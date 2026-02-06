A kézreálló, permetező elszívású kárpitfúvóka a permetező gépekhez jobb tisztítóerővel győz meg. Az ergonomikus kialakítás könnyű és kényelmes kezelést tesz lehetővé. A fúvóka tökéletes kárpitozott bútorok, szőnyegek, autóülések és sok más textilfelület szálmély tisztítására. A kompakt szórófejes kárpitfúvóka munkaszélessége 88 milliméter. Átlátszó ablaka nagyon praktikus a tisztítási folyamat ellenőrzéséhez munka közben. A fúvóka tartozékként használható az SE 4, SE 5 és SE 6 készüléksorozat összes Kärcher spray-elszívó tisztítójához.