Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Ap Te L

Компактный пылесос для сухой и влажной уборки NT 30/1 Ap Te L - идеален для работы с электроинструментом, благодаря встроенной розетке с автоматической функцией включения/выключения.

Кроме высокоэффективной полуавтоматической системы очистки фильтра, одним из ключевых преимуществ компактного пылесоса для сухой и влажной уборки NT 30/1 Ap Te L является встроенная розетка для подключения электроинструментов с функцией автоматического включения и выключения. Благодаря мощной силе всасывания устройство идеально подходит для выполнения разнообразных задач: от мелкой шлифовки и очистки салонов автомобилей до уборки жидкостей и пыли с производственного оборудования или станков. Даже значительные объемы мелкодисперсной пыли можно легко убрать без использования фильтр-мешка. Пылесос оснащен антистатической системой, обеспечивающей дополнительную защиту при работе с электроинструментами. Все настройки выполняются удобно - с помощью центрального поворотного переключателя, а новые аксессуары компактно хранятся во встроенных отсеках. Особенностью дизайна является надплоская верхняя часть корпуса, которая позволяет удобно размещать ящик с инструментами.

Особенности и преимущества
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Ap Te L: Розетка с автоматическим включением/выключением.
Розетка с автоматическим включением/выключением.
Электроинструмент легко подключается к пылесосу. Удобство эксплуатации, благодаря функции автоматического включения/выключения. Энергоэффективный: пылесос выключается автоматически.
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Ap Te L: Полуавтоматическая очистка фильтра Ap
Полуавтоматическая очистка фильтра Ap
Оптимальная эффективность очистки фильтра одним нажатием кнопки. Обеспечивает стабильно высокую фильтрацию и мощность всасывания. Эргономичный дизайн для экономии времени и продленный срок эксплуатации фильтра.
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Ap Te L: Хранение гибкого шланга и кабеля питания.
Хранение гибкого шланга и кабеля питания.
Надежное крепление сетевого кабеля и шланга при транспортировке. Для всасывающих шлангов различной длины и диаметра. Экономия времени и продление срок службы сетевого кабеля.
Адаптер для электроинструментов.
  • Позволяет работать с электроинструментами без пыли при сверлении, пилении или шлифовании.
  • В комплекте с резиновой насадкой и поворотным кольцом для регулировки подачи внешнего воздуха.
  • Регулировка силы всасывания с помощью поворотного кольца.
Плоский складчатый фильтр.
  • Сертифицирован для сбора пыли классов M и L. Степень очистки от пыли: 99,9%.
  • Материал из целлюлозных волокон: экологичный, изготовлен из вторичного сырья.
  • Идеально подходит для сбора мелкой пыли и крупного мусора.
Съемный корпус фильтра
  • Плоский складчатый фильтр: быстрая и удобная очистка.
  • Регулярная очистка обеспечивает более долгий срок службы фильтра.
  • Предотвращает неправильную установку плоского складчатого фильтра.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
  • Защита от потери при транспортировке.
  • Экономия времени: аксессуары всегда под рукой.
  • Компактный дизайн: не требует дополнительного места для хранения.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Расход воздуха (л/с) 74
Разрежение (мбар/кПа) 273 / 27,3
Объем мусоросборника (л) 30
Материал контейнера для мусора Пластик
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1380
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 7,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 70
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 11,8
Вес (с упаковкой) (кг) 16,797
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 525 x 370 x 560

Комплектация

  • Длина всасывающего шланга: 2.5 м
  • Колено: Пластик
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 550 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 300 мм
  • Щелевая насадка
  • Адаптер для подключения электроинструментов.
  • Плоский складчатый фильтр: Целлюлоза

Оснащение

  • Функция автоматического выключения при максимальном уровне заполнения мусоросборника.
  • Автоматический переключатель для работы с электроинструментами.
  • Антистатическая подготовка
  • Система очистки фильтра: Полуавтоматическая очистка фильтра Ap
  • Степень защиты: л
  • Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Ap Te L
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Ap Te L

Видео

Области применения
  • Подходит для влажной и сухой уборки.
  • Для удаления с помощью электроинструмента.
  • Уборка в салоне автомобиля
  • Для очистки машин и оборудования.
Принадлежности
Запчасти для NT 30/1 Ap Te L

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Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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