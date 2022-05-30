Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 5 S V-30/5/22 (YSY)
Itin galingas ir energiją taupantis dirbtuvėms skirtas dulkių siurblys: WD 5 P S workshop su 30 litrų nerūdijančio plieno konteineriu, elektros lizdu su automatiniu įjungimo/išjungimo jungikliu, 5 metrų ilgio laidu ir 2,2 metrų ilgio siurbimo žarna, filtrų valymo funkcija ir specialiais priedais.
Universalus WD 5 P S V-30/5/22 specialus dulkių siurblys yra įrenginys kurį būtina turėti laisvalaikio dirbtuvėse. Jis užtikrina puikią siurbimo kokybę ir išlieka įspūdingai efektyvus, sunaudodamas tik 1200 vatų energijos. Drėgnojo ir sausojo valymo tipo dulkių siurblys turi tokias funkcijas kaip tvirtas 30 litrų nerūdijančio plieno konteineris, 5 metrų ilgio laidas, 2,2 metro ilgio siurbimo žarna, plokščią klostuotą filtrą ir flico filtro maišelį. Dėl vertikalaus antgalio jis greitai ir kruopščiai pašalina ant grindų esančias pjuvenas ir smulkias medienos atliekas. Jautresnius paviršius, tokius kaip medžio dirbiniai ar darbastaliai, galima lengvai nuvalyti siurbiamu šepečiu. Dėl nuimamos rankenos dėka galima tiesiogiai prie siurbimo žarnos pritvirtinti įvairius antgalius, taip užtikrinant, kad darbas būtų lengvas net ir mažose erdvėse. Dar viena praktiška savybė – elektrinius įrankius galima lengvai prijungti prie elektros lizdo, kuriame yra automatinis įjungimo/išjungimo jungiklis. Nešvarumai, susidarę pjovimo ar šlifavimo metu, siurbiami tiesiai jų susidarymo vietoje.
Savybės ir privalumai
Filtro valymo sistemaPaspaudus mygtuką, stiprus oro srautas nupučia nešvarumus nuo filtro paviršiaus į šiukšlių konteinerį. Siurbiamoji galia greitai atstatoma
Patentuota filtro keitimo technologija.Greitas ir paprastas filtro keitimas - be jokio kontakto su purvu Sausam ir drėgnam valymui nekeičiant filtro.
Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpusoSiurbimo žarną galima saugoti taupant vietą - ją galima pakabinti ant prietaiso korpuso. Intuityvūs tvirtinimo mechanizmai kairiarankiams ir dešiniarankiams.
Neaustinės medžiagos filtro maišas
- Trisluoksnė, itin atspari plyšimui neaustinė medžiaga
- Ilgai trunkančiai siurbimo galiai ir didelio kiekio dulkių sulaikymui
Praktiška oro pūtimo funkcija.
- Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima.
- Lengvas purvo pašalinimas, pvz. nuo žvyruoto paviršiaus.
Praktiška parkavimo padėtis
- Greitas ir paprastas siurbimo vamzdžio ir grindų antgalio saugojimas nedidelių pertraukų metu.
Elektros laido ir priedų saugojimas
- Vietą taupanti, saugi ir lengvai prieinama zona priedų laikymui
- Elektros laidą galima saugiai laikyti naudojant integruotus laikiklius
Daiktų saugojimo vieta
- Skirta saugiai laikyti įrankius ir smulkias dalis, pvz., varžtus ir vinis.
Nuimama rankena
- Skirtingi antgaliai gali būti tvirtinami tiesiai prie žarnos
- Patogiam siurbimui net ir labai ankštose vietose.
Įrenginys, siurbiamoji žarna ir grindų antgalis yra optimaliai suderinti
- Puikiems rezultatams valant sausus ar drėgnus, smulkius ar stambius nešvarumus bei purvą.
- Maksimaliam patogumui ir lankstumui valymo metu
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1200
|Siurbimo galia (W)
|280
|Vakuumas (mbar)
|max. 260
|Oro srautas (l/s)
|max. 70
|Talpos dydis (l)
|30
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Geltona Konteineris Nerūdijantis plienas Prietaiso bamperis Geltona
|Elektros laidas (m)
|5
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|73
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|8,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|11,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|418 x 382 x 693
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2.2 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Nuimama rankena su elektrostatine apsauga
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: Perjungiamas
- Plyšių antgalis
- Plokščias gofruotas filtras: 1 Piece(s), Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s), 3-jų sluoksnių
Įranga
- Filtro valymo funkcija
- Pasukamas jungiklis (on/off)
- Pūtimo funkcija
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Vieta mažų detalių saugojimui
- Patogi 3-in-1 transportavimo rankena
- Kablys elektros laidui
- Parkavimo padėtis
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Vandens išleidimo anga
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 5 Piece(s)
Pritaikymo sritys
- Renovacija
- Transporto priemonės salonui
- Garažas
- Techninė patalpa
- Skysčiai
- Rūsys
- Meistro dirbtuvėlė
- Įėjimo zona
- Terasos
Priedai
WD 5 S V-30/5/22 (YSY) atsarginės dalys
