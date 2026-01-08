Den praktiske sprøjteudsugnings polstringsdyse til spray ekstraktions maskiner er overbevisende med sin forbedrede rengøringsevne. Det ergonomiske design tillader nem og behagelig betjening. Mundstykket er perfekt til rengøring helt ned til fibrene af polstrede møbler, gulvtæpper, bilsæder og mange andre tekstile overflader. Den kompakte sprøjteudsugnings polstringsdyse har en arbejdsbredde på 88 millimeter. Det gennemsigtige udsigtsvindue er meget praktisk når man skal checke fremskridt under rengøringen. Mundstykket kan bruges som et tilbehør med alle Kärcher spray ekstraktion tæpperensere i enhedsserierne SE 4, SE 5 og SE 6.