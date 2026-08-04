Korkeapaineletku letkukelaan, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-letkukelayhde
Erittäin kestävä korkeapaineletku, joka sopii painepesurin letkukelaan. Halkaisija DN 6, pituus 15 metriä. Letkun kiertymistä estävä ANTI!Twist-mekanismi. EASY!Lock ja AVS-liittimet.
Kestävä ja kevyesti kelautuva painepesurin korkeapaineletku, jossa on letkukelaan sopiva AVS-liitin. Toisessa päässä on nopeasti kiinnitettävä EASY!Lock-pikaliitin.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Halkaisija ( )
|DN 6
|Lämpötila (°C)
|max. 155
|Maksimipaine (bar)
|250
|Pituus (m)
|15
|Liitäntäkierre
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS-letkukelayhde
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|2,6