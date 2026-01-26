Määrdunud vee sukelpump SP 16.000 Dual
SP 16.000 Dual on võimas sukelpump, jõuldlusega kuni 16000 l/h. SP 16.000 on reguleeritava ujuklüliti ning kaks ühes funktsiooniga, saastunud vee väljapumpamiseks.
Tänu enda kaks ühes funktsioonile on SP 16.000 Dual võimas sukelpump, mida saab kasutada nii puhta kui ka saastunud vee pumpamiseks. SP 6.100 pumpab usaldusväärselt saastunud vett, mis sisaldab kuni 20mm diameetriga osakesi. Reguleeritava filterkorvi seadistus on lihtsalt muudetav, et muuta kasutamine veelgi mugavamaks- lülita pump kiire liigutusega saastunud vee seadistusest lamedasse imemisasendisse, mis jätab alles vaid 1mm veekihi. Maksimaalse jõudlusega kuni 16000 l/h on SP 16.000 täiuslik pump basseinide, aiatiikide või üleujutatud keldritest vee välja pumpamiseks.Meie profiseadmetel kasutatav rõngastihend tagab pumbale erakordselt pika tööea. Pump on ujuklüliti abil automaatselt sisse ja välja lülitatav. Ujuki saab ka toru külge kinnitada - nii on selle kõrgus reguleeritav madala veetasemeni pumpamiseks. Keermestatud kiirühendus Quick Connect võimaldab pumba kergesti ja lihtsalt ühendada 1", 1 1/4" ja 1 1/2" voolikutega.
Omadused ja tulu
Keraamiline tihend.Eriti pikk kasutusiga.
Kaks-ühes funktsioonMusta vee imemiseks kuni 1 mm veekihini. Valige filtrikorvi lihtsa reguleerimise abil soovitud režiim.
Reguleeritava kõrgusega ujuklülitiLaiendab pumba kasutusvõimalust, võimaldades määrata pumba sisse- ja väljalülitamispunktid, mis kaitseb pumpa kuivalt töötamise eest.
Quick Connect kiirühendus
- Ühenduskeere 1", 1 1/4" ja 1 1/2" voolikute või G1 ühenduse kiireks ja lihtsaks ühendamiseks.
Ette nähtud musta vee pumpamiseks
- Musta vee usaldusväärseks väljapumpamiseks, milles on kuni 20 mm suurused mustuseosakesed.
Ujuklüliti kinnitamise võimalus
- Pideva töö režiimile lülitamiseks.
Mugav kandesang
- Mugav käes hoida ja võib ka kasutada köie hoidikuna.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|550
|Maksimaalne voolutugevus (l/h)
|< 16000
|Väljutatava vee temperatuur (°C)
|max. 35
|Tõstekõrgus (m)
|9
|Rõhk (bar)
|max. 0,9
|Osakeste suurus (mm)
|max. 20
|Sukelsügavus (m)
|max. 7
|Min jääkvesi, käsitsi (mm)
|1
|Allesjääva vee kõrgus (mm)
|1
|Ühenduskeere
|G1 1/2
|Survepoolel olev ühenduskeere
|G1/2 sisekeere
|Toitekaabel (m)
|10
|Pinge (V)
|230 / 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|5
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|237 x 241 x 279
Scope of supply
- Ühendusvoolik: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Seadmed
- Mugav kandesang
- Kiirühendus Quick Connect voolikute lihtsaks ühendamiseks
- Manuaalse/automaatrežiimi vahetamiseks: Ujuklüliti kinnitamise võimalus
- Kaks-ühes funktsioon
- Reguleeritava kõrgusega paindlik ujuklüliti
- Keraamiline tihend.
- Automaatrežiimil (auto) lülitub pump automaatselt vastavalt veetasemele sisse ja välja
- Manuaalsel režiimil töötab pump katkematult minimaalse jääkveekoguse saavutamiseni
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Vee väljapumpamiseks aiatiikidest
- Kasutamiseks üleujutuste piirkonnas
- Uputuste likvideerimiseks majas ja keldris (pesumasina lekked/kõrgele tõusnud põhjavesi)
- Vee väljapumpamiseks basseinidest
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.