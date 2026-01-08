Tæppe- og møbelrenseren imponerer med over 99% naturligt afledte ingredienser og sikrer grundig rengøring ned i fibrene på alle tekstile overflader, såsom gulvtæpper, polstring, bilsæder, sko, madrasser og gardiner. Ingen mikroplast, silikone, nanomaterialer, farvestoffer eller fosfater er brugt, hvilket gør den særlig egnet til familier, mennesker der lider af allergier og hjem med kæledyr. Det innovative to-fase rengøringssystem løsner snavs fra fibre og derefter bliver det suget op igen med en tæpperenser. Det resterende snavs er derefter indkapslet i små krystaller, som er fjernet under den næste sugningsfase efter tørretiden. Dette sikrer især grundig rengøringsresultater. Rengøringsmidlet er perfekt til tæpperensere og tæpperensermaskiner. Selv genstridigt snavs, såsom jord, støv, fedt, madpletter, pletter fra drikkevarer og rester fra kropscreme, solcreme eller sved er fjernet uden besvær. Det kan også bruges som pletfjerner ved at påføre det ubehandlet på en klud og duppe pletten. Derudover giver det tekstiler en naturlig og frisk vasketøjsduft for at bekæmpe ubehagelige lugte.