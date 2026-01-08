Det ergonomiske SE støttehåndtag gør især rengøringen af store tæppebelagte områder med Kärcher tæpperensere mere behageligt. Sprøjteudsugningsgulvmundstykket kan dermed meget nemt blive guidet og være præcist på samme tid. Efter nem vedhæftning til sprøjteudsugningsrøret, kan det ekstra håndtag gøre den tohåndede betjening mere behageligt for både venstre- og højrehåndede mennesker. Egnet til alle Kärcher tæpperensere i SE 4, SE 5 og SE 6 serierne.