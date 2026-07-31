Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Ap Te L
Компактный пылесос для сухой и влажной уборки NT 30/1 Ap Te L - идеален для работы с электроинструментом, благодаря встроенной розетке с автоматической функцией включения/выключения.
Кроме высокоэффективной полуавтоматической системы очистки фильтра, одним из ключевых преимуществ компактного пылесоса для сухой и влажной уборки NT 30/1 Ap Te L является встроенная розетка для подключения электроинструментов с функцией автоматического включения и выключения. Благодаря мощной силе всасывания устройство идеально подходит для выполнения разнообразных задач: от мелкой шлифовки и очистки салонов автомобилей до уборки жидкостей и пыли с производственного оборудования или станков. Даже значительные объемы мелкодисперсной пыли можно легко убрать без использования фильтр-мешка. Пылесос оснащен антистатической системой, обеспечивающей дополнительную защиту при работе с электроинструментами. Все настройки выполняются удобно - с помощью центрального поворотного переключателя, а новые аксессуары компактно хранятся во встроенных отсеках. Особенностью дизайна является надплоская верхняя часть корпуса, которая позволяет удобно размещать ящик с инструментами.
Особенности и преимущества
Розетка с автоматическим включением/выключением.Электроинструмент легко подключается к пылесосу. Удобство эксплуатации, благодаря функции автоматического включения/выключения. Энергоэффективный: пылесос выключается автоматически.
Полуавтоматическая очистка фильтра ApОптимальная эффективность очистки фильтра одним нажатием кнопки. Обеспечивает стабильно высокую фильтрацию и мощность всасывания. Эргономичный дизайн для экономии времени и продленный срок эксплуатации фильтра.
Хранение гибкого шланга и кабеля питания.Надежное крепление сетевого кабеля и шланга при транспортировке. Для всасывающих шлангов различной длины и диаметра. Экономия времени и продление срок службы сетевого кабеля.
Адаптер для электроинструментов.
- Позволяет работать с электроинструментами без пыли при сверлении, пилении или шлифовании.
- В комплекте с резиновой насадкой и поворотным кольцом для регулировки подачи внешнего воздуха.
- Регулировка силы всасывания с помощью поворотного кольца.
Плоский складчатый фильтр.
- Сертифицирован для сбора пыли классов M и L. Степень очистки от пыли: 99,9%.
- Материал из целлюлозных волокон: экологичный, изготовлен из вторичного сырья.
- Идеально подходит для сбора мелкой пыли и крупного мусора.
Съемный корпус фильтра
- Плоский складчатый фильтр: быстрая и удобная очистка.
- Регулярная очистка обеспечивает более долгий срок службы фильтра.
- Предотвращает неправильную установку плоского складчатого фильтра.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
- Защита от потери при транспортировке.
- Экономия времени: аксессуары всегда под рукой.
- Компактный дизайн: не требует дополнительного места для хранения.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Расход воздуха (л/с)
|74
|Разрежение (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Объем мусоросборника (л)
|30
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1380
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|70
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|11,8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|16,797
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|525 x 370 x 560
Комплектация
- Длина всасывающего шланга: 2.5 м
- Колено: Пластик
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 550 мм
- Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 300 мм
- Щелевая насадка
- Адаптер для подключения электроинструментов.
- Плоский складчатый фильтр: Целлюлоза
Оснащение
- Функция автоматического выключения при максимальном уровне заполнения мусоросборника.
- Автоматический переключатель для работы с электроинструментами.
- Антистатическая подготовка
- Система очистки фильтра: Полуавтоматическая очистка фильтра Ap
- Степень защиты: л
- Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Видео
Области применения
- Подходит для влажной и сухой уборки.
- Для удаления с помощью электроинструмента.
- Уборка в салоне автомобиля
- Для очистки машин и оборудования.
Принадлежности
Запчасти для NT 30/1 Ap Te L
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