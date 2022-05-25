Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 5 V-25/5/22
Didelis našumas: WD 5 V-25/5/22, turintis 25 litrų plastikinį konteinerį, 5 metrų laidą ir 2,2 metro siurbimo žarną, užtikrina puikią siurbiamąją galią ir išlaiko aukštą energijos vartojimo efektyvumo lygį.
Galingas, tačiau energiją taupantis sprendimas valymui namuose ir aplink juos. WD 5 V-25/5/22 drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys yra puikus pasirinkimas, nes užtikrina optimalius valymo rezultatus nuo sauso, drėgno, smulkaus ar stambių nešvarumų, kurių energijos suvartojimas yra 1200 vatų. Prietaisas komplekte su tvirtu 25 litrų plastikiniu konteineriu, 5 metrų laidu, 2,2 metro ilgio siurbimo žarna su nuimama, elektrostatiškai apsaugota rankena, keičiamu grindų antgaliu, plokščiu klostuotu filtru ir flico filtro maišeliu. Plokščias klostuotas filtras tinka nuolatiniam šlapiam ir sausam siurbimui nekeičiant filtro. Dėl patentuotos filtro keitimo technologijos, filtrą galima išimti per kelias sekundes, išvengiant bet kokio kontakto su nešvarumais. Norint efektyviai išvalyti filtrą ir atkurti siurbimo galią, galima paspausti filtro valymo mygtuką. Nuimama rankena leidžia priedus pritvirtinti tiesiai prie siurbimo žarnos. Žarną galima saugiai pritvirtinti prie įrenginio viršaus, kad būtų taupoma vieta. Ant buferio numatyta laikymo padėtis leidžia greitai ir patogiai laikyti vamzdžius ir grindų antgalius per darbo pertraukėles
Savybės ir privalumai
Filtro valymo sistemaPaspaudus mygtuką, stiprus oro srautas nupučia nešvarumus nuo filtro paviršiaus į šiukšlių konteinerį. Siurbiamoji galia greitai atstatoma
Patentuota filtro keitimo technologija.Greitas ir paprastas filtro keitimas - be jokio kontakto su purvu Sausam ir drėgnam valymui nekeičiant filtro.
Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpusoSiurbimo žarną galima laikyti taupant vietą, pakabinus ją ant prietaiso viršaus. Intuityvūs tvirtinimo mechanizmai kairiarankiams ir dešiniarankiams.
Neaustinės medžiagos filtro maišas
- Trisluoksnė, itin atspari plyšimui neaustinė medžiaga
- Ilgalaikei siurbimo galiai ir efektyviam dulkių sulaikymui.
Praktiška oro pūtimo funkcija.
- Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima.
- Lengvas purvo pašalinimas, pvz. nuo žvyruoto paviršiaus.
Praktiška parkavimo padėtis
- Greitas ir paprastas siurbimo vamzdžio ir grindų antgalio saugojimas nedidelių pertraukų metu.
Elektros laido ir priedų saugojimas
- Vietą taupanti, saugi ir lengvai prieinama zona priedų laikymui
- Elektros laidą galima saugiai laikyti naudojant integruotus laikiklius
Daiktų saugojimo vieta
- Patogi priedų ir mažų dalių laikymui skirta vieta
Nuimama rankena
- Skirtingi antgaliai gali būti tvirtinami tiesiai prie žarnos
- Patogiam siurbimui net ir labai ankštose vietose.
Įrenginys, siurbiamoji žarna ir grindų antgalis yra optimaliai suderinti
- Puikiems rezultatams valant sausus ar drėgnus, smulkius ar stambius nešvarumus bei purvą.
- Maksimaliam patogumui ir lankstumui valymo metu
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1200
|Siurbimo galia (W)
|280
|Vakuumas (mbar)
|max. 260
|Oro srautas (l/s)
|max. 70
|Talpos dydis (l)
|25
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Geltona Konteineris Geltona Prietaiso bamperis Geltona
|Elektros laidas (m)
|5
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|73
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|8,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|11,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|418 x 382 x 653
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2.2 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Nuimama rankena su elektrostatine apsauga
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: Perjungiamas
- Plyšių antgalis
- Plokščias gofruotas filtras: 1 Piece(s), Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s), 3-jų sluoksnių
Įranga
- Filtro valymo funkcija
- Pasukamas jungiklis (on/off)
- Pūtimo funkcija
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Vieta mažų detalių saugojimui
- Patogi 3-in-1 transportavimo rankena
- Kablys elektros laidui
- Parkavimo padėtis
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 5 Piece(s)
Videos
Pritaikymo sritys
- Renovacija
- Transporto priemonės salonui
- Garažas
- Techninė patalpa
- Terasos
- Skysčiai
- Rūsys
- Meistro dirbtuvėlė
- Įėjimo zona
Priedai
WD 5 V-25/5/22 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.