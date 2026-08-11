Monitoimisuutin tarjoaa neljä suihkutyyppiä yhdessä suuttimessa: pistesuihkun, viuhkasuihkun, sumusuihkun sekä nestesuihkun. Monitoimisuutin sopii siksi ihanteellisesti moniin eri käyttötarkoituksiin ilman tarvetta vaihtaa lisävarustetta. Valitse oikea suihku yksinkertaisesti suutinpäätä kääntämällä. Bajonettiadapterin ansiosta varusteiden vaihtaminen on nopeaa ja helppoa. Yhteensopiva kaikkien OC 3- ja OC 4 -mallien kanssa.