Monitoimisuutin
Monipuolinen 4-in-1 -suutin OC 3- ja OC 4 -matalapainepesureille sisältää piste-, viuhka-, sumu- ja turbosuihkun eri käyttökohteisiin. Helppo säätää yksinkertaisesti suutinpäätä kääntämällä.
Monitoimisuutin tarjoaa neljä suihkutyyppiä yhdessä suuttimessa: pistesuihkun, viuhkasuihkun, sumusuihkun sekä nestesuihkun. Monitoimisuutin sopii siksi ihanteellisesti moniin eri käyttötarkoituksiin ilman tarvetta vaihtaa lisävarustetta. Valitse oikea suihku yksinkertaisesti suutinpäätä kääntämällä. Bajonettiadapterin ansiosta varusteiden vaihtaminen on nopeaa ja helppoa. Yhteensopiva kaikkien OC 3- ja OC 4 -mallien kanssa.
Ominaisuudet ja edut
4-in-1 -monitoimisuutinYhdistää neljä eri suihkutyyppiä yhteen suuttimeen. Suutinpään symbolit osoittavat vastaavan suihkutyypin.
Säästää aikaaEi tarvetta aikaa vieville suuttimen vaihdoille. Valitse oikea suihku kääntämällä suutinpäätä.
Puhdistus ja kastelu samassa paketissaPuutarhaletkuun ja pesukahvan vaihtaminen ei ole tarpeen.
Viuhkasuihku
- Yleissuihku monenlaisten kohteiden ja pintojen puhdistamiseen.
Pistesuihku
- Erittäin voimakas suihku pinttyneen lian poistoon ja pistemäiseen puhdistukseen vaikeapääsyisissä paikoissa.
Sumusuihku
- Hellävarainen suihku herkempään työhön (esim. koirien pesuun tai kasvien kasteluun).
Pistesuihku
- Kasvien kasteluun.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|119 x 59 x 59
Yhteensopivat laitteet
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Käyttökohteet
- Polkupyörät
- Teltat ja retkeilyvarusteet
- Lemmikkien turkki ja tassut
- Vaellus- ja ulkoilukengät
- Urheiluvarusteet (surffilaudat, kanootit, SUP-laudat)
- Lastenrattaat ja -vaunut
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
- Puutarha/terassi/pihakalusteet
- Lasten ulkolelut ja rattaat
- Kukkaruukut