Korkeapaineletku letkukelaan, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-letkukelayhde

Erittäin kestävä korkeapaineletku, joka sopii painepesurin letkukelaan. Halkaisija DN 6, pituus 15 metriä. Letkun kiertymistä estävä ANTI!Twist-mekanismi. EASY!Lock ja AVS-liittimet.

Kestävä ja kevyesti kelautuva painepesurin korkeapaineletku, jossa on letkukelaan sopiva AVS-liitin. Toisessa päässä on nopeasti kiinnitettävä EASY!Lock-pikaliitin.

Tiedot

Tekniset tiedot

Halkaisija ( ) DN 6
Lämpötila (°C) max. 155
Maksimipaine (bar) 250
Pituus (m) 15
Liitäntäkierre 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-letkukelayhde
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 2,6
Korkeapaineletku letkukelaan, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-letkukelayhde