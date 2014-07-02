Muovipintojen puhdistusaine, 5l
Hellävarainen muovipesuaine 5 litran säiliössä pesee tehokkaasti ja suojaa muoviset puutarhakalusteet, puutarhavälineet ja muut muovipäällysteet.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|5
|Pakkausyksikkö (kpl)
|1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|5,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|200 x 150 x 260
Tuote
- Tehokas ja hellävarainen
- Puhdistaa ja suojaa muovisia puutarhakalusteita yms. muovipintoja
- Kaikkien herkkien muovipintojen puhdistukseen
- Irrottaa öljy-, rasva- ja mineraalipitoista likaa
- Manuaalikäyttö
- Käyttövalmis pesuaine
- Nopeaa ja tehokasta puhdistusta yhdessä Kärcher painepesurin kanssa
- Räätälöity Kärcherin laitteille ja materiaalien yhteensopivuus taattu
- Valmistettu Saksassa
Yhteensopivat laitteet
Käyttökohteet
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
- Puutarha/terassi/pihakalusteet
- Muovi