. 75-литровый мусоросборник из нержавеющей стали и прочное шасси, с регулируемой ручкой для перемещения, позволяют собирать большие объемы пыли, крупного мусора или жидкостей, а затем удобно и безопасно утилизировать их. Аппарат NT 75/1 Me Ec M Z22 оснащается плоским складчатым фильтром Wet & Dry класса M, гарантирующим задержание пыли на 99,9% и пригодным также для сбора жидкостей. При необходимости пылесос влажной и сухой уборки может эксплуатироваться даже без фильтр-мешка или мешка для утилизации . Для этого в него может устанавливаться опциональный фильтр- картридж Wood, разработанный специально для сбора волокнистой пыли без использования фильтр-мешка.

Особенности и преимущества
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 75/1 Me Ec M Z22: Сертифицирован на пригодность для эксплуатации во взрывоопасной зоне 22, согласно директиве ЕС 2014/34 (по результатам испытаний IBExU)
Максимальная безопасность эксплуатации на участках с возможным кратковременным формированием взрывоопасной атмосферы Пригоден для сбора опасных типов пыли класса M (средней степени опасности)
Высокая износостойкость и долгий срок службы (5000 ч)
Антистатическая система с электропроводными аксессуарами
Плоский складчатый фильтр Wet & Dry
  • Плоский складчатый фильтр для пыли класса M из полиэстера PES надежно задерживает 99,9% всех частиц
  • Фильтр из влагостойкого полиэфирного шелка
  • Допуск для сбора опасных типов пыли класса М
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с) 61
Разрежение (мбар/кПа) 220 / 22
Объем мусоросборника (л) 75
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1000
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 40
Длина кабеля (м) 10
Материал кабеля Резина
Уровень звукового давления (дБ(А)) 76
Цвет серебряный
Масса (без принадлежностей) (кг) 25,1
Вес (с упаковкой) (кг) 31,859
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 695 x 540 x 1012

Комплектация

  • Длина всасывающего шланга: 4 м
  • Тип всасывающего шланга: электропроводный
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 550 мм
  • Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
  • Колено: электропроводный
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Флис
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Мусоросборник из нержавеющей стали
  • Плоский складчатый фильтр: Фильтр PES с покрытием PTFE
  • Рукоятка для перемещения

Оснащение

  • Антистатическая система
  • Степень защиты: л
  • Фиксирующий механизм для поворотного ролика
  • Класс пыли: M
  • Материал контейнера для мусора: з нержавеющей стали
Области применения
  • Безопасный пылесос для эксплуатации на взрывоопасных участках в зоне 22
  • Сертифицирован для пыли классов M и L
