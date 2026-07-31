Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 50/2 Me Classic

Двухтурбинный пылесос NT 50/2 Me Classic для сбора сухого, влажного мусора и жидкостей с картриджным фильтром и 50л баком. Подходит для сбора всех типов сухих и влажных загрязнений. Превосходная сила всасывания, простота эксплуатации и неизменное качество!

Мощный двухтурбинный пылесос NT 50/2 Me Classic для крупного влажного и сухого мусора, а также для сбора жидкостей, моментально и качественно собирает все типы мусора. Аппарат укомплектован мусоросборником объемом 50л. Обеспечивает максимальную надежность в работе при этом прост в применении. Стандартная рукоятка для транспортировки и экстра прочное шасси обеспечивает оптимальную мобильность аппарата. Пылесос оснащен картриджным фильтром. Отвечает концепции Easy Service, значительно снижающей сервисные затраты.

Особенности и преимущества
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 50/2 Me Classic: Надежный и простой в транспортировке
Надежный и простой в транспортировке
Высокая мобильность по разным поверхностям благодаря надежным шасси, большим колесам и металлическим поворотным роликам. Стандартная ручка для транспортировки обеспечивает максимальную мобильность
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 50/2 Me Classic: Отличная мощность всасывания
Отличная мощность всасывания
2 мощные турбины гарантируют очень высокую силу всасывания. Высокая сила всасывания обеспечивает отличный результат очистки и превосходную эффективность
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 50/2 Me Classic: Уборка без фильтр-мешков
Уборка без фильтр-мешков
Двухмоторный пылесос NT Classic оснащен испытанным патронным фильтром Kärcher. Патронный фильтр позволяет использовать пылесос без фильтр-мешков.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Расход воздуха (л/с) 2 x 53
Разрежение (мбар/кПа) 225 / 22,5
Объем мусоросборника (л) 50
Материал контейнера для мусора з нержавеющей стали
Потребляемая мощность (Вт) макс. 2300
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 40
Длина кабеля (м) 7,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 76
Цвет серебряный
Вес (без аксессуаров) (кг) 17,5
Вес (с упаковкой) (кг) 23,947
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 580 x 510 x 850

Комплектация

  • Длина всасывающего шланга: 2.5 м
  • Колено: Пластик
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 550 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Патронный (картриджный) фильтр: Бумажный
  • Мусоросборник из нержавеющей стали
  • Рукоятка для перемещения

Видео

Области применения
  • Для сбора жидкости, крупной грязи и пыли на любых твердых поверхностях, а также для чистки салона автомобиля
Принадлежности
Запчасти для NT 50/2 Me Classic

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