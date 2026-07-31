Кроме высокоэффективной полуавтоматической системы очистки фильтра, одним из ключевых преимуществ компактного пылесоса для сухой и влажной уборки NT 30/1 Ap Te L является встроенная розетка для подключения электроинструментов с функцией автоматического включения и выключения. Благодаря мощной силе всасывания устройство идеально подходит для выполнения разнообразных задач: от мелкой шлифовки и очистки салонов автомобилей до уборки жидкостей и пыли с производственного оборудования или станков. Даже значительные объемы мелкодисперсной пыли можно легко убрать без использования фильтр-мешка. Пылесос оснащен антистатической системой, обеспечивающей дополнительную защиту при работе с электроинструментами. Все настройки выполняются удобно - с помощью центрального поворотного переключателя, а новые аксессуары компактно хранятся во встроенных отсеках. Особенностью дизайна является надплоская верхняя часть корпуса, которая позволяет удобно размещать ящик с инструментами.