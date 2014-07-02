Puupintojen puhdistusaine, 5l

Pesuaine puupinnoille soveltuu kaikille käsitellyille tai käsittelemettömille puupinnoille, kuten puutarhakalusteille ja terasseille. Erittäin riittoisa ja hellävarainen. 5 l säiliö.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 5
Pakkausyksikkö (kpl) 1
Paino (kg) 5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 5,5
Mitat (p x l x k) (mm) 192 x 145 x 248
Tuote
  • Herkille, vettä sietäville puupinnoille
  • Irrottaa öljy-, rasva- ja mineraalipitoista likaa
  • Irrottaa levää, nokea ja mineraalipitoista likaa
  • Nopeaa ja tehokasta puhdistusta yhdessä Kärcher painepesurin kanssa
  • Erittäin hienovarainen materialeille
  • pH -arvo tiivisteessä n. 9
  • Käyttövalmis pesuaine
  • Myös manuaalikäyttöön
  • Räätälöity Kärcherin laitteille ja materiaalien yhteensopivuus taattu
  • Valmistettu Saksassa
Puupintojen puhdistusaine, 5l
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
  • P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
  • EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.
Käyttökohteet
  • Puulattiat
  • Terassi
  • Puutarha/terassi/pihakalusteet
Varusteet