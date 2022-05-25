Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 5 P S V-25/5/22
Itin galingas: WD 5 PS V-25/5/22 – su 25 litrų nerūdijančio plieno konteineriu susiurbtoms atliekoms, elektros lizdu, 5 metrų laidu ir 2,2 metro siurbimo žarna – idealiai tinka įvairioms valymo užduotims atlikti namų aplinkoje.
Didelė siurbiamoji galia ir energijos vartojimo efektyvumas: WD 5 P S V-25/5/22 drėgno ir sauso valymo tipo dulkių siurblys pasiekia geriausius įmanomus valymo rezultatus išlaikant tik 1200 vatų energijos sąnaudas – sausam, šlapiam, smulkiam ir dideliam purvui pašalinti. Prietaisas komplekte su tvirta 25 litrų nerūdijančio plieno konteinerio talpa, 5 metrų laidu, 2,2 metro ilgio siurbimo žarna, perjungiamu grindų antgaliu, plokščiu klostuotu filtru ir flico filtro maišeliu. Elektrinius įrankius galima lengvai prijungti prie elektros lizdo naudojant automatinį įjungimo/išjungimo jungiklį. Nešvarumai, susidarę pjovimo ar šlifavimo metu, išsiurbiami jų susidarymo vietoje. Sukamuoju jungikliu keitimo technologijos plokščią klostuotą filtrą galima pašalinti per kelias sekundes, išvengiant kontakto su nešvarumais. Norint greitai ir efektyviai išvalyti filtrą, galima paspausti filtro valymo mygtuką. Nuimama rankena su elektrostatine apsauga leidžia priedus pritvirtinti prie siurbimo žarnos. Žarną galima pritvirtinti prie įrenginio viršaus, kad būtų taupoma vieta. Laikymo padėtis ant buferio leidžia greitai ir patogiai laikyti vamzdžius ir grindų antgalius darbo pertraukėlių metu.
Savybės ir privalumai
Elektros rozetė su automatiniu įjungimu / išjungimu, darbui su elektros įrankiaisDulkės, atsiradusios gręžimo, pjovimo ar šlifavimo metu, pašalinamos iš karto Dulkių siurblys yra automatiškai įjungiamas ar išjungiamas atitinkamai įjungus ar išjungus elektrinį įrankį.
Filtro valymo sistemaPaspaudus mygtuką, stiprus oro srautas nupučia nešvarumus nuo filtro paviršiaus į šiukšlių konteinerį. Siurbiamoji galia greitai atstatoma
Patentuota filtro keitimo technologija.Greitas ir paprastas filtro keitimas - be jokio kontakto su purvu Sausam ir drėgnam valymui nekeičiant filtro.
Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Vietą taupantis ir saugus siurbimo žarnos laikymas, ją pakabinant ant prietaiso viršaus.
- Intuityvūs tvirtinimo mechanizmai kairiarankiams ir dešiniarankiams.
Elektros laido ir priedų saugojimas
- Vietą taupantis, saugus ir praktiškas papildomų priedų laikymas
- Greitas ir saugus maitinimo laido saugojimas, pasitelkiant prietaise integruotą laido laikiklį/kabliuką.
Praktiška oro pūtimo funkcija.
- Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima.
- Lengvas purvo pašalinimas, pvz. nuo žvyruoto paviršiaus.
- Švelnus jautrių paviršių ar sudėtingų objektų valymas.
Neaustinės medžiagos filtro maišas
- Skirtas švelniam jautrių paviršių ar gležnų objektų valymui, pavyzdžiui, esančių ant darbastalio.
- Ilgalaikei siurbimo galiai ir efektyviam dulkių sulaikymui.
Nuimama rankena
- Skirtingi antgaliai gali būti tvirtinami tiesiai prie žarnos
- Patogiam siurbimui net ir labai ankštose vietose.
Praktiška parkavimo padėtis
- Greitas ir paprastas siurbimo vamzdžio ir grindų antgalio saugojimas nedidelių pertraukų metu.
Įrenginys, siurbiamoji žarna ir grindų antgalis yra optimaliai suderinti
- Puikiems rezultatams valant sausus ar drėgnus, smulkius ar stambius nešvarumus bei purvą.
- Maksimaliam patogumui ir lankstumui valymo metu
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1200
|Įmontuoto kištukinio lizdo galia (W)
|min. 100 - max. 2100
|Siurbimo galia (W)
|280
|Vakuumas (mbar)
|max. 260
|Oro srautas (l/s)
|max. 70
|Talpos dydis (l)
|25
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Geltona Konteineris Nerūdijantis plienas Prietaiso bamperis Geltona
|Elektros laidas (m)
|5
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|73
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|8,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|12,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|418 x 382 x 646
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2.2 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Nuimama rankena su elektrostatine apsauga
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: Perjungiamas
- Plyšių antgalis
- Adapteris elektros įrankiams prijungti
- Plokščias gofruotas filtras: 1 Piece(s), Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s), 3-jų sluoksnių
Įranga
- Elektros rozetė su automatiniu įjungimo / išjungimo jungikliu
- Filtro valymo funkcija
- Pasukamas jungiklis (on/off)
- Galingumo reguliavimas
- Pūtimo funkcija
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Vieta mažų detalių saugojimui
- Patogi 3-in-1 transportavimo rankena
- Kablys elektros laidui
- Parkavimo padėtis
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 5 Piece(s)
Videos
Pritaikymo sritys
- Techninė patalpa
- Renovacija
- Transporto priemonės salonui
- Garažas
- Terasos
- Skysčiai
- Rūsys
- Meistro dirbtuvėlė
- Įėjimo zona
Priedai
WD 5 P S V-25/5/22 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.