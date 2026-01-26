Kõrgsurvepesur HDS 6/14-4 C
HDS 6/14-4 C on ühefaasiline, kompaktklassi kuuluv kuuma vee kõrgsurvepesur, millel on 4-taktiline vesijahutusega elektrimootor, mida saab kasutada ühe nupulevajutusega ja millel on ökorežiim eco!efficiency.
Ökonoomne, võimas ja mugav: HDS 6/14-4 C on ühefaasiline, HDS kompaktklassi kuuluv kuuma vee kõrgsurvepesur, millel on 4-taktiline vesijahutusega elektrimootor ja mis pakub paljusid muljetavaldavaid omadusi. Ainulaadne ökorežiim eco!efficiency tagab tõhusa ja ökonoomse töö. Kõrgsurve pesupüstoli EASY!Force puhul kasutatakse ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, mistõttu on päästiku all hoidmiseks vajalik jõud null, ning kiirlukustussüsteemid EASY!Lock tagavad viis korda kiirema käsitsemise kui tavalised kruviühendused, tegemata järeleandmisi vastupidavuse või tööea osas. Servo Control juhtimissüsteemiga saate veevoolu ja -survet reguleerida vahetult pesupüstolil, ilma et peaksite selle käest panema. Praktiline töötamine vaid ühe nupulevajutusega ja praktilised hoidikud otsikute ja muude lisatarvikute ja tööriistade jaoks demonstreerivad kompleksset kontseptsiooni. Seade on varustatud ka suurte rataste ja juhtrullikutega, mis tagavad seadme hea liikuvuse, ning sellel on vastupidav raam koos integreeritud kütuse- ja pesuaine paakidega.
Omadused ja tulu
ÖkonoomneÖkorežiim eco!efficiency - ökonoomne ja keskkonnasõbralik, isegi pärast pikka kasutusiga Vähendab kütusetarbimist ja CO2 heitmeid 20% võrra. Puhastusaine täpse doseerimise süsteem koos loputusfunktsiooniga.
KasutuslihtsusIntuitiivne töö vaid ühe lüliti abil. Paagi suur ava koos täitešahtiga. Süsteemi hoolduspudelit saab mugavalt vahetada väljastpoolt.
HoiustamineLukustatav lisatarvikute hoidik otsikute, tööriistade jne jaoks. Toitejuhtme ja kõrgsurvevooliku hoiustamiskonksud. Pesutoru integreeritud hoidja seadme hõlpsaks transportimiseks.
Usaldusväärsus
- Summutussüsteem (SDS) hajutab kõrgsurvesüsteemis vibratsiooni ja rõhuimpulsid.
- Suur veefilter kaitseb pumpa kahjustuste eest
- Veepehmendussüsteem kaitseb spiraalset küttekeha katlakivi tekke eest.
Mobiilsus
- Suured rattad ja juhtrullikud
- Raamil asetsevad suured integreeritud käepidemed.
- Integreeritud kallutusseade võimaldab masinat vaevata ümber takistuste (trepid, äärekivid) manööverdada.
Säästa energiat ja aega: Kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja EASY!Lock kiirlukustussüsteem
- Lõpuks ometi – tee tööd, aga ära väsi ära: kõrgsurve pesupüstol EASY!Force.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|240 - 560
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 140 / 3 - 14
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Ühendusvõimsus (kW)
|3,6
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|3,5
|Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency (kg/h)
|2,8
|Toitejuhe (m)
|5
|Kütusepaak (l)
|15
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|111
|Kaal, sh pakend (kg)
|119,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1060 x 650 x 920
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
- Servojuhtimine
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 6, 250 bar
- Süsteem Soft Damping System (SDS)
- Survekatkestus
- Integreeritud kütuse- ja pesuaine paak
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamine
- Seadmete ja masinate puhastamine
- Töökodade puhastamine
- Pindade puhastamine välitingimustes
- Teenindusjaamade puhastamine
- Fassaadide puhastamine
- Ujumisbasseinide puhastamine
- Spordirajatiste puhastamine
- Puhastamine tootmisprotsesside käigus
- Tootmissüsteemide puhastamine
