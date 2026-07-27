Komplektis on 3 puhastuslappi robottolmuimejale RCV 3. Kui seadet kasutatakse pühkimisrežiimis, tagavad kvaliteetsed mikrokiudlapid optimaalse puhastustulemuse kõigil kõvadel pindadel nagu plaadid, laminaat, puitpõrandad, PVC või linoleum. Kerge, kuivanud mustus eemaldatakse usaldusväärselt ja tolm on lisaks tolmuimemisele hästi seotud. Lappide vahetamine on tänu takjakinnisele ülilihtne.