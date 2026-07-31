Потужний двухтурбінний пилосос NT 50/2 Me Classic для великого вологого і сухого сміття, а також для швидкого збору рідин. Апарат укомплектований баком об'ємом 50л. Забезпечує максимальну надійність в роботі, при цьому простий у застосуванні. Стандартна рукоятка для транспортування та екстра міцне шасі забезпечує оптимальну мобільність апарату. Пилосос оснащений картриджних фільтром. Відповідає концепції Easy Service, значно знижує сервісні витрати.