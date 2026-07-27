RCV3 lappide komplekt
Optimaalsete puhastustulemuste saavutamiseks: Kvaliteetne mikrokiudlapi komplekt kõvade pindade märgpühkimiseks robottolmuimejaga RCV 3.
Komplektis on 3 puhastuslappi robottolmuimejale RCV 3. Kui seadet kasutatakse pühkimisrežiimis, tagavad kvaliteetsed mikrokiudlapid optimaalse puhastustulemuse kõigil kõvadel pindadel nagu plaadid, laminaat, puitpõrandad, PVC või linoleum. Kerge, kuivanud mustus eemaldatakse usaldusväärselt ja tolm on lisaks tolmuimemisele hästi seotud. Lappide vahetamine on tänu takjakinnisele ülilihtne.
Omadused ja tulu
Takjakinnitusega pühkimislapp
- Lihtne kinnitamine ja eemaldamine tänu takjapaelale.
- Masinpestav 60 °C juures. Mitte kasutada loputusvaheneid.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|3
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|150 x 60 x 83
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad, nagu näiteks parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum ja PVC