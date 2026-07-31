Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 50/2 Me Classic
Двухтурбинный пылесос NT 50/2 Me Classic для сбора сухого, влажного мусора и жидкостей с картриджным фильтром и 50л баком. Подходит для сбора всех типов сухих и влажных загрязнений. Превосходная сила всасывания, простота эксплуатации и неизменное качество!
Мощный двухтурбинный пылесос NT 50/2 Me Classic для крупного влажного и сухого мусора, а также для сбора жидкостей, моментально и качественно собирает все типы мусора. Аппарат укомплектован мусоросборником объемом 50л. Обеспечивает максимальную надежность в работе при этом прост в применении. Стандартная рукоятка для транспортировки и экстра прочное шасси обеспечивает оптимальную мобильность аппарата. Пылесос оснащен картриджным фильтром. Отвечает концепции Easy Service, значительно снижающей сервисные затраты.
Особенности и преимущества
Надежный и простой в транспортировкеВысокая мобильность по разным поверхностям благодаря надежным шасси, большим колесам и металлическим поворотным роликам. Стандартная ручка для транспортировки обеспечивает максимальную мобильность
Отличная мощность всасывания2 мощные турбины гарантируют очень высокую силу всасывания. Высокая сила всасывания обеспечивает отличный результат очистки и превосходную эффективность
Уборка без фильтр-мешковДвухмоторный пылесос NT Classic оснащен испытанным патронным фильтром Kärcher. Патронный фильтр позволяет использовать пылесос без фильтр-мешков.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Расход воздуха (л/с)
|2 x 53
|Разрежение (мбар/кПа)
|225 / 22,5
|Объем мусоросборника (л)
|50
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 2300
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 40
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|76
|Цвет
|серебряный
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|17,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|23,947
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|580 x 510 x 850
Комплектация
- Длина всасывающего шланга: 2.5 м
- Колено: Пластик
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 550 мм
- Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Патронный (картриджный) фильтр: Бумажный
- Мусоросборник из нержавеющей стали
- Рукоятка для перемещения
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Области применения
- Для сбора жидкости, крупной грязи и пыли на любых твердых поверхностях, а также для чистки салона автомобиля
Принадлежности
Запчасти для NT 50/2 Me Classic
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