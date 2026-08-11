Pölypussi fleece, 5 kpl, NT 30/1

Kestävästä fleece-materiaalista valmistettu Kärcher NT 30/1 -märkä-kuivaimurin pölypussi. Tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan. Täyttää pölyluokan M vaatimukset

Fleece-materiaali mahdollistaa perinteisiä paperipusseja suuremman kapasiteetin. Voit imuroida yhdellä pussilla enemmän imutehon säilyessä ennallaan.

Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 5
Väri valkoinen
Paino (kg) 0,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,5
Mitat (p x l x k) (mm) 323 x 210 x 90
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Käyttökohteet
  • Sopii nesteiden ja kuivien jätteiden imurointiin