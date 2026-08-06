Podlahový čistič, univerzální RM 536, 750ml
Pro všechny tvrdé podlahy: Univerzální čistič podlach RM 536 pro důkladné čištění ve výhodném balení pro perfektní výsledek bez šmouh. Vhodný pro všechny podlahové myčky a mopy Kärcher.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (ml)
|750
|Jednotka balení (Kusy)
|8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|67 x 67 x 260
Vlastnosti
- Čištění beze šmouh
- Bez potřeby dodatečného oplachování
- Vhodný pro všechny tvrdé podlahy
- Příjemná, svěží citrusová vůně
- Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
- Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
- Vyrobeno v Německu
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Korkové podlahy
- Kamenné povrchy
- Dřevěné podlahy
- Vinyl