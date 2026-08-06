Kulatý kartáč velký
Na velkou plochu vezměte velký kartáč, stejný úklid bude hned o to rychlejší. Před spojením páry a rozměrné kartáčové hlavice špína mizí jedna dvě.
Zahoďte rejžák! Sáhněte po velkém kulatém kartáči a drhnutí velkých i silně znečištěných ploch vám půjde jako po másle. Pružné štětiny se snadno přizpůsobí každému povrchu, čištění se tak stane mnohem snadnějším a efektivnějším.
Charakteristické znaky a výhody
Velká čištěná plocha
- Rychlé čištění větších ploch.
Vysoká kvalita materiálu štětin
- Odolné nečistoty snadno odstraníte s velkým robustním kulatým kartáčem s dlouhou životností.
Jednoduché čištění kulatých ploch díky ergonomickému tvaru kartáče
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|50 x 50 x 48
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
- SC 1
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 1 Premium
- SC 1 Premium +Floor Kit
- SC 1.020 *EU
- SC 1.030 B
- SC 2
- SC 2 Deluxe EF Limitovaná edice
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2.600 CB
- SC 3
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix + lahev na vodu zdarma
- SC 3 EasyFix Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3.000
- SC 3.100 B
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix + lahev na vodu zdarma
- SC 4 EasyFix + parní žehlička
- SC 4 EasyFix + parní žehlička EasyFinish
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium + parní žehlička
- SC 4 EasyFix Premium + parní žehlička EasyFinish
- SC 4.100 C *EU
- SC 4.100 C BE *EU
- SC 5
- SC 5 + IronKit
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix + parní žehlička
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium + parní žehlička
- SC 5.800 C
- SC 5.800 CB *EU
- SC 6.800 C
- SC 6.800 CB
- SI 4 + Iron Kit
- SI 4 EasyFix Premium parní žehlicí systém EasyFinish
- SI 4 EasyFix parní žehlicí systém
- SI 4 EasyFix parní žehlicí systém EasyFinish