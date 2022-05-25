Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 5 S V-25/5/22
Neribotas našumas: WD 5 S V-25/5/22 – su 25 litrų nerūdijančio plieno konteineriu, 5 metrų laidu ir 2,2 metro siurbimo žarna – užtikrina puikų siurbimą, išlaikant didelę siurbimo galią energijos vartojimo efektyvumą.
WD 5 S V-25/5/22 drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys, siurbimo žarna ir keičiamas grindų antgalis yra optimaliai suderinti. Tai reiškia, kad sunaudodamas 1100 vatų energijos, drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys pasiekia optimalius valymo rezultatus valant sausus, drėgnus, smulkius ar stambius nešvarumus. Komplekte tvirtas 25 litrų nerūdijančio plieno konteineris, 5 metrų laidas, 2,2 metro ilgio siurbimo žarna su nuimama, elektrostatiškai apsaugota rankena, keičiamu grindų antgaliu, plokščiu klostuotu filtru ir flico filtro maišeliu. Plokščias klostuotas filtras tinka nuolatiniam drėgnam ir sausam siurbimui nekeičiant filtro. Dėl patentuotos filtrų keitimo technologijos plokščią klostuotą filtrą galima pakeisti per kelias sekundes, išvengiant kontakto su nešvarumais. Norint efektyviai išvalyti filtrą ir atkurti siurbimo galią, galima paspausti filtro valymo mygtuką. Nuimama rankena leidžia priedus pritvirtinti tiesiai prie siurbimo žarnos. Žarną galima saugiai pritvirtinti prie įrenginio galvutės, kad būtų taupoma vieta. Ant buferio numatyta priedų laikymo vieta greitai ir patogiai laikyti vamzdžius ir grindų antgalį darbo pertraukų metu.
Savybės ir privalumai
Filtro valymo sistemaPaspaudus mygtuką, stiprus oro srautas nupučia nešvarumus nuo filtro paviršiaus į šiukšlių konteinerį. Siurbiamoji galia greitai atstatoma
Patentuota filtro keitimo technologija.Greitas ir paprastas filtro keitimas - be jokio kontakto su purvu Sausam ir drėgnam valymui nekeičiant filtro.
Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpusoSiurbimo žarną galima laikyti taupant vietą, pakabinus ją ant prietaiso viršaus. Intuityvūs tvirtinimo mechanizmai kairiarankiams ir dešiniarankiams.
Neaustinės medžiagos filtro maišas
- Trisluoksnė, itin atspari plyšimui neaustinė medžiaga
- Ilgalaikei siurbimo galiai ir efektyviam dulkių sulaikymui.
Praktiška oro pūtimo funkcija.
- Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima.
- Lengvas purvo pašalinimas, pvz. nuo žvyruoto paviršiaus.
Praktiška parkavimo padėtis
- Greitas ir paprastas siurbimo vamzdžio ir grindų antgalio saugojimas nedidelių pertraukų metu.
Elektros laido ir priedų saugojimas
- Vietą taupanti, saugi ir lengvai prieinama zona priedų laikymui
- Kabelį patogu laikyti naudojant integruotuskabliukus.
Daiktų saugojimo vieta
- Patogi priedų ir mažų dalių laikymui skirta vieta
Nuimama rankena
- Skirtingi antgaliai gali būti tvirtinami tiesiai prie žarnos
- Patogiam siurbimui net ir labai ankštose vietose.
Įrenginys, siurbiamoji žarna ir grindų antgalis yra optimaliai suderinti
- Puikiems rezultatams valant sausus ar drėgnus, smulkius ar stambius nešvarumus bei purvą.
- Maksimaliam patogumui ir lankstumui valymo metu
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1200
|Siurbimo galia (W)
|280
|Vakuumas (mbar)
|max. 260
|Oro srautas (l/s)
|max. 70
|Talpos dydis (l)
|25
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Geltona Konteineris Nerūdijantis plienas Prietaiso bamperis Geltona
|Elektros laidas (m)
|5
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|73
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|8,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|11,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|418 x 382 x 646
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2.2 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Nuimama rankena su elektrostatine apsauga
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: Perjungiamas
- Plyšių antgalis
- Plokščias gofruotas filtras: 1 Piece(s), Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s), 3-jų sluoksnių
Įranga
- Filtro valymo funkcija
- Pasukamas jungiklis (on/off)
- Pūtimo funkcija
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Vieta mažų detalių saugojimui
- Patogi 3-in-1 transportavimo rankena
- Kablys elektros laidui
- Parkavimo padėtis
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 5 Piece(s)
Videos
Pritaikymo sritys
- Renovacija
- Transporto priemonės salonui
- Garažas
- Techninė patalpa
- Terasos
- Skysčiai
- Rūsys
- Meistro dirbtuvėlė
- Įėjimo zona
Priedai
WD 5 S V-25/5/22 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.