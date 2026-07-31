Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 50/2 Me Classic
Двухтурбінний пилосос NT 50/2 Me Classic для збору сухого, вологого сміття і рідин з картриджним фільтром і 50л баком. Підходить для збору всіх типів сухих і вологих забруднень. Чудова сила всмоктування, простота експлуатації і незмінна якість!
Потужний двухтурбінний пилосос NT 50/2 Me Classic для великого вологого і сухого сміття, а також для швидкого збору рідин. Апарат укомплектований баком об'ємом 50л. Забезпечує максимальну надійність в роботі, при цьому простий у застосуванні. Стандартна рукоятка для транспортування та екстра міцне шасі забезпечує оптимальну мобільність апарату. Пилосос оснащений картриджних фільтром. Відповідає концепції Easy Service, значно знижує сервісні витрати.
Особливості та переваги
Надійний і простий у транспортуванніВисока мобільність по різних поверхнях завдяки надійним шасі, великим колесам і металевим поворотним роликам. Стандартна ручка для транспортування забезпечує максимальну мобільність
Відмінна потужність всмоктування2 потужні турбіни гарантують дуже високу силу всмоктування. Висока сила всмоктування забезпечує відмінний результат очищення і чудову ефективність
Прибирання без фільтр-мішківДвомоторний пилосос NT Classic оснащений надійним патронним фільтром Kärcher. Патронний фільтр дозволяє використовувати пилосос без фільтр-мішків.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|1
|Напруга (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Витрата повітря (л/с)
|2 x 53
|Розрідження (мбар/кПа)
|225 / 22,5
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|50
|Матеріал сміттєзбірника
|з нержавіючої сталі
|Споживана потужність (Вт)
|макс. 2300
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 40
|Довжина кабелю. (м)
|7,5
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|76
|Колір
|срібний
|Маса (без приладдя) (кг)
|17,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|23,947
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|580 x 510 x 850
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 2.5 м
- Коліно: Пластик
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 550 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: Сталь, хромована
- Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 360 мм
- Щілинна насадка
- Патронний (картриджний) фільтр.: Паперовий
- Сміттєзбірник з нержавіючої сталі
- Ручка для транспортування.
Відео
Області застосування
- Для збору рідини, крупного бруду і пилу на будь-яких твердих поверхнях, а також для чищення салону автомобіля
Аксесуари
Запчастини для NT 50/2 Me Classic
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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