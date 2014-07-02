Plast DN 35 bøjning til brug med våd- og tørstøvsugere med sugeslanger udstyret med en clip 1.0-tilslutning og derfor generelt kompatibel med støvsugere produceret op til 2016. Tilbehørsenden har også en conusverbinding, som kan bruges til at forbinde sugerøret eller sugemundstykker.