H 10 Q HR Højtryksslange med Quick Connect og slangeoprul
Udskiftningsslange med Quick Connect-adaptere til hurtig fastgørelse. Til alle Kärcher K 4 – K 7 med slangeoprul (fabrikationsår 2009 eller senere). Højtryksslangen er 10 meter lang og kan klare temperaturer op til 60°C og et tryk på op til 180 bar.
For hurtig og komfortabel rengøring: Den 10 meter lange udskiftningsslange kan nemt fastgøres til Kärcher højtryksrensere K 4 - K 7 med slangeoprul og Quick Connect adaptere (fabrikationsår 2009 eller senere). Højtryksslangen er 10 meter lang og kan klare temperaturer op til 60°C og et tryk på op til 180 bar.
Funktioner og fordele
Ekstra slange 10 m
- Stor arbejdsradius.
Quick Connect adapter
- Højtryksslangen er nem at håndtere og klikker hurtigt ind og ud af udstyret og pistolen. Dette sparer tid og anstrengelser.
Quick Connect system
- Til nem rengøring
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|245 x 264 x 65