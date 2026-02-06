Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 40/1 Tact Bs

Пилосос NT 40/1 Tact Bs спеціально розроблений для особливих потреб пекарень та кондитерських. Він без зусиль справляється з великими об’ємами дрібного пилу.

Пекарі та кондитери можуть зітхнути з полегшенням завдяки нашому пилососу для пекарень NT 40/1 Tact Bs. Він легко справляється з усіма видами забруднень, що виникають у пекарні, а з додатковими аксесуарами дозволяє прибирати навіть у печі. Завдяки міцним металевим фіксаторам пилосос сертифікований як вибухозахищений пристрій, тож ідеально підходить для прибирання потенційно небезпечного борошняного пилу. Апарат успішно пройшов випробування, згідно зі стандартом DIN EN 14460-2018 (вибухостійке обладнання). Автоматична система очищення фільтра Tact забезпечує постійну високу потужність всмоктування та дозволяє ефективно збирати великі об’єми дрібного пилу. Крім того, пилосос надзвичайно зручний у користуванні, завдяки центральному поворотному перемикачу, витримує інтенсивну експлуатацію, завдяки міцному корпусу, та легко транспортується, завдяки ергономічній ручці.

Особливості та переваги
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 40/1 Tact Bs: Ідеальне рішення для пекарень та кондитерських.
Ідеальне рішення для пекарень та кондитерських.
Додаткові комплекти аксесуарів, спеціально для використання в пекарнях.
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 40/1 Tact Bs: Спеціальні металеві фіксатори.
Спеціальні металеві фіксатори.
Відповідає вимогам для сертифікації як вибухозахищений апарат. Відповідає вимогам для збору потенційно вибухонебезпечного борошняного пилу.
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 40/1 Tact Bs: Термостійкий плоский складчастий фільтр PES.
Термостійкий плоский складчастий фільтр PES.
Підходить для прибирання специфічного пилу, характерного для пекарень.
Практичні тримачі для спеціальних аксесуарів.
  • Полегшує транспортування громіздких комплектів для очищення пекарських печей.
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Витрата повітря (л/с) 74
Розрідження (мбар/кПа) 273 / 27,3
Об'єм сміттєзбірника (л) 40
Споживана потужність (Вт) макс. 1380
Стандартна номінальна ширина ( ) DN 40
Довжина кабелю. (м) 7,5
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 68
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 16,2
Вага (з упаковкою) (кг) 19,47
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 650 x 370 x 1100

Комплектація

  • Щілинна насадка
  • Плоский складчастий фільтр: Фільтр PES з покриттям PTFE.
  • Ручка для транспортування.

Оснащення

  • Функція автоматичного вимкнення при максимальному рівні наповнення сміттєзбірника.
  • Матеріал контейнера для сміття.: Пластик
  • Ударостійкий бампер по периметру.
  • Ступінь захисту: II
  • Фіксуючий механізм для поворотного ролика.
  • Підготовка до антистатичного захисту
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 40/1 Tact Bs
Області застосування
  • Ідеальне рішення для очищення пекарських печей, прибирання підлоги, машин та обладнання.
Аксесуари
Запчастини для NT 40/1 Tact Bs

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.