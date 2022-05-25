Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
Itin galingas ir energiją taupantis dirbtuvėms skirtas dulkių siurblys: WD 5 P S workshop su 25 litrų nerūdijančio plieno konteineriu, elektros lizdu su automatiniu įjungimo/išjungimo jungikliu, filtrų valymo funkcija ir specialiais priedais.
Universalus WD 5 P S V-25/5/22 Workshop specialus dulkių siurblys yra įrenginys kurį būtina turėti laisvalaikio dirbtuvėse. Jis užtikrina puikią siurbimo kokybę ir išlieka įspūdingai efektyvus, sunaudodamas tik 1100 vatų energijos. Drėgnojo ir sausojo valymo tipo dulkių siurblys turi tokias funkcijas kaip tvirtas 25 litrų nerūdijančio plieno konteineris, 5 metrų ilgio laidas, 2,2 metro ilgio siurbimo žarna, plokščią klostuotą filtrą ir flico filtro maišelį. Dėl vertikalaus antgalio jis greitai ir kruopščiai pašalina ant grindų esančias pjuvenas ir smulkias medienos atliekas. Jautresnius paviršius, tokius kaip medžio dirbiniai ar darbastaliai, galima lengvai nuvalyti siurbiamu šepečiu. Dėl nuimamos rankenos dėka galima tiesiogiai prie siurbimo žarnos pritvirtinti įvairius antgalius, taip užtikrinant, kad darbas būtų lengvas net ir mažose erdvėse. Kai siurbimas neįmanomas, vietoj jo galima naudoti naudingą pūtimo funkciją. Dar viena praktiška savybė – elektrinius įrankius galima lengvai prijungti prie elektros lizdo, kuriame yra automatinis įjungimo/išjungimo jungiklis. Nešvarumai, susidarę pjovimo ar šlifavimo metu, siurbiami tiesiai jų susidarymo vietoje. Ir savaime suprantama, kad dulkių siurblys komplekte su kitais įrangos priedais iš Kärcher drėgno ir sauso valymo tipo dulkių siurblių asortimento.
Savybės ir privalumai
Ypatingi priedai darbo stalo valymuiGreitas ir gilus darbo stalo siurbimas, naudojant siurbimo šepetėlį su švelniais šereliais Švelnus paviršiams, todėl puikiai tinka jautrioms vietoms
Elektros rozetė su automatiniu įjungimu / išjungimu, darbui su elektros įrankiaisDulkės, atsiradusios gręžimo, pjovimo ar šlifavimo metu, pašalinamos iš karto Dulkių siurblys yra automatiškai įjungiamas ar išjungiamas atitinkamai įjungus ar išjungus elektrinį įrankį.
Filtro valymo sistemaPaspaudus mygtuką, stiprus oro srautas nupučia nešvarumus nuo filtro paviršiaus į šiukšlių konteinerį. Siurbiamoji galia greitai atstatoma
Patentuota filtro keitimo technologija.
- Greitas ir paprastas filtro keitimas - be jokio kontakto su purvu
- Sausam ir drėgnam valymui nekeičiant filtro.
Praktiška oro pūtimo funkcija.
- Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima.
- Itin paprastas purvo pašalinimas, pvz. nuo žvyruoto paviršiaus
- Skirtas švelniam jautrių paviršių ar sudėtingų objektų valymui.
Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Siurbimo žarną galima saugiai laikyti pakabinus ant įrenginio viršaus.
- Intuityvūs tvirtinimo mechanizmai kairiarankiams ir dešiniarankiams.
Elektros laido ir priedų saugojimas
- Vietą taupantis ir saugus tiekiamų priedų saugojimas.
- Elektros laidą galima saugiai laikyti naudojant integruotus laikiklius
Neaustinės medžiagos filtro maišas
- Trisluoksnė, itin atspari plyšimui neaustinė medžiaga
- Ilgalaikei siurbimo galiai ir efektyviam dulkių sulaikymui.
Nuimama rankena
- Skirtingi antgaliai gali būti tvirtinami tiesiai prie žarnos
- Patogiam siurbimui net ir labai ankštose vietose.
Praktiška parkavimo padėtis
- Greitas ir paprastas siurbimo vamzdžio ir grindų antgalio saugojimas nedidelių pertraukų metu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1100
|Įmontuoto kištukinio lizdo galia (W)
|min. 100 - max. 2100
|Siurbimo galia (W)
|280
|Vakuumas (mbar)
|max. 260
|Oro srautas (l/s)
|max. 70
|Talpos dydis (l)
|25
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Geltona Konteineris Nerūdijantis plienas Prietaiso bamperis Geltona
|Elektros laidas (m)
|5
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|74
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|8,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|12,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|418 x 382 x 646
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2.2 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Nuimama rankena su elektrostatine apsauga
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: Perjungiamas
- Plyšių antgalis
- Lanksti siurbimo žarna: 1 m, 35 mm
- Adapteris elektros įrankiams prijungti
- Siurbimo šepetėlis švelniais šereliais
- Plokščias gofruotas filtras: 1 Piece(s), Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s), 3-jų sluoksnių
Įranga
- Elektros rozetė su automatiniu įjungimo / išjungimo jungikliu
- Filtro valymo funkcija
- Pasukamas jungiklis (on/off)
- Galingumo reguliavimas
- Pūtimo funkcija
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Vieta mažų detalių saugojimui
- Patogi 3-in-1 transportavimo rankena
- Kablys elektros laidui
- Parkavimo padėtis
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 5 Piece(s)
Videos
Pritaikymo sritys
- Techninė patalpa
- Renovacija
- Terasos
- Rūsys
- Skysčiai
Priedai
WD 5 P S V-25/5/22 Workshop atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.