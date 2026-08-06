Kulatý kartáč velký

Na velkou plochu vezměte velký kartáč, stejný úklid bude hned o to rychlejší. Před spojením páry a rozměrné kartáčové hlavice špína mizí jedna dvě.

Zahoďte rejžák! Sáhněte po velkém kulatém kartáči a drhnutí velkých i silně znečištěných ploch vám půjde jako po másle. Pružné štětiny se snadno přizpůsobí každému povrchu, čištění se tak stane mnohem snadnějším a efektivnějším.

Charakteristické znaky a výhody
Velká čištěná plocha
  • Rychlé čištění větších ploch.
Vysoká kvalita materiálu štětin
  • Odolné nečistoty snadno odstraníte s velkým robustním kulatým kartáčem s dlouhou životností.
Jednoduché čištění kulatých ploch díky ergonomickému tvaru kartáče
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 50 x 50 x 48