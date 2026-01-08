H 10 Q HR Højtryksslange med Quick Connect og slangeoprul

Udskiftningsslange med Quick Connect-adaptere til hurtig fastgørelse. Til alle Kärcher K 4 – K 7 med slangeoprul (fabrikationsår 2009 eller senere). Højtryksslangen er 10 meter lang og kan klare temperaturer op til 60°C og et tryk på op til 180 bar.

For hurtig og komfortabel rengøring: Den 10 meter lange udskiftningsslange kan nemt fastgøres til Kärcher højtryksrensere K 4 - K 7 med slangeoprul og Quick Connect adaptere (fabrikationsår 2009 eller senere). Højtryksslangen er 10 meter lang og kan klare temperaturer op til 60°C og et tryk på op til 180 bar.

Funktioner og fordele
Ekstra slange 10 m
  • Stor arbejdsradius.
Quick Connect adapter
  • Højtryksslangen er nem at håndtere og klikker hurtigt ind og ud af udstyret og pistolen. Dette sparer tid og anstrengelser.
Quick Connect system
  • Til nem rengøring
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,9
Vægt inkl. emballage (kg) 1,1
Mål (L x B x H) (mm) 245 x 264 x 65
Tilbehør