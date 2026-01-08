SE Upholstery Nozzle
Sprøjteudsugnings polstringsdyse til spray ekstraktions maskiner er ideel som et tilbehør til tæpperensere til rengøring helt ned til fibrene af polstrede møbler, bilsæder og fjernelse af pletter på gulvtæpper.
Den praktiske sprøjteudsugnings polstringsdyse til spray ekstraktions maskiner er overbevisende med sin forbedrede rengøringsevne. Det ergonomiske design tillader nem og behagelig betjening. Mundstykket er perfekt til rengøring helt ned til fibrene af polstrede møbler, gulvtæpper, bilsæder og mange andre tekstile overflader. Den kompakte sprøjteudsugnings polstringsdyse har en arbejdsbredde på 88 millimeter. Det gennemsigtige udsigtsvindue er meget praktisk når man skal checke fremskridt under rengøringen. Mundstykket kan bruges som et tilbehør med alle Kärcher spray ekstraktion tæpperensere i enhedsserierne SE 4, SE 5 og SE 6.
Funktioner og fordele
Egnet til alle Kärcher tæpperensere af enhedsserien SE 4, SE 5 og SE 6.
Spray Extraction funktionTil grundig rengøring ned i fibrene af polstrede møbler, gulvtæpper, bilsæder og mange andre tekstile overflader.
Gennemsigtig inspektionsrude.Muliggør fortsættende kontrol af rengøringsprocessen under arbejdet.
Bevist Kärcher tæpperenser teknologi.
- Til optimale rengøringsresulater.
Specifikationer
Teknisk data
|Standardbredde (mm)
|35
|Arbejdsbredde (mm)
|88
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|88 x 74 x 141
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Polstrede møbler
- Bilsæder
- Have/terrasse/balkon møbler.