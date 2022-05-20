Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 4 P S V-20/5/22
Itin galingas ir energiją taupantis drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys su 20 l nerūdijančiojo plieno konteineriu, maitinimo lizdu darbui su elektriniais įrankiais, 5 m kabeliu, 2,2 m siurbimo žarna ir pūstuvo funkcija.
Ypač galingas ir energiją taupantis, 1100 W galios: WD 4 P S V-20/5/22 drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys, siurbimo žarna ir užspaudžiamas grindų antgalis optimaliai suderinti, kad valymo rezultatai būtų maksimaliai geri. Šlapias, sausas, smulkus ar stambus purvas šalinamas be pertraukų ir nekeičiant filtro. Įrenginys tiekiamas su tvirtu ir smūgiams atspariu 20 l nerūdijančiojo plieno konteineriu, 5 m kabeliu, 2,2 m siurbimo žarna, užspaudžiamu grindų antgaliu, plokščiu gofruotu filtru ir neaustinės medžiagos filtro maišeliu. Įmontuotas maitinimo lizdas su automatiniu įjungimo ir išjungimo jungikliu palengvina darbą su elektriniais įrankiais. Dėl patentuotos technologijos drėgno ir sauso valymo dulkių siurblio filtrą galima lengvai ir greitai išimti nesiliečiant su jokiais nešvarumais. Ten, kur neįmanoma išsiurbti dulkių siurbliu, padeda papildoma pūstuvo funkcija. Dėl nuimamos rankenos priedus galima pritvirtinti tiesiai prie siurbimo žarnos. Žarną galima kompaktiškai laikyti ant įrenginio korpuso. Vamzdžius ir grindų antgalį taip pat galima greitai ir patogiai įdėti į numatytas vietas įrenginio gale. Kiti privalumai – „Pull & Push“ fiksavimo sistema, leidžianti lengvai atidaryti ir uždaryti konteinerį, taip pat ergonomiškos formos nešiojimo rankena, skirta įrenginiui patogiai transportuoti.
Savybės ir privalumai
Elektros rozetė su automatiniu įjungimu / išjungimu, darbui su elektros įrankiaisDulkės, atsiradusios gręžimo, pjovimo ar šlifavimo metu, pašalinamos iš karto Dulkių siurblys yra automatiškai įjungiamas ar išjungiamas atitinkamai įjungus ar išjungus elektrinį įrankį.
Patentuota filtro keitimo technologija.Greitas ir paprastas filtro keitimas - be jokio kontakto su purvu Šlapiam ir sausam valymui be papildomo filtro keitimo.
Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpusoSiurbimo žarną galima saugoti taupant vietą - ją galima pakabinti ant prietaiso korpuso. Intuityvūs tvirtinimo mechanizmai kairiarankiams ir dešiniarankiams.
Elektros laido ir priedų saugojimas
- Vietą taupanti, saugi ir lengvai prieinama zona priedų laikymui
- Elektros laidą galima saugiai laikyti naudojant integruotus laikiklius
Neaustinės medžiagos filtro maišas
- Trisluoksnė, itin atspari plyšimui neaustinė medžiaga
- Ilgalaikei siurbimo galiai ir efektyviam dulkių sulaikymui.
Praktiška oro pūtimo funkcija.
- Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima.
- Lengvas purvo pašalinimas
Praktiška parkavimo padėtis
- Greitas ir paprastas siurbimo vamzdžio ir grindų antgalio saugojimas nedidelių pertraukų metu.
Daiktų saugojimo vieta
- Patogi priedų ir mažų dalių laikymui skirta vieta
Rankenos saugojimas ant prietaiso viršaus
- Greitam rankenėlės fiksavimui ant įrenginio viršaus darbo pertraukėlių metu.
Nuimama rankena
- Skirtingi antgaliai gali būti tvirtinami tiesiai prie žarnos
- Patogiam siurbimui net ir labai ankštose vietose.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1100
|Siurbimo galia (W)
|240
|Vakuumas (mbar)
|max. 240
|Oro srautas (l/s)
|max. 55
|Talpos dydis (l)
|20
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Geltona Konteineris Nerūdijantis plienas Prietaiso bamperis Geltona
|Elektros laidas (m)
|5
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|73
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|7,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|10,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|384 x 365 x 524
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2.2 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Nuimama rankena
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: spaustukas
- Plyšių antgalis
- Adapteris elektros įrankiams prijungti
- Plokščias gofruotas filtras: 1 Piece(s), Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s), 3-jų sluoksnių
Įranga
- Elektros rozetė su automatiniu įjungimo / išjungimo jungikliu
- Pasukamas jungiklis (on/off)
- Pūtimo funkcija
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Priedų laikymas ant viršutinės zonos
- Vieta mažų detalių saugojimui
- Kablys elektros laidui
- Parkavimo padėtis
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 4 Piece(s)
Videos
Pritaikymo sritys
- Techninė patalpa
- Transporto priemonės salonui
- Garažas
- Terasos
- Rūsys
- Skysčiai
- Meistro dirbtuvėlė
- Įėjimo zona
Priedai
WD 4 P S V-20/5/22 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.