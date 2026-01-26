Ökonoomne, võimas ja mugav: HDS 6/14-4 C on ühefaasiline, HDS kompaktklassi kuuluv kuuma vee kõrgsurvepesur, millel on 4-taktiline vesijahutusega elektrimootor ja mis pakub paljusid muljetavaldavaid omadusi. Ainulaadne ökorežiim eco!efficiency tagab tõhusa ja ökonoomse töö. Kõrgsurve pesupüstoli EASY!Force puhul kasutatakse ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, mistõttu on päästiku all hoidmiseks vajalik jõud null, ning kiirlukustussüsteemid EASY!Lock tagavad viis korda kiirema käsitsemise kui tavalised kruviühendused, tegemata järeleandmisi vastupidavuse või tööea osas. Servo Control juhtimissüsteemiga saate veevoolu ja -survet reguleerida vahetult pesupüstolil, ilma et peaksite selle käest panema. Praktiline töötamine vaid ühe nupulevajutusega ja praktilised hoidikud otsikute ja muude lisatarvikute ja tööriistade jaoks demonstreerivad kompleksset kontseptsiooni. Seade on varustatud ka suurte rataste ja juhtrullikutega, mis tagavad seadme hea liikuvuse, ning sellel on vastupidav raam koos integreeritud kütuse- ja pesuaine paakidega.