Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 6 P S V-30/6/22/T
WD 6 P S V-30/6/22/T drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys su 30 l nerūdijančiojo plieno konteineriu, nerūdijančiojo plieno vamzdžiais ir patogiu plokščiu plisuotu filtru idealiai tinka "pasidaryk pats" užduotims atlikti.
Komplekte yra grąžto dulkių gaudyklė, skirta gręžti skyles be dulkių, pvz., paveikslams kabinti ir pan. WD 6 P S V-30/6/22/T drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys turi 30 l nerūdijančio plieno talpyklą, 6 m ilgio laidą, 2,2 m ilgio siurbimo žarną ir nerūdijančio plieno vamzdžius. Patogus išleidimo varžtas gali būti naudojamas išsiurbtiems skysčiams išpilti. Prie integruoto maitinimo lizdo su automatiniu įjungimo ir išjungimo jungikliu galima prijungti elektrinius įrankius, pavyzdžiui, šlifuoklius ar pjūklus. Atsiradę nešvarumai iš karto pašalinami siurbimo būdu. Sukamuoju jungikliu galima pagal poreikį reguliuoti siurbimo galią. Filtrą galima efektyviai išvalyti naudojant filtro valymo mygtuką, taip atkuriant visą siurbimo galią. Pūtimo funkcija ypač naudinga valant subtilius daiktus. Nuimama rankena su elektrostatine apsauga leidžia priedus tvirtinti tiesiai prie siurbimo žarnos. Papildomi privalumai - tai, kad siurbimo žarną galima kompaktiškai laikyti pakabintą ant prietaiso galvutės, taip pat grindų antgalio stovėjimo padėtis.
Savybės ir privalumai
Maitinimo lizdas su automatiniu įjungimo ir išjungimo jungikliu elektriniams įrankiams prijungti
- Dulkės, atsiradusios gręžimo, pjovimo ar šlifavimo metu, pašalinamos iš karto
- Dulkių siurblys yra automatiškai įjungiamas ar išjungiamas atitinkamai įjungus ar išjungus elektrinį įrankį.
Filtro valymo sistema
- Paspaudus mygtuką, stiprus oro srautas nupučia nešvarumus nuo filtro paviršiaus į šiukšlių konteinerį.
- Siurbiamoji galia greitai atstatoma
Patentuota filtro keitimo technologija.
- Greitas ir paprastas filtro keitimas - be jokio kontakto su purvu
- Sausam ir drėgnam valymui nekeičiant filtro.
Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Siurbimo žarną galima saugoti taupant vietą - ją galima pakabinti ant prietaiso korpuso.
- Intuityvūs tvirtinimo mechanizmai kairiarankiams ir dešiniarankiams.
Vandens išleidimo anga
- Didelio vandens kiekio pašalinimas taupant laiką ir energiją.
Neaustinės medžiagos filtro maišas
- Trisluoksnė, itin atspari plyšimui neaustinė medžiaga
- Ilgalaikei siurbimo galiai ir efektyviam dulkių sulaikymui.
Elektros laido ir priedų saugojimas
- Vietą taupanti, saugi ir lengvai prieinama zona priedų laikymui
- Elektros laidą galima saugiai laikyti naudojant integruotus laikiklius
Praktiška parkavimo padėtis
- Greitas ir paprastas siurbimo vamzdžio ir grindų antgalio saugojimas nedidelių pertraukų metu.
Nuimama rankena
- Skirtingi antgaliai gali būti tvirtinami tiesiai prie žarnos
- Patogiam siurbimui net ir labai ankštose vietose.
Praktiška oro pūtimo funkcija.
- Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1300
|Įmontuoto kištukinio lizdo galia (W)
|min. 100 - max. 2100
|Siurbimo galia (W)
|300
|Vakuumas (mbar)
|max. 280
|Oro srautas (l/s)
|max. 75
|Talpos dydis (l)
|30
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Geltona Konteineris Nerūdijantis plienas Prietaiso bamperis Geltona
|Elektros laidas (m)
|6
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|73
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|9,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|13,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|418 x 382 x 693
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2.2 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Nuimama rankena su elektrostatine apsauga
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: Perjungiamas
- Plyšių antgalis
- Lanksti siurbimo žarna: 1 m, 35 mm
- Gręžimo dulkių surinkėjas
- Adapteris elektros įrankiams prijungti
- Plokščias gofruotas filtras: 1 Piece(s), Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s), 3-jų sluoksnių
Įranga
- Elektros rozetė su automatiniu įjungimo / išjungimo jungikliu
- Filtro valymo funkcija
- Pasukamas jungiklis (on/off)
- Galingumo reguliavimas
- Pūtimo funkcija
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Vieta mažų detalių saugojimui
- Patogi 3-in-1 transportavimo rankena
- Kablys elektros laidui
- Parkavimo padėtis
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Vandens išleidimo anga
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 5 Piece(s)
Pritaikymo sritys
- Techninė patalpa
- Renovacija
- Transporto priemonės salonui
- Garažas
- Skysčiai
- Rūsys
- Meistro dirbtuvėlė
- Įėjimo zona
- Teritorijos aplink namą ir sode
Priedai
