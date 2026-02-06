Upholstery nozzle SE

A permet extrakciós kárpitfúvóka ideális kiegészítője a permetleszívó gépeknek, kárpitozott bútorok, autóülések szálmély tisztításához és szőnyegek folteltávolításához.

A kézreálló, permetező elszívású kárpitfúvóka a permetező gépekhez jobb tisztítóerővel győz meg. Az ergonomikus kialakítás könnyű és kényelmes kezelést tesz lehetővé. A fúvóka tökéletes kárpitozott bútorok, szőnyegek, autóülések és sok más textilfelület szálmély tisztítására. A kompakt szórófejes kárpitfúvóka munkaszélessége 88 milliméter. Átlátszó ablaka nagyon praktikus a tisztítási folyamat ellenőrzéséhez munka közben. A fúvóka tartozékként használható az SE 4, SE 5 és SE 6 készüléksorozat összes Kärcher spray-elszívó tisztítójához.

Jellemzők és előnyök
Upholstery nozzle SE: Alkalmas az SE 4, SE 5 és SE 6 készüléksorozat összes Kärcher spray-elszívó tisztítójához
Alkalmas az SE 4, SE 5 és SE 6 készüléksorozat összes Kärcher spray-elszívó tisztítójához
Upholstery nozzle SE: Folyadékfelszívás funkció
Folyadékfelszívás funkció
Kárpitos bútorok, szőnyegek, autóülések és sok más textilfelület alapos, szálmély tisztítására.
Upholstery nozzle SE: Átlátszó ellenőrzőablak
Átlátszó ellenőrzőablak
Lehetővé teszi a tisztítási folyamat folyamatos ellenőrzését munka közben.
Bevált Kärcher spray-elszívási technológia
  • Az optimális tisztítási eredmény érdekében.
Specifikációk

Műszaki adatok

Standard névleges átmérő (mm) 35
Munkaszélesség (mm) 88
Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 88 x 74 x 141
Alkalmazási területek
  • Kárpitozott bútorok
  • Autósülés
  • Kerti/terasz/erkély bútorok