Upholstery nozzle SE
A permet extrakciós kárpitfúvóka ideális kiegészítője a permetleszívó gépeknek, kárpitozott bútorok, autóülések szálmély tisztításához és szőnyegek folteltávolításához.
A kézreálló, permetező elszívású kárpitfúvóka a permetező gépekhez jobb tisztítóerővel győz meg. Az ergonomikus kialakítás könnyű és kényelmes kezelést tesz lehetővé. A fúvóka tökéletes kárpitozott bútorok, szőnyegek, autóülések és sok más textilfelület szálmély tisztítására. A kompakt szórófejes kárpitfúvóka munkaszélessége 88 milliméter. Átlátszó ablaka nagyon praktikus a tisztítási folyamat ellenőrzéséhez munka közben. A fúvóka tartozékként használható az SE 4, SE 5 és SE 6 készüléksorozat összes Kärcher spray-elszívó tisztítójához.
Jellemzők és előnyök
Alkalmas az SE 4, SE 5 és SE 6 készüléksorozat összes Kärcher spray-elszívó tisztítójához
Folyadékfelszívás funkcióKárpitos bútorok, szőnyegek, autóülések és sok más textilfelület alapos, szálmély tisztítására.
Átlátszó ellenőrzőablakLehetővé teszi a tisztítási folyamat folyamatos ellenőrzését munka közben.
Bevált Kärcher spray-elszívási technológia
- Az optimális tisztítási eredmény érdekében.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Standard névleges átmérő (mm)
|35
|Munkaszélesség (mm)
|88
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|88 x 74 x 141
Alkalmazási területek
- Kárpitozott bútorok
- Autósülés
- Kerti/terasz/erkély bútorok