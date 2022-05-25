Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 5 P V-25/5/22
Puiki siurbimo galia ir energijos vartojimo efektyvumas viename: WD 5 P V-25/5/22 išsiskiria 25 litrų plastikiniu konteineriu, elektros lizdu, skirtu darbui su elektriniais įrankiais, 5 metrų ilgio laidu ir 2,2 metro siurbimo vamzdžiu ir žarna.
WD 5 P V-25/5/22 drėgno ir sauso valymo tipo dulkių siurblys, sunaudojantis 1200 vatų, pasiekia puikius valymo rezultatus valant nešvarumus – sausus, drėgnus, smulkius ar stambaus tipo. Prietaisas komplekte su 25 litrų talpos plastikiniu konteineriu, 5 metrų ilgio laidu, 2,2 metro ilgio siurbimo žarna, keičiamu grindų antgaliu, plokščiu klostuotu filtru ir flico filtro maišeliu. Integruotas maitinimo lizdas su automatiniu įjungimo/išjungimo jungikliu leidžia prijungti elektrinius įrankius. Nešvarumai, susidarę pjovimo ar šlifavimo metu, išsiurbiami jų susidarymo vietoje. Sukamuoju jungikliu galima reguliuoti siurbimo galią pagal poreikį. Dėl patentuotos filtro keitimo technologijos plokščią klostuotą filtrą galima pašalinti per kelias sekundes, išvengiant kontakto su nešvarumais. Efektyviai ir greitai išvalyti filtrą ir atkurti siurbimo galią, padės filtro valymo mygtukas. Nuimama rankena su elektrostatine apsauga leidžia priedus pritvirtinti tiesiai prie siurbimo žarnos. Žarną patogu pritvirtinti prie įrenginio viršaus, kad būtų taupoma vieta. Ant buferio numatyta vieta priedų laikymui per trumpas darbo pertraukėles.
Savybės ir privalumai
Elektros rozetė su automatiniu įjungimu / išjungimu, darbui su elektros įrankiaisDulkės, atsiradusios gręžimo, pjovimo ar šlifavimo metu, pašalinamos iš karto Dulkių siurblys yra automatiškai įjungiamas ar išjungiamas atitinkamai įjungus ar išjungus elektrinį įrankį.
Filtro valymo sistemaPaspaudus mygtuką, stiprus oro srautas nupučia nešvarumus nuo filtro paviršiaus į šiukšlių konteinerį. Siurbiamoji galia greitai atstatoma
Patentuota filtro keitimo technologija.Greitas ir paprastas filtro keitimas - be jokio kontakto su purvu Sausam ir drėgnam valymui nekeičiant filtro.
Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Siurbimo žarną galima laikyti taupant vietą, pakabinus ją ant prietaiso viršaus.
- Intuityvūs tvirtinimo mechanizmai kairiarankiams ir dešiniarankiams.
Elektros laido ir priedų saugojimas
- Vietą taupanti, saugi ir lengvai prieinama zona priedų laikymui
- Elektros laidą galima saugiai laikyti naudojant integruotus laikiklius
Praktiška oro pūtimo funkcija.
- Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima.
- Lengvas purvo pašalinimas, pvz. nuo žvyruoto paviršiaus.
- Švelnus jautrių paviršių ar sudėtingų objektų valymas.
Neaustinės medžiagos filtro maišas
- Trisluoksnė, itin atspari plyšimui neaustinė medžiaga
- Ilgalaikei siurbimo galiai ir efektyviam dulkių sulaikymui.
Nuimama rankena
- Skirtingi antgaliai gali būti tvirtinami tiesiai prie žarnos
- Patogiam siurbimui net ir labai ankštose vietose.
Praktiška parkavimo padėtis
- Greitas ir paprastas siurbimo vamzdžio ir grindų antgalio saugojimas nedidelių pertraukų metu.
Įrenginys, siurbiamoji žarna ir grindų antgalis yra optimaliai suderinti
- Puikiems rezultatams valant sausus ar drėgnus, smulkius ar stambius nešvarumus bei purvą.
- Maksimaliam patogumui ir lankstumui valymo metu
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1200
|Įmontuoto kištukinio lizdo galia (W)
|min. 100 - max. 2100
|Siurbimo galia (W)
|280
|Vakuumas (mbar)
|max. 260
|Oro srautas (l/s)
|max. 70
|Talpos dydis (l)
|25
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Geltona Konteineris Geltona Prietaiso bamperis Geltona
|Elektros laidas (m)
|5
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|73
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|8,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|11,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|418 x 382 x 653
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2.2 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Nuimama rankena su elektrostatine apsauga
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: Perjungiamas
- Plyšių antgalis
- Adapteris elektros įrankiams prijungti
- Plokščias gofruotas filtras: 1 Piece(s), Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s), 3-jų sluoksnių
Įranga
- Elektros rozetė su automatiniu įjungimo / išjungimo jungikliu
- Filtro valymo funkcija
- Pasukamas jungiklis (on/off)
- Galingumo reguliavimas
- Pūtimo funkcija
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Vieta mažų detalių saugojimui
- Patogi 3-in-1 transportavimo rankena
- Kablys elektros laidui
- Parkavimo padėtis
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 5 Piece(s)
Pritaikymo sritys
- Techninė patalpa
- Renovacija
- Transporto priemonės salonui
- Garažas
- Terasos
- Skysčiai
- Rūsys
- Meistro dirbtuvėlė
- Įėjimo zona
