Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 5 P V-25/8/35
WD 5 P V-25/8/35 yra puikus pasirinkimas dėl didelės siurbimo galios, 25 litrų plastikinio konteinerio, integruoto maitinimo lizdo, 8 metrų laido ir 3,5 metro ilgio siurbimo žarnos.
WD 5 P V-25/8/35 drėgno ir sauso valymo tipo dulkių siurblys užtikrina puikią siurbiamąją galią, taupydamas energiją ir sunaudodamas 1100 vatų energijos. Visų rūšių nešvarumai – sauso ar drėgno tipo, smulkūs ar stambūs – pašalinami nepaliekant likučių. Įrenginyje yra 25 litrų talpos plastikinis konteineris, 8 metrų ilgio laidas, 3,5 metro ilgio siurbimo žarna su nuimama rankena, keičiamas grindų antgalis, plokščias klostuotas filtras ir flico filtro maišelis. Papildomos funkcijos apima, integruotą maitinimo lizdą su automatine įjungimo/išjungimo funkcija, skirtą darbui su elektriniais įrankiais, pasukamąjį jungiklį, leidžiantį reguliuoti maitinimą pagal poreikius ir filtro valymo funkciją, kurią naudojant galima greitai atkurti siurbimo galią. Plokščias klostuotas filtras tinka nuolatiniam drėgno ir sauso tipo siurbimui nekeičiant filtro. Dėl patentuotos filtro keitimo technologijos, filtrą galima išimti per kelias sekundes, išvengiant kontakto su nešvarumais. Vamzdžius ir grindų antgalius galima patogiai laikyti per darbo pertraukėles. Siurbimo žarną galima saugiai laikyti pakabinus ant įrenginio viršaus, taip taupant vietą. Papildomi privalumai: pūtimo funkcija, ir numatyta vieta patogiam įrankių ir smulkių dalių laikymui.
Savybės ir privalumai
Elektros rozetė su automatiniu įjungimu / išjungimu, darbui su elektros įrankiaisDulkės, atsiradusios gręžimo, pjovimo ar šlifavimo metu, pašalinamos iš karto Dulkių siurblys yra automatiškai įjungiamas ar išjungiamas atitinkamai įjungus ar išjungus elektrinį įrankį.
Filtro valymo sistemaPaspaudus mygtuką, stiprus oro srautas nupučia nešvarumus nuo filtro paviršiaus į šiukšlių konteinerį. Siurbiamoji galia greitai atstatoma
Patentuota filtro keitimo technologija.Greitas ir paprastas filtro keitimas - be jokio kontakto su purvu Sausam ir drėgnam valymui nekeičiant filtro.
Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Siurbimo žarną galima laikyti taupant vietą, pakabinus ją ant prietaiso viršaus.
- Intuityvūs tvirtinimo mechanizmai kairiarankiams ir dešiniarankiams.
Elektros laido ir priedų saugojimas
- Vietą taupanti, saugi ir lengvai prieinama zona priedų laikymui
- Elektros laidą galima saugiai laikyti naudojant integruotus laikiklius
Praktiška oro pūtimo funkcija.
- Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima.
- Lengvas purvo pašalinimas, pvz. nuo žvyruoto paviršiaus.
- Švelnus jautrių paviršių ar sudėtingų objektų valymas.
Neaustinės medžiagos filtro maišas
- Trisluoksnė, itin atspari plyšimui neaustinė medžiaga
- Ilgalaikei siurbimo galiai ir efektyviam dulkių sulaikymui.
Nuimama rankena
- Skirtingi antgaliai gali būti tvirtinami tiesiai prie žarnos
- Patogiam siurbimui net ir labai ankštose vietose.
Praktiška parkavimo padėtis
- Greitas ir paprastas siurbimo vamzdžio ir grindų antgalio saugojimas nedidelių pertraukų metu.
Įrenginys, siurbiamoji žarna ir grindų antgalis yra optimaliai suderinti
- Puikiems rezultatams valant sausus ar drėgnus, smulkius ar stambius nešvarumus bei purvą.
- Maksimaliam patogumui ir lankstumui valymo metu
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1200
|Įmontuoto kištukinio lizdo galia (W)
|min. 100 - max. 2100
|Siurbimo galia (W)
|280
|Vakuumas (mbar)
|max. 260
|Oro srautas (l/s)
|max. 70
|Talpos dydis (l)
|25
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Geltona Konteineris Geltona Prietaiso bamperis Geltona
|Elektros laidas (m)
|8
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|73
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|8,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|12,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|418 x 382 x 653
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 3.5 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Nuimama rankena su elektrostatine apsauga
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: Perjungiamas
- Plyšių antgalis
- Adapteris elektros įrankiams prijungti
- Plokščias gofruotas filtras: 1 Piece(s), Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s), 3-jų sluoksnių
Įranga
- Elektros rozetė su automatiniu įjungimo / išjungimo jungikliu
- Filtro valymo funkcija
- Pasukamas jungiklis (on/off)
- Galingumo reguliavimas
- Pūtimo funkcija
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Vieta mažų detalių saugojimui
- Patogi 3-in-1 transportavimo rankena
- Kablys elektros laidui
- Parkavimo padėtis
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 5 Piece(s)
Videos
Pritaikymo sritys
- Techninė patalpa
- Renovacija
- Transporto priemonės salonui
- Garažas
- Terasos
- Skysčiai
- Rūsys
- Meistro dirbtuvėlė
- Įėjimo zona
Priedai
WD 5 P V-25/8/35 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.