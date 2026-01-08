SE Handle
Det ergonomiske SE støttehåndtag er den ideelle tilføjelse til en behagelig rengøring af store tæppebelagte områder med Kärcher tæpperensere.
Det ergonomiske SE støttehåndtag gør især rengøringen af store tæppebelagte områder med Kärcher tæpperensere mere behageligt. Sprøjteudsugningsgulvmundstykket kan dermed meget nemt blive guidet og være præcist på samme tid. Efter nem vedhæftning til sprøjteudsugningsrøret, kan det ekstra håndtag gøre den tohåndede betjening mere behageligt for både venstre- og højrehåndede mennesker. Egnet til alle Kärcher tæpperensere i SE 4, SE 5 og SE 6 serierne.
Funktioner og fordele
Egnet til alle Kärcher tæpperensere af enhedsserien SE 4, SE 5 og SE 6.
Ergonomisk håndtag egnet til både venstrehåndede og højrehåndnede mennsker.Nem at bruge grundet den tohåndnede betjening.
Højdejusterende håndtag.Stillingen af håndtaget kan justeres til den individuelle højde af brugeren.
Specifikationer
Teknisk data
|Standardbredde (mm)
|35
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|121 x 66 x 127