Vliesové filtrační sáčky pro WD 4/5/6

Extrémně odolné vliesové sáčky proti roztržení s vysokým stupněm odlučování prachu. Umožňuje znatelně delší vysávání než papírové filtrační sáčky. Pro všechny multifunkční vysavače Home & Garden řady WD 4/5/6.

Charakteristické znaky a výhody
Třívrstvý vliesový materiál
  • Pro vysoký sací výkon a vysokou filtraci prachu během používání.
  • Extrémně odolné proti roztržení, ideální pro náročné použití.
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 4
Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 260 x 190 x 13
Oblasti použití
  • Suché nečistoty
  • Mokré nečistoty