CarpetPro Čistič koberců RM 760 Prášek Classic, 0.8kg

Prášek pro hloubkové čištění pro extrakci postřikem. Odstraňuje i silné znečištění olejem, mastnotou a minerálními látkami z textilních podlahových krytin a zanechává příjemnou svěží vůni.

Čistič koberců CarpetPro RM 760 Classic poskytuje profesionálům v oblasti úklidu budov osvědčený hloubkový čisticí prášek pro dvoufázové odsávání postřikem. Lze jej použít s našimi stroji pro extrakci postřikem Puzzi i s našimi stroji na čištění koberců a dosáhnout tak působivých výsledků čištění. CarpetPro Cleaner RM 760 Classic spolehlivě odstraňuje veškeré olejové, mastné a minerální nečistoty z koberců a jiných textilních podlahových krytin. Díky práškovému složení je manipulace s ním snadná a bezpečná, dávkování přesné a zároveň zabraňuje rychlému opětovnému znečištění.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (kg) 0,8
Jednotka balení (Kusy) 4
Hodnota pH 8,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,9
CarpetPro Čistič koberců RM 760 Prášek Classic, 0.8kg
CarpetPro Čistič koberců RM 760 Prášek Classic, 0.8kg
CarpetPro Čistič koberců RM 760 Prášek Classic, 0.8kg
CarpetPro Čistič koberců RM 760 Prášek Classic, 0.8kg
Oblasti použití
  • autoúprava
  • Textilní povrchy