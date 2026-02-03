Čiužinių siurblys VCH 4 UVClean
Šis prietaisas puikiai tinka alergiškiems žmonėms. "VCH 4 UVClean", naudodamas UV-C šviesą, vibraciją ir stiprų siurbimą, giliai išvalo tekstilę ir pašalina 99.9% erkių bei bakterijų.
Čiužiniuose gyvena milijonai erkių ir bakterijų, kurios gali sukelti alergijas ir sutrikdyti miegą, todėl neužtenka, kad čiužinys tiesiog atrodytų švarus. Čiužinių siurblys VCH 4 UVClean veiksmingai pašalina matomas ir nematomas daleles, pavyzdžiui, erkes ir kitus alergenus, iš jūsų čiužinių bei tekstilės paviršių, užtikrindamas giluminį valymą iki pat pluošto. Čiužinių valiklis jungia tris galingas technologijas puikiam rezultatui pasiekti. Galingas vibruojantis ritinėlis išlaisvina giliai įsigėrusius nešvarumus, negyvas odos ląsteles ir erkes iš čiužinio pluošto ir iškelia juos į paviršių. Galingas variklis tada be kompromisų susiurbia atlaisvintas daleles ir saugiai surenka jas į atliekų konteinerį. Tuo pačiu metu integruota UV-C šviesa neutralizuoja iki 99.9% visų bakterijų ir erkių ant paviršiaus. Šis derinys užtikrina, kad visi čiužiniai, pagalvės ir kiti tekstilės paviršiai būtų giliai išvalyti, taip apsaugant naudotojo sveikatą.
Savybės ir privalumai
Stipri, 500 W siurbimo galiaGalingas variklis susiurbia visas atlaisvintas daleles, plaukus ir dulkes, nepalikdamas nė menkiausio likučio
vibracinis volelisVibruojantis ritinėlis, atliekantis 180 smūgių per sekundę, pašalina net sunkiausiai išvalomus nešvarumus, erkes ir jų išmatas, esančius giliai čiužiniuose ir kituose tekstilės paviršiuose.
UV-C šviesantegruota UV-C šviesa veikia paviršius ir patikimai, be jokių cheminių priemonių, neutralizuoja 99.9% visų bakterijų bei erkių.
2 talpyklų sistema
- Po siurbimo dulkių siurblys, naudodamas cikloninę technologiją, greitai sukasi, todėl stambios dalelės patenka į pirmąją talpyklos kamerą, o smulkios dulkių dalelės – į antrąją kamerą
- Oro ir nešvarumų atskyrimas garantuoja, kad siurbimo galia išliks ilgalaikė ir efektyvi.
Ilgas maitinimo laidas
- Didelis veikimo spindulys taupo laiką ir suteikia patogumo, nes didelius plotus galima valyti vienu kartu – be pertraukų.
Džiovinimas karštu oru, 65 °C
- Dėl didelio veikimo spindulio didelius plotus išvalysite greičiau ir patogiau, nes nereikės daryti pertraukų
Kompaktiškas ir lengvas dizainas
- Užtikrina lengvą naudojimą, patogų ir universalų valymą, be to, po naudojimo prietaisą galima laikyti lentynos ar spintelėje, kad sutaupyti vietos.
Nesudėtingas valymas
- Prietaisas sukurtas taip, kad visų jo dalių priežiūra ir valymas būtų greitas, higieniškas ir paprastas. Šiukšlių išvalymas iš konteinerio užtrunka vos akimirką, tad galite iškart grįžti prie valymo.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Nešvarumų konteinerio talpa (ml)
|400
|Garso lygis (dB(A))
|80
|Džiovinimas karštu oru. (°C)
|65
|Vardinė imamoji galia (W)
|500
|Elektros laido ilgis (m)
|5
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|309 x 240 x 170
Įranga
- Vibruojantis volelis
- Poroloninis filtras: 2 Piece(s)
- Variklio apsaugos filtras: 3 Piece(s)
Pritaikymo sritys
- Čiužiniai
- Minkšti baldai
- Vaikų lovos
Priedai
