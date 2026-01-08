For hurtig og komfortabel rengøring: Den 10 meter lange udskiftningsslange kan nemt fastgøres til Kärcher højtryksrensere K 4 - K 7 med slangeoprul og Quick Connect adaptere (fabrikationsår 2009 eller senere). Højtryksslangen er 10 meter lang og kan klare temperaturer op til 60°C og et tryk på op til 180 bar.