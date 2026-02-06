Пекари и кондитеры могут вздохнуть с облегчением, благодаря нашему пылесосу для пекарен NT 40/1 Tact Bs. Он с лёгкостью справляется со всеми видами загрязнений, возникающими в пекарне, а с дополнительными аксессуарами позволяет убирать даже внутри печи. Благодаря прочным металлическим фиксаторам, пылесос сертифицирован как взрывобезопасное устройство, поэтому идеально подходит для уборки потенциально опасной мучной пыли. Аппарат успешно прошёл испытания, согласно стандарту DIN EN 14460-2018 (взрывостойкое устройство). Автоматическая система очистки фильтра Tact обеспечивает стабильно высокую силу всасывания и позволяет эффективно собирать большие объёмы мелкой пыли. Кроме того, пылесос чрезвычайно удобен в использовании, благодаря центральному поворотному переключателю, выдерживает интенсивную эксплуатацию, благодаря прочному корпусу, и легко транспортируется, благодаря эргономичной ручке.