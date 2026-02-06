Безпечний пилосос NT 75/1 Me Ec М Z22, сертифікований незалежним випробувальним інститутом IBExU на відповідність обов'язковій на території ЄС Директиві 2014/34/EU. Призначений для збору легкозаймистого та іншого небезпечного пилу класу M на вибухонебезпечних ділянках зони 22. Безщітковий електродвигун гарантує термін служби 5000 годин. Вибухозахищений пилосос має повністю заземлену конструкцію, а відповідні електропровідні аксесуари запобігають електростатичному розряду. 75-літровий сміттєвий бак з нержавіючої сталі та міцне шасі з регульованою ручкою для переміщення дозволяють збирати великі обсяги пилу, великого сміття або рідин, і зручно видаляти їх із небезпечної зони. NT 75/1 Me Ec M Z22 оснащений плоским складчастим фільтром Wet & Dry для пилу класу M, який гарантує рівень утримання пилу 99.9%, а також підходить для всмоктування рідин. Пилосос для вологого та сухого прибирання, за необхідності, можна використовувати без фільтр-мішка або мішка для утилізації. Для цього слід використовувати опціональний фільтр-картридж Wood, спеціально розроблений для всмоктування волокнистого пилу без фільтр-мішка.