CarpetPro Čistič koberců RM 764, 10l
Čistič koberců CarpetPro RM 764, výkonný čistič pro základní extrakci. Pro všechny textilní povrchy (i směsné tkaniny a syntetická vlákna), polstrování a nástěnné plochy.
Tekutý čisticí prostředek CarpetPro Cleaner RM 764 OA s certifikátem Woolsafe, který je vhodný i na přírodní vlákna, poskytuje působivé výsledky při čištění všech textilních podlahových krytin. Ať už se jedná o syntetická nebo přírodní vlákna, výkonný hloubkový čistič připravený k použití spolehlivě odstraní olej, mastnotu a znečištění na minerální bázi, stejně jako nepříjemné pachy, jako je tabákový kouř, pot nebo moč. Čistič CarpetPro RM 764 OA je ideální pro úklidové služby budov provádějící extrakci rozprašováním pomocí extrakčních strojů Puzzi a také pro dvoustupňové čištění koberců.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|10
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|9,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|10,8
Vlastnosti
- Účinný základní čisticí prostředek pro nástřik a extrakci na textilní povrchy a čalounění
- Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů
- S integrovaným odstraňovačem zápachu. Odstraňuje účinně nepříjemné zápachy jako pot, moč, nikotin atd.
- Šetrný k materiálům
- Aktivně čistí v každém teplotním rozsahu
- Neobsahuje bělicí prostředky
- Zlepšuje hygienu podlahy
- Příjemná, svěží vůně
- Neobsahuje fosfáty
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Oblasti použití
- autoúprava
- Textilní povrchy