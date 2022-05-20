Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 4 V-20/5/22
Itin galingas ir energiją taupantis drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys su 20 l plastikiniu konteineriu, patogiu plokščiu plisuotu filtru, 5 m kabeliu ir 2,2 m siurbimo žarna. Su papildoma pūstuvo funkcija.
Itin galingas ir taupus 1000 W: WD 4 V-20/5/22 drėgno ir sauso dulkių siurblio įrenginys, siurbimo žarna ir užspaudžiamas grindų antgalis optimaliai suderinti, kad valymo rezultatai būtų geriausi. Šlapias, sausas, smulkus ar stambus purvas pašalinamas be sustojimo, nekeičiant filtro. Prietaisas komplektuojamas su tvirtu ir smūgiams atspariu 20 l plastikiniu konteineriu, 5 m laidu, 2,2 m siurbimo žarna, spaustukų grindų antgaliu, plokščiu plisuotu filtru ir vilnoniu filtravimo maišeliu. Dėl patentuotos technologijos drėgno ir sauso valymo dulkių siurblio filtrą galima lengvai ir greitai išimti per kelias sekundes, kad jį būtų galima kruopščiai išvalyti - nesiliečiant su jokiais nešvarumais. Ten, kur neįmanoma išsiurbti dulkių siurbliu, padeda papildoma pūstuvo funkcija. Žarna gali būti kompaktiškai laikoma ant prietaiso. "Pull & Push" fiksavimo sistema, leidžianti lengvai atidaryti ir uždaryti talpyklą, taip pat ergonomiškos formos nešiojimo rankena, skirta patogiai transportuoti dulkių siurblį.
Savybės ir privalumai
Patentuota filtro keitimo technologija.Greitas ir paprastas filtro keitimas - be jokio kontakto su purvu Šlapiam ir sausam valymui be papildomo filtro keitimo.
Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpusoSiurbimo žarną galima saugoti taupant vietą - ją galima pakabinti ant prietaiso korpuso. Intuityvūs tvirtinimo mechanizmai kairiarankiams ir dešiniarankiams.
Elektros laido ir priedų saugojimasVietą taupanti, saugi ir lengvai prieinama zona priedų laikymui Elektros laidą galima saugiai laikyti naudojant integruotus laikiklius
Filtro maišeliai su praktiška fiksavimo sistema
- Trisluoksnė, itin atspari plyšimui neaustinė medžiaga
- Ilgai trunkančiai siurbimo galiai ir didelio kiekio dulkių sulaikymui
Praktiška oro pūtimo funkcija.
- Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima.
- Lengvas purvo pašalinimas
Praktiška parkavimo padėtis
- Greitas ir paprastas siurbimo vamzdžio ir grindų antgalio saugojimas nedidelių pertraukų metu.
Daiktų saugojimo vieta
- Patogi priedų ir mažų dalių laikymui skirta vieta
Rankenos saugojimas ant prietaiso viršaus
- Greitam rankenėlės fiksavimui ant įrenginio viršaus darbo pertraukėlių metu.
Nuimama rankena
- Skirtingi antgaliai gali būti tvirtinami tiesiai prie žarnos
- Patogiam siurbimui net ir labai ankštose vietose.
Įrenginys, siurbiamoji žarna ir grindų antgalis yra optimaliai suderinti
- Puikiems rezultatams valant sausus ar drėgnus, smulkius ar stambius nešvarumus bei purvą.
- Maksimaliam patogumui ir lankstumui valymo metu
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1100
|Siurbimo galia (W)
|240
|Vakuumas (mbar)
|max. 240
|Oro srautas (l/s)
|max. 55
|Talpos dydis (l)
|20
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Geltona Konteineris Geltona Prietaiso bamperis Geltona
|Elektros laidas (m)
|5
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|73
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|6,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|10,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|384 x 365 x 526
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2.2 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Nuimama rankena
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: spaustukas
- Plyšių antgalis
- Plokščias gofruotas filtras: 1 Piece(s), Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s), 3-jų sluoksnių
Įranga
- Pasukamas jungiklis (on/off)
- Pūtimo funkcija
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Priedų laikymas ant viršutinės zonos
- Vieta mažų detalių saugojimui
- Kablys elektros laidui
- Parkavimo padėtis
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 4 Piece(s)
Pritaikymo sritys
- Terasos
- Transporto priemonės salonui
- Garažas
- Techninė patalpa
- Rūsys
- Skysčiai
- Įėjimo zona
- Meistro dirbtuvėlė
Priedai
