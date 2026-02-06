Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 40/1 Tact Bs

Пылесос NT 40/1 Tact Bs специально разработан для особых потребностей пекарен и кондитерских. Он без труда справляется с большими объемами мелкой пыли.

Пекари и кондитеры могут вздохнуть с облегчением, благодаря нашему пылесосу для пекарен NT 40/1 Tact Bs. Он с лёгкостью справляется со всеми видами загрязнений, возникающими в пекарне, а с дополнительными аксессуарами позволяет убирать даже внутри печи. Благодаря прочным металлическим фиксаторам, пылесос сертифицирован как взрывобезопасное устройство, поэтому идеально подходит для уборки потенциально опасной мучной пыли. Аппарат успешно прошёл испытания, согласно стандарту DIN EN 14460-2018 (взрывостойкое устройство). Автоматическая система очистки фильтра Tact обеспечивает стабильно высокую силу всасывания и позволяет эффективно собирать большие объёмы мелкой пыли. Кроме того, пылесос чрезвычайно удобен в использовании, благодаря центральному поворотному переключателю, выдерживает интенсивную эксплуатацию, благодаря прочному корпусу, и легко транспортируется, благодаря эргономичной ручке.

Особенности и преимущества
Дополнительные комплекты аксессуаров, специально для использования в пекарнях.
Гарантируют соответствие стандартам, установленным для взрывозащищённых пылесосов. Соответствует требованиям по сбору потенциально взрывоопасной мучной пыли.
Возможность уборки специфической пыли, характерной для пекарен.
Практичные держатели для специальных аксессуаров.
  • Облегчает транспортировку громоздких комплектов для очистки пекарских печей.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с) 74
Разрежение (мбар/кПа) 273 / 27,3
Объем мусоросборника (л) 40
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1380
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 40
Длина кабеля (м) 7,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 68
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 16,2
Вес (с упаковкой) (кг) 19,47
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 650 x 370 x 1100

Комплектация

  • Щелевая насадка
  • Плоский складчатый фильтр: Фильтр PES с покрытием PTFE
  • Рукоятка для перемещения

Оснащение

  • Функция автоматического выключения при максимальном уровне заполнения мусоросборника.
  • Материал контейнера для мусора: Пластик
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Степень защиты: II
  • Фиксирующий механизм для поворотного ролика
  • Антистатическая подготовка
Области применения
  • Идеальное решение для чистки хлебопекарных печей, уборки полов и очистки производственного оборудования.
Принадлежности
Запчасти для NT 40/1 Tact Bs

