Puupintojen puhdistusaine, 5l
Pesuaine puupinnoille soveltuu kaikille käsitellyille tai käsittelemettömille puupinnoille, kuten puutarhakalusteille ja terasseille. Erittäin riittoisa ja hellävarainen. 5 l säiliö.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|5
|Pakkausyksikkö (kpl)
|1
|Paino (kg)
|5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|5,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|192 x 145 x 248
Tuote
- Herkille, vettä sietäville puupinnoille
- Irrottaa öljy-, rasva- ja mineraalipitoista likaa
- Irrottaa levää, nokea ja mineraalipitoista likaa
- Nopeaa ja tehokasta puhdistusta yhdessä Kärcher painepesurin kanssa
- Erittäin hienovarainen materialeille
- pH -arvo tiivisteessä n. 9
- Käyttövalmis pesuaine
- Myös manuaalikäyttöön
- Räätälöity Kärcherin laitteille ja materiaalien yhteensopivuus taattu
- Valmistettu Saksassa
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
- P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
- EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Puulattiat
- Terassi
- Puutarha/terassi/pihakalusteet