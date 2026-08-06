Sada kulatých kartáčků

Mechanické čistění spolu s ryzí silou páry nezná slitování. Ani odolné nečistoty nemají šanci před žluto-černým útokem.

Univerzální sada kartáčků pro parní čističe vám otevře možnost ještě efektivnějšího úklidu. Drobné kartáčky se dostanou do každé skulinky, a spolu s párou zde odstraní i tu nejodolnější nečistotu. Pružné štětiny se pyšní dlouhou životností a maximální účinností.

Charakteristické znaky a výhody
Dvě různé barvy (černá a žlutá)
  • Hygienická práce v různých oblastech použití (sanita, kuchyň, armatury atd.).
Vysoká kvalita materiálu štětin
  • Snadné odstranění ulpívajících nečistot.
  • Dlouhá životnost díky pomalému opotřebení štětin.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 40 x 26 x 26
Oblasti použití
  • Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
  • Čištění kanalizací
  • Umyvadla/výlevky
  • Pracovní plochy v kuchyni
  • Armatury
  • WC
  • Koupelna