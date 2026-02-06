Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 75/1 Me Ec M Z22
Безпечний пилосос NT 75/1 Me Ec M Z22 пилу класу M сертифікований, відповідно до Директиви ATEX 2014/34/EU (випробувальний інститут IBExU) для використання на потенційно вибухонебезпечних ділянках, визначених як зона 22.
Безпечний пилосос NT 75/1 Me Ec М Z22, сертифікований незалежним випробувальним інститутом IBExU на відповідність обов'язковій на території ЄС Директиві 2014/34/EU. Призначений для збору легкозаймистого та іншого небезпечного пилу класу M на вибухонебезпечних ділянках зони 22. Безщітковий електродвигун гарантує термін служби 5000 годин. Вибухозахищений пилосос має повністю заземлену конструкцію, а відповідні електропровідні аксесуари запобігають електростатичному розряду. 75-літровий сміттєвий бак з нержавіючої сталі та міцне шасі з регульованою ручкою для переміщення дозволяють збирати великі обсяги пилу, великого сміття або рідин, і зручно видаляти їх із небезпечної зони. NT 75/1 Me Ec M Z22 оснащений плоским складчастим фільтром Wet & Dry для пилу класу M, який гарантує рівень утримання пилу 99.9%, а також підходить для всмоктування рідин. Пилосос для вологого та сухого прибирання, за необхідності, можна використовувати без фільтр-мішка або мішка для утилізації. Для цього слід використовувати опціональний фільтр-картридж Wood, спеціально розроблений для всмоктування волокнистого пилу без фільтр-мішка.
Особливості та переваги
Сертифікований для зони 22, відповідно до Директиви ATEX 2014/34/EU (випробувальний інститут IBExU).Найвищий рівень безпеки користувача на потенційно вибухонебезпечних ділянках зони 22 Призначений для видалення пилу класу М
Безщітковий ЕС-двигунВисока стійкість до зношування та довгий термін служби (5000 годин).
Антистатична системаБезперервна антистатична система з електропровідними аксесуарами.
Плоский складчастий фільтр Wet & Dry.
- Плоский складчастий фільтр (PES) для пилу класу M надійно затримує 99,9% всіх часток.
- Фільтр з вологостійкого поліефірного шовку.
- Схвалено для збирання небезпечних типів пилу класу M
Специфікації
Технічні характеристики
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Витрата повітря (л/с)
|61
|Розрідження (мбар/кПа)
|220 / 22
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|75
|Споживана потужність (Вт)
|макс. 1000
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 40
|Довжина кабелю. (м)
|10
|Матеріал кабелю.
|Гума
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|76
|Колір
|срібний
|Маса (без приладдя) (кг)
|25,1
|Вага (з упаковкою) (кг)
|31,859
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|695 x 540 x 1012
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 4 м
- Тип всмоктувального шлангу: електропровідний
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 550 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: з нержавіючої сталі
- Коліно: електропровідний
- Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
- Матеріал фільтр-мішків: з нетканого матеріалу
- Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 360 мм
- Щілинна насадка
- Сміттєзбірник з нержавіючої сталі
- Плоский складчастий фільтр: Фільтр PES з покриттям PTFE.
- Ручка для транспортування.
Оснащення
- Антистатична система
- Ступінь захисту: л
- Фіксуючий механізм для поворотного ролика.
- Клас пилу: M
- Матеріал контейнера для сміття.: з нержавіючої сталі
Відео
Області застосування
- Пилосос безпечний для використання на потенційно вибухонебезпечних ділянках зони 22.
- Сертифікований за класами M та L
Аксесуари
Запчастини для NT 75/1 Me Ec M Z22
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.