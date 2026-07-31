Окрім високоефективної напівавтоматичної системи очищення фільтра, однією з ключових переваг компактного пилососа для сухого та вологого прибирання NT 30/1 Ap Te L є вбудована розетка для підключення електроінструментів із функцією автоматичного ввімкнення та вимкнення. Завдяки потужній силі всмоктування пристрій ідеально підходить для виконання різноманітних завдань: від дрібного шліфування та очищення салонів автомобілів до прибирання рідин і пилу з обладнання чи верстатів. Навіть значні об'єми дрібнодисперсного пилу можна легко прибрати без використання фільтр-мішка. Пилосос оснащено антистатичною системою, що забезпечує додатковий захист при роботі з електроінструментами. Усі налаштування виконуються зручно — за допомогою центрального поворотного перемикача, а нові аксесуари компактно зберігаються у вбудованих відсіках. Особливістю дизайну є надплоска верхня частина корпусу, яка дозволяє зручно розміщувати ящик з інструментами.