Podlahový čistič, univerzální RM 536, 750ml

Pro všechny tvrdé podlahy: Univerzální čistič podlach RM 536 pro důkladné čištění ve výhodném balení pro perfektní výsledek bez šmouh. Vhodný pro všechny podlahové myčky a mopy Kärcher.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (ml) 750
Jednotka balení (Kusy) 8
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 67 x 67 x 260
Vlastnosti
  • Čištění beze šmouh
  • Bez potřeby dodatečného oplachování
  • Vhodný pro všechny tvrdé podlahy
  • Příjemná, svěží citrusová vůně
  • Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
  • Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
  • Vyrobeno v Německu
Podlahový čistič, univerzální RM 536, 750ml
Oblasti použití
  • Korkové podlahy
  • Kamenné povrchy
  • Dřevěné podlahy
  • Vinyl