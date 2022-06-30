Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 6 P S V-30/6/22/T
WD 6 PS V-30/6/22 / T pasižymi išskirtine siurbiamąja galia ir energijos vartojimo efektyvumu, turi integruotą 30 litrų nerūdijančio plieno konteinerį, plokščią gofruotą filtrą, kuris valomas vienu mygtuko paspaudimu, pūtimo funkcija integruotą galingą išleidimo angą.
Itin didelė siurbiamoji galia ir išskirtinis energijos vartojimo efektyvumas, sunaudojant vos 1300 vatų: WD 6 PS V-30/6/22 / T drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai su 30 litrų nerūdijančio plieno konteineriu, 6 m. ilgio laidu ir 2,2 metro ilgio siurbimo žarna. Išleidimo vožtuvo dėka galima patogiai išleisti skysčius, kurie buvo susiurbti. Pagalbinius elektrinius įrankius, tokius kaip pjūklai ar šlifuokliai, galima prijungti per integruotą maitinimo lizdą su automatiniu įjungimo / išjungimo jungikliu. Susidarę nešvarumai iš karto pašalinami išsiurbiant. Besisukantis jungiklis leidžia vartotojui reguliuoti siurbimo galią pagal poreikius. Plokščias klostuotas filtras gali būti išimamas atidarius filtro dėžutę, neturint kontakto su nešvarumais. Be to, filtrą galima efektyviai valyti paspaudus filtro valymo mygtuką, taip atnaujinant siurbimo galią. Pūstuvo funkcija ypač naudinga valant jautrius daiktus. Nuimama rankena su elektrostatine apsauga leidžia priedus prijungti tiesiai prie siurbimo žarnos, tai ypač naudinga siurbiant smulkias dulkes. Papildomi privalumai yra tai, kad siurbimo žarną galima kompaktiškai laikyti pakabinus ant prietaiso viršaus, o grindų antgalis patogiai laikomas.
Savybės ir privalumai
Elektros rozetė su automatiniu įjungimu / išjungimu, darbui su elektros įrankiaisDulkės, atsiradusios gręžimo, pjovimo ar šlifavimo metu, pašalinamos iš karto Dulkių siurblys yra automatiškai įjungiamas ar išjungiamas atitinkamai įjungus ar išjungus elektrinį įrankį.
Filtro valymo sistemaPaspaudus mygtuką, stiprus oro srautas nupučia nešvarumus nuo filtro paviršiaus į šiukšlių konteinerį. Siurbiamoji galia greitai atstatoma
Patentuota filtro keitimo technologija.Greitas ir paprastas filtro keitimas - be jokio kontakto su purvu Sausam ir drėgnam valymui nekeičiant filtro.
Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Siurbimo žarną galima laikyti taupant vietą, pakabinus ją ant prietaiso viršaus.
- Intuityvūs tvirtinimo mechanizmai kairiarankiams ir dešiniarankiams.
Vandens išleidimo anga
- Didelio vandens kiekio pašalinimas taupant laiką ir energiją.
Neaustinės medžiagos filtro maišas
- Trisluoksnė, itin atspari plyšimui neaustinė medžiaga
- Ilgalaikei siurbimo galiai ir efektyviam dulkių sulaikymui.
Elektros laido ir priedų saugojimas
- Vietą taupanti, saugi ir lengvai prieinama zona priedų laikymui
- Elektros laidą galima saugiai laikyti naudojant integruotus laikiklius
Praktiška parkavimo padėtis
- Greitas ir paprastas siurbimo vamzdžio ir grindų antgalio saugojimas nedidelių pertraukų metu.
Nuimama rankena
- Skirtingi antgaliai gali būti tvirtinami tiesiai prie žarnos
- Patogiam siurbimui net ir labai ankštose vietose.
Praktiška oro pūtimo funkcija.
- Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima.
- Lengvas purvo pašalinimas, pvz. nuo žvyruoto paviršiaus.
- Švelnus jautrių paviršių ar sudėtingų objektų valymas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1300
|Įmontuoto kištukinio lizdo galia (W)
|min. 100 - max. 2100
|Siurbimo galia (W)
|300
|Vakuumas (mbar)
|max. 280
|Oro srautas (l/s)
|max. 75
|Talpos dydis (l)
|30
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Geltona Konteineris Nerūdijantis plienas Prietaiso bamperis Geltona
|Elektros laidas (m)
|6
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|73
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|9,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|13
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|418 x 382 x 693
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2.2 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Nuimama rankena su elektrostatine apsauga
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: Perjungiamas
- Plyšių antgalis
- Lanksti siurbimo žarna: 1 m, 35 mm
- Adapteris elektros įrankiams prijungti
- Plokščias gofruotas filtras: 1 Piece(s), Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s), 3-jų sluoksnių
Įranga
- Elektros rozetė su automatiniu įjungimo / išjungimo jungikliu
- Filtro valymo funkcija
- Pasukamas jungiklis (on/off)
- Galingumo reguliavimas
- Pūtimo funkcija
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Vieta mažų detalių saugojimui
- Patogi 3-in-1 transportavimo rankena
- Kablys elektros laidui
- Parkavimo padėtis
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Vandens išleidimo anga
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 5 Piece(s)
Videos
Pritaikymo sritys
- Techninė patalpa
- Renovacija
- Transporto priemonės salonui
- Garažas
- Terasos
- Skysčiai
- Rūsys
- Meistro dirbtuvėlė
- Įėjimo zona
Priedai
