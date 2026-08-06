Sada kulatých kartáčků
Mechanické čistění spolu s ryzí silou páry nezná slitování. Ani odolné nečistoty nemají šanci před žluto-černým útokem.
Univerzální sada kartáčků pro parní čističe vám otevře možnost ještě efektivnějšího úklidu. Drobné kartáčky se dostanou do každé skulinky, a spolu s párou zde odstraní i tu nejodolnější nečistotu. Pružné štětiny se pyšní dlouhou životností a maximální účinností.
Charakteristické znaky a výhody
Dvě různé barvy (černá a žlutá)
- Hygienická práce v různých oblastech použití (sanita, kuchyň, armatury atd.).
Vysoká kvalita materiálu štětin
- Snadné odstranění ulpívajících nečistot.
- Dlouhá životnost díky pomalému opotřebení štětin.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|40 x 26 x 26
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
- Čištění kanalizací
- Umyvadla/výlevky
- Pracovní plochy v kuchyni
- Armatury
- WC
- Koupelna