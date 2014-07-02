Plastbøjning

Plastbøjning (DN 35) med C-35 clipsystem. Til alle professionelle enmotors modeller i serierne NT 361 til NT 611 Eco (med undtagelse af NT Eco M og NT Eco H).

Plast DN 35 bøjning til brug med våd- og tørstøvsugere med sugeslanger udstyret med en clip 1.0-tilslutning og derfor generelt kompatibel med støvsugere produceret op til 2016. Tilbehørsenden har også en conusverbinding, som kan bruges til at forbinde sugerøret eller sugemundstykker.

Specifikationer

Teknisk data

Antal (Stk.) 1
Standardbredde ( ) ID 35
Materiale Plastik
Tilslutning i tilbehørsenden Kegle
Tilslutning til sugeslange¹⁾ Clip 10
Farve sort
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 245 x 70 x 50
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