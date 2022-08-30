Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
Itin galingas ir taupantis energiją: WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation drėgno ir sauso tipo dulkių siurblys su atnaujinimo rinkiniu, plokščiu klostuotu filtru, filtro valymo funkcija ir integruotu maitinimo lizdu.
WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation dulkių siurblys yra idealus drėgno ir sauso dulkių siurblys skirtas buitiniam naudojimui statybose: jis užtikrina itin didelę siurbiamąją galią sunaudodamas vos 1300 vatų. Komplekte Renovation rinkinys, kuris užtikrina efektyvų visų rūšių stambių nešvarumų pašalinimą, todėl puikiai tinka valymo darbams, susijusiems su renovacijos darbais. Net smulkias dulkes ar nukritusius lengva pašalinti šio įrenginio dėka. Įrenginyje yra tvirta 30 litrų nerūdijančio plieno konteineris su išleidimo varžtu, 8 metrų laidas, 2,2 metro siurbimo žarna, nerūdijančio plieno vamzdžiai, keičiamas grindų antgalis, plokščias klostuotas filtras ir flico filtro maišelis. Siurbiant smulkias dulkes, naudojant integruotą filtro valymo funkciją, vienu mygtuko paspaudimu galima efektyviai išvalyti užsikimšusį filtrą. Tokiu būdu greitai atkuriama siurbiamoji galia. Įrenginyje taip pat yra maitinimo lizdas, skirtas elektros įrankiams prijungti. Kai jie yra prijungti, dulkių siurblys įjungiamas arba išjungiamas naudojant prijungtą elektrinį įrankį. Nešvarumai, susidarę pjovimo ar šlifavimo metu, siurbiami tiesiai jų susidarymo vietoje. Dulkių siurblys tiekiamas su kitais priedais išKärcher drėgno ir sauso tipo dulkių siurblių asortimento.
Savybės ir privalumai
Ypatingi aksesuarai stambaus purvo valymui remonto metuGreitas, lengvas ir gilus stambaus purvo išvalymas nesukeliant dulkių Maksimaliam patogumui ir lankstumui valymo metu
Elektros rozetė su automatiniu įjungimu / išjungimu, darbui su elektros įrankiaisDulkės, atsiradusios gręžimo, pjovimo ar šlifavimo metu, pašalinamos iš karto Dulkių siurblys yra automatiškai įjungiamas ar išjungiamas atitinkamai įjungus ar išjungus elektrinį įrankį.
Filtro valymo sistemaPaspaudus mygtuką, stiprus oro srautas nupučia nešvarumus nuo filtro paviršiaus į šiukšlių konteinerį. Siurbiamoji galia greitai atstatoma
Patentuota filtro keitimo technologija.
- Greitas ir paprastas filtro keitimas - be jokio kontakto su purvu
- Sausam ir drėgnam valymui nekeičiant filtro.
Neaustinės medžiagos filtro maišas
- Trisluoksnė, itin atspari plyšimui neaustinė medžiaga
- Ilgalaikei siurbimo galiai ir efektyviam dulkių sulaikymui.
Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Siurbimo žarną galima saugiai laikyti pakabinus ant įrenginio viršaus.
- Intuityvūs tvirtinimo mechanizmai kairiarankiams ir dešiniarankiams.
Praktiška oro pūtimo funkcija.
- Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima.
- Lengvas purvo pašalinimas, pvz. nuo žvyruoto paviršiaus.
- Švelnus jautrių paviršių ar sudėtingų objektų valymas.
Vandens išleidimo anga
- Didelio vandens kiekio pašalinimas taupant laiką ir energiją.
Elektros laido ir priedų saugojimas
- Saugi, patogi priedų saugykla.
- Elektros laidą galima saugiai laikyti naudojant integruotus laikiklius
Praktiška parkavimo padėtis
- Greitas ir paprastas siurbimo vamzdžio ir grindų antgalio saugojimas nedidelių pertraukų metu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1300
|Įmontuoto kištukinio lizdo galia (W)
|min. 100 - max. 2100
|Siurbimo galia (W)
|300
|Vakuumas (mbar)
|max. 280
|Oro srautas (l/s)
|max. 75
|Talpos dydis (l)
|30
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Geltona Konteineris Nerūdijantis plienas Prietaiso bamperis Geltona
|Elektros laidas (m)
|8
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|74
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|9,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|14,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|418 x 382 x 693
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2.2 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Nuimama rankena su elektrostatine apsauga
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: Perjungiamas
- Plyšių antgalis
- Lanksti siurbimo žarna: 1 m, 35 mm
- Adapteris elektros įrankiams prijungti
- Siurbimo žarna stambiems nešvarumams: 1.7 m, Plastikas
- Siurbimo vamzdis stambiems nešvarumams: 2 Piece(s), 0.5 m, 45 mm, Plastikas
- Antgalis stambiems nešvarumams
- Plokščias gofruotas filtras: 1 Piece(s), Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s), 3-jų sluoksnių
Įranga
- Elektros rozetė su automatiniu įjungimo / išjungimo jungikliu
- Filtro valymo funkcija
- Pasukamas jungiklis (on/off)
- Galingumo reguliavimas
- Pūtimo funkcija
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Vieta mažų detalių saugojimui
- Patogi 3-in-1 transportavimo rankena
- Kablys elektros laidui
- Parkavimo padėtis
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Vandens išleidimo anga
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 5 Piece(s)
Videos
Pritaikymo sritys
- Renovacija
- Smulkūs nešvarumai
- Techninė patalpa
- Terasos
- Rūsys
- Skysčiai
Priedai
WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.