CarpetPro Čistič koberců RM 760 Prášek Classic, 0.8kg
Prášek pro hloubkové čištění pro extrakci postřikem. Odstraňuje i silné znečištění olejem, mastnotou a minerálními látkami z textilních podlahových krytin a zanechává příjemnou svěží vůni.
Čistič koberců CarpetPro RM 760 Classic poskytuje profesionálům v oblasti úklidu budov osvědčený hloubkový čisticí prášek pro dvoufázové odsávání postřikem. Lze jej použít s našimi stroji pro extrakci postřikem Puzzi i s našimi stroji na čištění koberců a dosáhnout tak působivých výsledků čištění. CarpetPro Cleaner RM 760 Classic spolehlivě odstraňuje veškeré olejové, mastné a minerální nečistoty z koberců a jiných textilních podlahových krytin. Díky práškovému složení je manipulace s ním snadná a bezpečná, dávkování přesné a zároveň zabraňuje rychlému opětovnému znečištění.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (kg)
|0,8
|Jednotka balení (Kusy)
|4
|Hodnota pH
|8,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,9
Kompatibilní přístroje
Oblasti použití
- autoúprava
- Textilní povrchy