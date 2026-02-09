Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 6 P S V-30/8/35/T
Itin didelė siurbimo galia ir energijos vartojimo efektyvumas: WD 6 P S V-30/8/35/T drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai išsiskiria 30 litrų nerūdijančio plieno konteineriu su išleidimo varžtu, maitinimo lizdu ir patogiu plokščiu klostuotu filtru.
Energiją taupantis, itin galingas: WD 6 PS V-30/8/35/T pasiekia geriausius įmanomus valymo rezultatus išlaikant tik 1300 vatų energijos sąnaudas – valant visų tipų nešvarumus, nesvarbu, ar sausi, ar šlapi, smulkūs arba stambūs nešvarumai. Drėgno ir sauso valymo tpo dulkių siurblys turi tvirtą 30 litrų nerūdijančio plieno talpą su išleidimo varžtu, 8 metrų laidą, 3,5 metro siurbimo žarną su rankena, nerūdijančio plieno vamzdžius, keičiamus grindų antgalius, plokščią klostuotą filtrą ir flico filtro maišelį. Integruotas maitinimo lizdas su automatiniu įjungimo/išjungimo jungikliu leidžia prijungti elektrinius įrankius, tokius kaip pjūklai ar šlifuokliai. Susidarę nešvarumai iš karto pašalinami siurbiant. Sukamasis jungiklis leidžia vartotojui reguliuoti siurbimo galią pagal savo poreikius. Dėl plokščio klostuoto filtro, drėgnus ir sausus nešvarumus galima siurbti nekeičiant filtro. Filtrą galima išimti per kelias sekundes, išvengiant bet kokio kontakto su nešvarumais. Filtrą galima išvalyti paspaudus filtro valymo mygtuką. Nuimama rankena su elektrostatine apsauga leidžia priedus prijungti tiesiai prie siurbimo žarnos. Papildomi privalumai yra tai, kad siurbimo žarną galima kompaktiškai laikyti pakabinus ant prietaiso viršaus, taip pat grindų laikymo padėtis.
Savybės ir privalumai
Elektros rozetė su automatiniu įjungimu / išjungimu, darbui su elektros įrankiaisDulkės, atsiradusios gręžimo, pjovimo ar šlifavimo metu, pašalinamos iš karto Dulkių siurblys yra automatiškai įjungiamas ar išjungiamas atitinkamai įjungus ar išjungus elektrinį įrankį.
Filtro valymo sistemaPaspaudus mygtuką, stiprus oro srautas nupučia nešvarumus nuo filtro paviršiaus į šiukšlių konteinerį. Siurbiamoji galia greitai atstatoma
Patentuota filtro keitimo technologija.Greitas ir paprastas filtro keitimas - be jokio kontakto su purvu Sausam ir drėgnam valymui nekeičiant filtro.
Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Siurbimo žarną galima laikyti taupant vietą, pakabinus ją ant prietaiso viršaus.
- Intuityvūs tvirtinimo mechanizmai kairiarankiams ir dešiniarankiams.
Vandens išleidimo anga
- Didelio vandens kiekio pašalinimas taupant laiką ir energiją.
Neaustinės medžiagos filtro maišas
- Trisluoksnė, itin atspari plyšimui neaustinė medžiaga
- Ilgalaikei siurbimo galiai ir efektyviam dulkių sulaikymui.
Elektros laido ir priedų saugojimas
- Vietą taupanti, saugi ir lengvai prieinama zona priedų laikymui
- Kabelį patogu laikyti naudojant integruotuskabliukus.
Praktiška parkavimo padėtis
- Greitas ir paprastas siurbimo vamzdžio ir grindų antgalio saugojimas nedidelių pertraukų metu.
Nuimama rankena
- Skirtingi antgaliai gali būti tvirtinami tiesiai prie žarnos
- Lengvam siurbimui – net ir mažose erdvėse.
Praktiška oro pūtimo funkcija.
- Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima.
- Lengvas purvo pašalinimas, pvz. nuo žvyruoto paviršiaus.
- Švelnus jautrių paviršių ar sudėtingų objektų valymas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1300
|Įmontuoto kištukinio lizdo galia (W)
|min. 100 - max. 2100
|Siurbimo galia (W)
|300
|Vakuumas (mbar)
|max. 280
|Oro srautas (l/s)
|max. 75
|Talpos dydis (l)
|30
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Geltona Konteineris Nerūdijantis plienas Prietaiso bamperis Geltona
|Elektros laidas (m)
|8
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|73
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|9,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|13,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|418 x 382 x 693
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 3.5 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Nuimama rankena su elektrostatine apsauga
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: Perjungiamas
- Plyšių antgalis
- Lanksti siurbimo žarna: 1 m, 35 mm
- Adapteris elektros įrankiams prijungti
- Plokščias gofruotas filtras: 1 Piece(s), Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s), 3-jų sluoksnių
Įranga
- Elektros rozetė su automatiniu įjungimo / išjungimo jungikliu
- Filtro valymo funkcija
- Pasukamas jungiklis (on/off)
- Galingumo reguliavimas
- Pūtimo funkcija
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Vieta mažų detalių saugojimui
- Patogi 3-in-1 transportavimo rankena
- Kablys elektros laidui
- Parkavimo padėtis
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Vandens išleidimo anga
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 5 Piece(s)
Pritaikymo sritys
- Techninė patalpa
- Renovacija
- Transporto priemonės salonui
- Garažas
- Terasos
- Skysčiai
- Rūsys
- Meistro dirbtuvėlė
- Įėjimo zona
Priedai
