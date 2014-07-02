Plastbøjning
Plastbøjning (DN 35) med C-35 clipsystem. Til alle professionelle enmotors modeller i serierne NT 361 til NT 611 Eco (med undtagelse af NT Eco M og NT Eco H).
Plast DN 35 bøjning til brug med våd- og tørstøvsugere med sugeslanger udstyret med en clip 1.0-tilslutning og derfor generelt kompatibel med støvsugere produceret op til 2016. Tilbehørsenden har også en conusverbinding, som kan bruges til at forbinde sugerøret eller sugemundstykker.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|1
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Materiale
|Plastik
|Tilslutning i tilbehørsenden
|Kegle
|Tilslutning til sugeslange¹⁾
|Clip 10
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|245 x 70 x 50