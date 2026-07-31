Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 50/2 Me Classic

Двухтурбінний пилосос NT 50/2 Me Classic для збору сухого, вологого сміття і рідин з картриджним фільтром і 50л баком. Підходить для збору всіх типів сухих і вологих забруднень. Чудова сила всмоктування, простота експлуатації і незмінна якість!

Потужний двухтурбінний пилосос NT 50/2 Me Classic для великого вологого і сухого сміття, а також для швидкого збору рідин. Апарат укомплектований баком об'ємом 50л. Забезпечує максимальну надійність в роботі, при цьому простий у застосуванні. Стандартна рукоятка для транспортування та екстра міцне шасі забезпечує оптимальну мобільність апарату. Пилосос оснащений картриджних фільтром. Відповідає концепції Easy Service, значно знижує сервісні витрати.

Особливості та переваги
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 50/2 Me Classic: Надійний і простий у транспортуванні
Надійний і простий у транспортуванні
Висока мобільність по різних поверхнях завдяки надійним шасі, великим колесам і металевим поворотним роликам. Стандартна ручка для транспортування забезпечує максимальну мобільність
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 50/2 Me Classic: Відмінна потужність всмоктування
Відмінна потужність всмоктування
2 потужні турбіни гарантують дуже високу силу всмоктування. Висока сила всмоктування забезпечує відмінний результат очищення і чудову ефективність
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 50/2 Me Classic: Прибирання без фільтр-мішків
Прибирання без фільтр-мішків
Двомоторний пилосос NT Classic оснащений надійним патронним фільтром Kärcher. Патронний фільтр дозволяє використовувати пилосос без фільтр-мішків.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 1
Напруга (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Витрата повітря (л/с) 2 x 53
Розрідження (мбар/кПа) 225 / 22,5
Об'єм сміттєзбірника (л) 50
Матеріал сміттєзбірника з нержавіючої сталі
Споживана потужність (Вт) макс. 2300
Стандартна номінальна ширина ( ) DN 40
Довжина кабелю. (м) 7,5
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 76
Колір срібний
Маса (без приладдя) (кг) 17,5
Вага (з упаковкою) (кг) 23,947
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 580 x 510 x 850

Комплектація

  • Довжина всмоктувального шлангу: 2.5 м
  • Коліно: Пластик
  • Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
  • Довжина всмоктувальних трубок: 550 мм
  • Матеріал всмоктувальних трубок: Сталь, хромована
  • Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 360 мм
  • Щілинна насадка
  • Патронний (картриджний) фільтр.: Паперовий
  • Сміттєзбірник з нержавіючої сталі
  • Ручка для транспортування.

Відео

Області застосування
  • Для збору рідини, крупного бруду і пилу на будь-яких твердих поверхнях, а також для чищення салону автомобіля
Аксесуари
Запчастини для NT 50/2 Me Classic

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.