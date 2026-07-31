Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 30/1 Ap Te L
Компактний пилосос для сухого та вологого прибирання NT 30/1 Ap Te L - ідеальний для роботи з електроінструментом, завдяки вбудованій розетці з автоматичною функцією ввімкнення/вимкнення.
Окрім високоефективної напівавтоматичної системи очищення фільтра, однією з ключових переваг компактного пилососа для сухого та вологого прибирання NT 30/1 Ap Te L є вбудована розетка для підключення електроінструментів із функцією автоматичного ввімкнення та вимкнення. Завдяки потужній силі всмоктування пристрій ідеально підходить для виконання різноманітних завдань: від дрібного шліфування та очищення салонів автомобілів до прибирання рідин і пилу з обладнання чи верстатів. Навіть значні об'єми дрібнодисперсного пилу можна легко прибрати без використання фільтр-мішка. Пилосос оснащено антистатичною системою, що забезпечує додатковий захист при роботі з електроінструментами. Усі налаштування виконуються зручно — за допомогою центрального поворотного перемикача, а нові аксесуари компактно зберігаються у вбудованих відсіках. Особливістю дизайну є надплоска верхня частина корпусу, яка дозволяє зручно розміщувати ящик з інструментами.
Особливості та переваги
Розетка з автоматичним вмиканням/вимиканням.Електроінструмент легко підключається до пилососа. Зручність експлуатації, завдяки функції автоматичного вмикання/вимикання. Енергоефективний: пилосос вимикається автоматично.
Напівавтоматичне очищення фільтра ApОптимальна ефективність очищення фільтра одним натисканням кнопки. Забезпечує стабільно високу фільтрацію та потужність всмоктування. Ергономічний дизайн для економії часу та подовжений термін експлуатації фільтра.
Зберігання гнучкого шлангу та кабеля живлення.Кабель живлення та шланг надійно фіксуються для зручного транспортування. Для всмоктувальних шлангів різної довжини та діаметра. Економія часу та подовжений термін служби кабелю живлення.
Адаптер для електроінструментів.
- Дозволяє свердлити, пилити або шліфувати без пилу з використанням електроінструментів.
- У комплект входять гумова насадка та обертальне кільце для регулювання подачі зовнішнього повітря.
- Поворотне кільце для регулювання потужності всмоктування.
Плоский складчастий фільтр.
- Сертифікований за класами пилу M і L. Ступінь очищення від пилу: 99,9%.
- Матеріал з целюлозних волокон: екологічний, виготовлений з вторинної сировини.
- Ідеально підходить для сухого дрібного пилу та крупного бруду.
Знімний корпус фільтра.
- Плоский складчастий фільтр: швидке та зручне очищення.
- Регулярне очищення забезпечує довший термін служби фільтра.
- Запобігає неправильному встановленню плоского складчастого фільтра.
Інтегрований органайзер для аксесуарів
- Захист від втрати під час транспортування.
- Економія часу: аксесуари завжди під рукою.
- Компактний дизайн: не потребує додаткового місця для зберігання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|1
|Напруга (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Витрата повітря (л/с)
|74
|Розрідження (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|30
|Матеріал сміттєзбірника
|Пластик
|Споживана потужність (Вт)
|макс. 1380
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 35
|Довжина кабелю. (м)
|7,5
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|70
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|11,8
|Вага (з упаковкою) (кг)
|16,797
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|525 x 370 x 560
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 2.5 м
- Коліно: Пластик
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 550 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: Сталь, хромована
- Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
- Матеріал фільтр-мішка: з нетканого матеріалу
- Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 300 мм
- Щілинна насадка
- Адаптер для підключення електроінструментів
- Плоский складчастий фільтр: Целюлоза
Оснащення
- Функція автоматичного вимкнення при максимальному рівні наповнення сміттєзбірника.
- Автоматичний перемикач для роботи з електроінструментами.
- Підготовка до антистатичного захисту
- Система очищення фільтру: Напівавтоматичне очищення фільтра Ap
- Ступінь захисту: л
- Фіксуючий механізм для поворотного ролика.
Відео
Області застосування
- Підходить для вологого та сухого прибирання.
- Для видалення за допомогою електроінструменту.
- Очищення салону автомобіля.
- Для збирання з машин і систем.
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