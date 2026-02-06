Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 40/1 Tact Bs
Пилосос NT 40/1 Tact Bs спеціально розроблений для особливих потреб пекарень та кондитерських. Він без зусиль справляється з великими об’ємами дрібного пилу.
Пекарі та кондитери можуть зітхнути з полегшенням завдяки нашому пилососу для пекарень NT 40/1 Tact Bs. Він легко справляється з усіма видами забруднень, що виникають у пекарні, а з додатковими аксесуарами дозволяє прибирати навіть у печі. Завдяки міцним металевим фіксаторам пилосос сертифікований як вибухозахищений пристрій, тож ідеально підходить для прибирання потенційно небезпечного борошняного пилу. Апарат успішно пройшов випробування, згідно зі стандартом DIN EN 14460-2018 (вибухостійке обладнання). Автоматична система очищення фільтра Tact забезпечує постійну високу потужність всмоктування та дозволяє ефективно збирати великі об’єми дрібного пилу. Крім того, пилосос надзвичайно зручний у користуванні, завдяки центральному поворотному перемикачу, витримує інтенсивну експлуатацію, завдяки міцному корпусу, та легко транспортується, завдяки ергономічній ручці.
Особливості та переваги
Ідеальне рішення для пекарень та кондитерських.Додаткові комплекти аксесуарів, спеціально для використання в пекарнях.
Спеціальні металеві фіксатори.Відповідає вимогам для сертифікації як вибухозахищений апарат. Відповідає вимогам для збору потенційно вибухонебезпечного борошняного пилу.
Термостійкий плоский складчастий фільтр PES.Підходить для прибирання специфічного пилу, характерного для пекарень.
Практичні тримачі для спеціальних аксесуарів.
- Полегшує транспортування громіздких комплектів для очищення пекарських печей.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Витрата повітря (л/с)
|74
|Розрідження (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|40
|Споживана потужність (Вт)
|макс. 1380
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 40
|Довжина кабелю. (м)
|7,5
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|68
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|16,2
|Вага (з упаковкою) (кг)
|19,47
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|650 x 370 x 1100
Комплектація
- Щілинна насадка
- Плоский складчастий фільтр: Фільтр PES з покриттям PTFE.
- Ручка для транспортування.
Оснащення
- Функція автоматичного вимкнення при максимальному рівні наповнення сміттєзбірника.
- Матеріал контейнера для сміття.: Пластик
- Ударостійкий бампер по периметру.
- Ступінь захисту: II
- Фіксуючий механізм для поворотного ролика.
- Підготовка до антистатичного захисту
Області застосування
- Ідеальне рішення для очищення пекарських печей, прибирання підлоги, машин та обладнання.
Аксесуари
Запчастини для NT 40/1 Tact Bs
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.