Muovipintojen puhdistusaine, 5l

Hellävarainen muovipesuaine 5 litran säiliössä pesee tehokkaasti ja suojaa muoviset puutarhakalusteet, puutarhavälineet ja muut muovipäällysteet.

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 5
Pakkausyksikkö (kpl) 1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 5,3
Mitat (p x l x k) (mm) 200 x 150 x 260
Tuote
  • Tehokas ja hellävarainen
  • Puhdistaa ja suojaa muovisia puutarhakalusteita yms. muovipintoja
  • Kaikkien herkkien muovipintojen puhdistukseen
  • Irrottaa öljy-, rasva- ja mineraalipitoista likaa
  • Manuaalikäyttö
  • Käyttövalmis pesuaine
  • Nopeaa ja tehokasta puhdistusta yhdessä Kärcher painepesurin kanssa
  • Räätälöity Kärcherin laitteille ja materiaalien yhteensopivuus taattu
  • Valmistettu Saksassa
Käyttökohteet
  • Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
  • Puutarha/terassi/pihakalusteet
  • Muovi
