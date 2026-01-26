Tänu enda kaks ühes funktsioonile on SP 16.000 Dual võimas sukelpump, mida saab kasutada nii puhta kui ka saastunud vee pumpamiseks. SP 6.100 pumpab usaldusväärselt saastunud vett, mis sisaldab kuni 20mm diameetriga osakesi. Reguleeritava filterkorvi seadistus on lihtsalt muudetav, et muuta kasutamine veelgi mugavamaks- lülita pump kiire liigutusega saastunud vee seadistusest lamedasse imemisasendisse, mis jätab alles vaid 1mm veekihi. Maksimaalse jõudlusega kuni 16000 l/h on SP 16.000 täiuslik pump basseinide, aiatiikide või üleujutatud keldritest vee välja pumpamiseks.Meie profiseadmetel kasutatav rõngastihend tagab pumbale erakordselt pika tööea. Pump on ujuklüliti abil automaatselt sisse ja välja lülitatav. Ujuki saab ka toru külge kinnitada - nii on selle kõrgus reguleeritav madala veetasemeni pumpamiseks. Keermestatud kiirühendus Quick Connect võimaldab pumba kergesti ja lihtsalt ühendada 1", 1 1/4" ja 1 1/2" voolikutega.