CarpetPro Impregnace koberců RM 762, 5l
Ochranný prostředek s certifikátem Woolsafe pro všechny textilní povrchy. Uzavírá vlákna, zvyšuje jejich odolnost a poskytuje dlouhodobou ochranu proti suchým i mokrým nečistotám.
Použití přípravku CarpetPro Protector RM 762 od společnosti Kärcher po hloubkovém čištění účinně zabraňuje rychlému opětovnému znečištění a prodlužuje intervaly mezi aplikacemi mokrého čištění, což snižuje náklady. Speciální ochranný prostředek na syntetická a přírodní vlákna je certifikován jako Woolsafe, uzavírá vlákna, místo aby se na ně lepil, a zvyšuje jejich odolnost. Suché nečistoty sedají na ošetřené povrchy volně a lze je snadno vysát. Mokrá špína se naopak na vláknech shlukuje a snadno se odstraňuje. CarpetPro Protector RM 762 je vhodný pro použití s extrakčními stroji Puzzi nebo jednoduchými postřikovacími jednotkami, a protože neobsahuje fosfáty, zabraňuje tvorbě řas ve vodním okruhu.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|5
|Jednotka balení (Kusy)
|2
|Hodnota pH
|5
|Hmotnost (kg)
|5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|192 x 145 x 248
Vlastnosti
- Vysoce účinná ochrana pro všechny textilní povrchy
- Nedochází ke slepení vláken
- Suché nečistoty leží volně na nosném materiálu a lze je snadno vysát
- Mokré nečistoty z vláken odkapávají
- Oddaluje opětovné znečištění
- Lze prodloužit intervaly mokrého čištění
- Vysoce ekonomické řešení
- Neobsahuje fosfáty
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- autoúprava
- Textilní povrchy