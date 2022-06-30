Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
WD 6 P S V-30/6/22/T dulkių siurblys su 30 l nerūdijančiojo plieno konteineriu, plokščiu gofruotu filtru, valomu vienu mygtuko paspaudimu, pūstuvo funkcija ir integruotu maitinimo lizdu – tai itin didelė siurbimo galia ir energijos vartojimo efektyvumas.
Itin galingas siurbimas ir išskirtinis energijos vartojimo efektyvumas – suvartojama vos 1300 W energijos. WD 6 P S V-30/6/22/T drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys tiekiamas su 30 l nerūdijančiojo plieno konteineriu, 6 m ilgio laidu ir 2,2 m ilgio siurbimo žarna. Susiurbti skysčiai patogiai išleidžiami per vandens išleidimo angą. Per integruotą maitinimo lizdą su automatiniu įjungimo ir išjungimo jungikliu prie siurblio galima prijungti elektrinius įrankius, pvz., pjūklus ar šlifuoklius. Po įrankių naudojimo susidarę nešvarumai nedelsiant pašalinami siurbimo būdu. Sukamuoju jungikliu siurbimo galią galima reguliuoti pagal poreikį. Plokščias gofruotas filtras išimamas atidarius filtro dėžutę, be jokio kontakto su purvu. Be to, filtrą galima efektyviai išvalyti paspaudus filtro valymo mygtuką, taip atkuriant visą siurbimo galią. Pūstuvo funkcija ypač naudinga valant lengvai pažeidžiamus daiktus. Dėl nuimamos rankenos su elektrostatine apsauga priedus galima tvirtinti tiesiai prie siurbimo žarnos, o tai ypač naudinga siurbiant smulkias dulkes. Papildomi įrenginio privalumai: siurbimo žarną galima kompaktiškai laikyti pakabinus ant korpuso, taip pat numatyta grindų antgalio stovėjimo padėtis.
Savybės ir privalumai
Automobilio salono valymo ir naminių gyvūnų plaukų siurbimo specialūs antgaliai.Norint pasiekti geriausių valymo rezultatų valant jautrius, didelio ploto paviršius ir siaurus plyšius Optimaliam smulkaus ir prikibusio purvo valymui
Elektros rozetė su automatiniu įjungimu / išjungimu, darbui su elektros įrankiaisDulkės, atsiradusios gręžimo, pjovimo ar šlifavimo metu, pašalinamos iš karto Dulkių siurblys yra automatiškai įjungiamas ar išjungiamas atitinkamai įjungus ar išjungus elektrinį įrankį.
Filtro valymo sistemaPaspaudus mygtuką, stiprus oro srautas nupučia nešvarumus nuo filtro paviršiaus į šiukšlių konteinerį. Siurbiamoji galia greitai atstatoma
Patentuota filtro keitimo technologija.
- Greitas ir paprastas filtro keitimas - be jokio kontakto su purvu
- Sausam ir drėgnam valymui nekeičiant filtro.
Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Siurbimo žarną galima laikyti taupant vietą, pakabinus ją ant prietaiso viršaus.
- Intuityvūs tvirtinimo mechanizmai kairiarankiams ir dešiniarankiams.
Vandens išleidimo anga
- Didelio vandens kiekio pašalinimas taupant laiką ir energiją.
Neaustinės medžiagos filtro maišas
- Trisluoksnė, itin atspari plyšimui neaustinė medžiaga
- Ilgalaikei siurbimo galiai ir efektyviam dulkių sulaikymui.
Elektros laido ir priedų saugojimas
- Vietą taupanti, saugi ir lengvai prieinama zona priedų laikymui
- Elektros laidą galima saugiai laikyti naudojant integruotus laikiklius
Praktiška parkavimo padėtis
- Greitas ir paprastas siurbimo vamzdžio ir grindų antgalio saugojimas nedidelių pertraukų metu.
Praktiška oro pūtimo funkcija.
- Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima.
- Lengvas purvo pašalinimas, pvz. nuo žvyruoto paviršiaus.
- Švelnus jautrių paviršių ar sudėtingų objektų valymas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1300
|Įmontuoto kištukinio lizdo galia (W)
|min. 100 - max. 2100
|Siurbimo galia (W)
|300
|Vakuumas (mbar)
|max. 280
|Oro srautas (l/s)
|max. 75
|Talpos dydis (l)
|30
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Geltona Konteineris Nerūdijantis plienas Prietaiso bamperis Geltona
|Elektros laidas (m)
|6
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|73
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|9,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|13,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|418 x 382 x 693
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2.2 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Nuimama rankena su elektrostatine apsauga
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: Perjungiamas
- Adapteris elektros įrankiams prijungti
- Ilgas plyšių antgalis (350 mm)
- Gyvūnų plaukų šepetys
- Automobilio antgalis
- Siurbimo šepetėlis švelniais šereliais
- Siurbimo šepetėlis kietais šereliais
- Plokščias gofruotas filtras: 1 Piece(s), Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s), 3-jų sluoksnių
Įranga
- Elektros rozetė su automatiniu įjungimo / išjungimo jungikliu
- Filtro valymo funkcija
- Pasukamas jungiklis (on/off)
- Galingumo reguliavimas
- Pūtimo funkcija
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Priedų laikymas ant viršutinės zonos
- Vieta mažų detalių saugojimui
- Patogi 3-in-1 transportavimo rankena
- Kablys elektros laidui
- Parkavimo padėtis
- Vandens išleidimo anga
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 5 Piece(s)
Videos
Pritaikymo sritys
- Automobilio bagažinė
- Automobilių sėdynės
- Galinės sėdynės
- Kojų kilimėliai
- Techninė patalpa
- Terasos
- Rūsys
Priedai
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.