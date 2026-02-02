Vliesové filtrační sáčky pro WD 4/5/6
Vliesové sáčky extrémně odolné proti roztržení, vysoký stupeň odlučování prachu. Znatelně delší vysávání než papírové filtrační sáčky. Pro multifunkční vysavače Home & Garden řady WD 4/5/6.
Charakteristické znaky a výhody
Třívrstvý vliesový materiál
- Pro vysoký sací výkon a vysokou filtraci prachu během používání.
- Extrémně odolné proti roztržení, ideální pro náročné použití.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|4
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|260 x 190 x 13
Kompatibilní přístroje
Oblasti použití
- Suché nečistoty
- Mokré nečistoty