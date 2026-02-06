Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 75/1 Me Ec M Z22

Безпечний пилосос NT 75/1 Me Ec M Z22 пилу класу M сертифікований, відповідно до Директиви ATEX 2014/34/EU (випробувальний інститут IBExU) для використання на потенційно вибухонебезпечних ділянках, визначених як зона 22.

Безпечний пилосос NT 75/1 Me Ec М Z22, сертифікований незалежним випробувальним інститутом IBExU на відповідність обов'язковій на території ЄС Директиві 2014/34/EU. Призначений для збору легкозаймистого та іншого небезпечного пилу класу M на вибухонебезпечних ділянках зони 22. Безщітковий електродвигун гарантує термін служби 5000 годин. Вибухозахищений пилосос має повністю заземлену конструкцію, а відповідні електропровідні аксесуари запобігають електростатичному розряду. 75-літровий сміттєвий бак з нержавіючої сталі та міцне шасі з регульованою ручкою для переміщення дозволяють збирати великі обсяги пилу, великого сміття або рідин, і зручно видаляти їх із небезпечної зони. NT 75/1 Me Ec M Z22 оснащений плоским складчастим фільтром Wet & Dry для пилу класу M, який гарантує рівень утримання пилу 99.9%, а також підходить для всмоктування рідин. Пилосос для вологого та сухого прибирання, за необхідності, можна використовувати без фільтр-мішка або мішка для утилізації. Для цього слід використовувати опціональний фільтр-картридж Wood, спеціально розроблений для всмоктування волокнистого пилу без фільтр-мішка.

Особливості та переваги
Найвищий рівень безпеки користувача на потенційно вибухонебезпечних ділянках зони 22 Призначений для видалення пилу класу М
Висока стійкість до зношування та довгий термін служби (5000 годин).
Безперервна антистатична система з електропровідними аксесуарами.
Плоский складчастий фільтр Wet & Dry.
  • Плоский складчастий фільтр (PES) для пилу класу M надійно затримує 99,9% всіх часток.
  • Фільтр з вологостійкого поліефірного шовку.
  • Схвалено для збирання небезпечних типів пилу класу M
Специфікації

Технічні характеристики

Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Витрата повітря (л/с) 61
Розрідження (мбар/кПа) 220 / 22
Об'єм сміттєзбірника (л) 75
Споживана потужність (Вт) макс. 1000
Стандартна номінальна ширина ( ) DN 40
Довжина кабелю. (м) 10
Матеріал кабелю. Гума
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 76
Колір срібний
Маса (без приладдя) (кг) 25,1
Вага (з упаковкою) (кг) 31,859
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 695 x 540 x 1012

Комплектація

  • Довжина всмоктувального шлангу: 4 м
  • Тип всмоктувального шлангу: електропровідний
  • Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
  • Довжина всмоктувальних трубок: 550 мм
  • Матеріал всмоктувальних трубок: з нержавіючої сталі
  • Коліно: електропровідний
  • Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
  • Матеріал фільтр-мішків: з нетканого матеріалу
  • Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 360 мм
  • Щілинна насадка
  • Сміттєзбірник з нержавіючої сталі
  • Плоский складчастий фільтр: Фільтр PES з покриттям PTFE.
  • Ручка для транспортування.

Оснащення

  • Антистатична система
  • Ступінь захисту: л
  • Фіксуючий механізм для поворотного ролика.
  • Клас пилу: M
  • Матеріал контейнера для сміття.: з нержавіючої сталі
Області застосування
  • Пилосос безпечний для використання на потенційно вибухонебезпечних ділянках зони 22.
  • Сертифікований за класами M та L
