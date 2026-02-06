Пекарі та кондитери можуть зітхнути з полегшенням завдяки нашому пилососу для пекарень NT 40/1 Tact Bs. Він легко справляється з усіма видами забруднень, що виникають у пекарні, а з додатковими аксесуарами дозволяє прибирати навіть у печі. Завдяки міцним металевим фіксаторам пилосос сертифікований як вибухозахищений пристрій, тож ідеально підходить для прибирання потенційно небезпечного борошняного пилу. Апарат успішно пройшов випробування, згідно зі стандартом DIN EN 14460-2018 (вибухостійке обладнання). Автоматична система очищення фільтра Tact забезпечує постійну високу потужність всмоктування та дозволяє ефективно збирати великі об’єми дрібного пилу. Крім того, пилосос надзвичайно зручний у користуванні, завдяки центральному поворотному перемикачу, витримує інтенсивну експлуатацію, завдяки міцному корпусу, та легко транспортується, завдяки ергономічній ручці.