Мощный двухтурбинный пылесос NT 50/2 Me Classic для крупного влажного и сухого мусора, а также для сбора жидкостей, моментально и качественно собирает все типы мусора. Аппарат укомплектован мусоросборником объемом 50л. Обеспечивает максимальную надежность в работе при этом прост в применении. Стандартная рукоятка для транспортировки и экстра прочное шасси обеспечивает оптимальную мобильность аппарата. Пылесос оснащен картриджным фильтром. Отвечает концепции Easy Service, значительно снижающей сервисные затраты.