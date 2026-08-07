CarpetPro Impregnace koberců RM 762, 5l

Ochranný prostředek s certifikátem Woolsafe pro všechny textilní povrchy. Uzavírá vlákna, zvyšuje jejich odolnost a poskytuje dlouhodobou ochranu proti suchým i mokrým nečistotám.

Použití přípravku CarpetPro Protector RM 762 od společnosti Kärcher po hloubkovém čištění účinně zabraňuje rychlému opětovnému znečištění a prodlužuje intervaly mezi aplikacemi mokrého čištění, což snižuje náklady. Speciální ochranný prostředek na syntetická a přírodní vlákna je certifikován jako Woolsafe, uzavírá vlákna, místo aby se na ně lepil, a zvyšuje jejich odolnost. Suché nečistoty sedají na ošetřené povrchy volně a lze je snadno vysát. Mokrá špína se naopak na vláknech shlukuje a snadno se odstraňuje. CarpetPro Protector RM 762 je vhodný pro použití s extrakčními stroji Puzzi nebo jednoduchými postřikovacími jednotkami, a protože neobsahuje fosfáty, zabraňuje tvorbě řas ve vodním okruhu.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 5
Jednotka balení (Kusy) 2
Hodnota pH 5
Hmotnost (kg) 5
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 192 x 145 x 248
Vlastnosti
  • Vysoce účinná ochrana pro všechny textilní povrchy
  • Nedochází ke slepení vláken
  • Suché nečistoty leží volně na nosném materiálu a lze je snadno vysát
  • Mokré nečistoty z vláken odkapávají
  • Oddaluje opětovné znečištění
  • Lze prodloužit intervaly mokrého čištění
  • Vysoce ekonomické řešení
  • Neobsahuje fosfáty
CarpetPro Impregnace koberců RM 762, 5l
CarpetPro Impregnace koberců RM 762, 5l

Videa

Oblasti použití
  • autoúprava
  • Textilní povrchy
Příslušenství